Toxikus májbetegség - Leggyakrabban az alkohol, de más is okozhatja

Hazánkban sajnos az alkoholfogyasztás is a dobogós helyre került, így az ebből adódó májat s más szerveket károsító, megbetegítő hatása, az alkoholfüggőség és az ezzel járó pszichiátriai betegségek kialakulása. A férfiak ivászata inkább zajlik a nyilvánosság előtt, mint a nőké, akik gyakorta válnak zugivókká. (Ez egyébként egzisztenciától és társadalmi helyzettől, talán még a munkakörtől is független lehet.) Az alkoholizálás nemcsak a szeszes ital ízének és hatásának szeretetén múlik, hanem annak előzményén is. Vagy azért, mert túl jól él valaki, és minőségi italokkal lazítja a napi, heti fáradtságát, az idegrendszerét, vagy pedig a rossz szociális helyzet, a kilátástalanság, a depresszióra való hajlam erősíti az alkohol „mindent feledtető” szeretetét, a rászokás végtelen nagy veszélyét. Dr. Kósa Miklós pszichiáter főorvos elmondta: a legnehezebb helyzetben akkor van, amikor mentálisan beteg páciense szeszes itallal kezdi bevenni a gyógyszereit, aztán marad az alkohol, a segítő pirulákra pedig nem jut pénz. Mások, lehet csak labilis idegrendszerük miatt, rászoknak arra, hogy szívproblémáikra, vérnyomásproblémáikra, szívritmuszavarra, ízületi panaszokra, egyéb betegségre naponta szedett gyógyszereiket gyakorta alkohollal veszik be. Ez súlyos, olykor eszméletvesztéshez vagy szívleálláshoz vezető helytelen és felelőtlen cselekedet. - A legnehezebb azt megértetni a betegeimmel, hogy az is alkoholizmus, ha valaki napi 5-8 doboz sört megiszik, vagy mellé egy-két pohár bort. Sőt! Az idült alkoholistának egy üveg sör is szög a koporsójára, amit képtelenek elhinni és tudomásul venni – sorolja a pszichiáter főorvos. A hárítás a másik ékes jellemzője az alkoholbetegeknek, ha nagyon érződik az acetonos alkoholszag rajtuk, azt mondják, hogy csak szomjasak voltak, és egy üveg sör „legurult”. Sajnos pontosan tudjuk, hogy ha ennyit vallanak be, azt szorozni lehet minimum öttel. Ha kettőt ismernek el, az már tíz üveg sör. Elképesztően ártalmas folyamat, amiből nincs kiszállás, olyan erős a függőség. Az önkontroll hiányzik, a hárítás és az alkohol utáni vágy erős. - Lehet-e név nélkül olyan tanulságos esetről beszélni, ami ébresztőt fújhat a betegnek, vagy épp a szemet hunyó vagy a tehetetlen családtagoknak? - A személyiségi jogok védelme miatt senkiről nem adhatunk ki információt. Olyan esetről számolok be, amit magam is olvastam egy szaklapban. Képzeljünk el egy csodaszép, intelligens, példás feleséget, családanyát, megbecsült munkaerőt, akit a férje épp a kerek házassági évfordulójuk napján hagyott el egy másik nőért. Két felnőtt gyerekük volt, akik közül a harmincas éveiben járó lánya állt a lelkileg és idegileg kiborult édesanyja mellé. Néhány év elteltével megismerkedett egy férfival a megcsalt asszony, akihez feleségül ment, csakhogy a férfi magas pozíciója megkívánta a fogadásokon való részvételt, koccintások sokaságát. Amikor elérkezett hazánkban a tömeges létszámleépítés a munkahelyeken a rendszerváltás után, mindketten állás nélkül maradtak. Lényeg, hogy a szerető családjuk ellenére, elkezdtek iszogatni otthon, az alkohol viszont csöppet sem volt jó minőségű. Tagadták mindketten, amikor a nő lánya kért egy hatszemközti beszélgetést. Sértődés lett a vége, majd amikor a lány újra megkereste édesanyját és annak férjét, az anya már látványosan és rohamosan épült le, a férfi jobban bírta az italt. Ezután a poklok poklát járták meg, amit nem részletezek. Az anya meg akart felelni a lányának, s mivel művelt asszony volt, érezte, mélyre csúszott, baj lehet belőle. Kivizsgálás előtt állt épp, amit a lánya szervezett számára a helyi kórházban. Csakhogy az elvonási tünetek elmeállapotát megbolydították, így 3 hétig a pszichiátrián kezelték, ahonnan a lánya saját felelősségére hazavitte anyját, mert nem értett egyet az intézmény kezelési módszereivel. Közel egyéves javulás után kezdődött minden újra. Mindez addig ismétlődött, a tagadást is beleértve, míg a valaha csodálatos asszony, fiatalon leesett a lábáról, és a toxikus májelégtelenség minden tünetét produkálva, agyi infarktust kapott, intenzív osztályon ápolták, majd kómába esett. Az agyat is elérte a toxikus, mérgező állapot, a keringése egyre gyengült. Két hetet jósolt a kezelőorvosa, amiből négy hét lett, de már öntudatlan állapotban, gépi lélegeztetéssel...