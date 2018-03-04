Az orrmelléküreg-gyulladás (szinuszitisz) kezelése

Az orrmelléküreg-gyulladás (szinuszitisz) legtöbb esetben antibiotikum nélkül is elmúlik, különösen, ha pár otthoni eljárás betartásával Ön is tesz saját gyógyulása érdekében.

A téma cikkei 2/1 Az orrmelléküreg-gyulladás (szinuszitisz)

2/2 A szinuszitisz kezelése

A pontos diagnózishoz szükséges vizsgálatok

Az akut szinuszitisz diagnózisa az Ön kórtörténetének felvételéből, fizikális vizsgálatból, szövődmény gyanúja esetén képalkotó vizsgálatokból és laboratóriumi tesztekből áll.

Orvosa nagy valószínűséggel először el fog Önnel beszélgetni a tünetekről, meg fogja kérdezni, hogy volt-e nemrégiben megfázva, allergiás-e, dohányzik-e, illetve passzív dohányzásnak ki van-e téve. Ezek a tényezők mind kiválthatják, illetve súlyosbíthatják az akut szinuszitiszt.

A fizikális vizsgálat során orvosa megvizsgálja, hogy van-e nyomásérzékenység, fájdalom az orr, a torok területén, belevilágíthat orrába, hogy megnézze, van-e gyulladás, illetve váladékozás. A megtekintés során részben a szinuszitiszt kiváltó okok is felismerhetők. Az orrmelléküregek röntgen-, szükség esetén computertomográfiás (CT) vizsgálatakor a gyulladt terület pontosan behatárolható.

Hirdetés

Az arcüreg- és homloküreg-gyulladás kezelése

Az orrmelléküreg-gyulladás legtöbb esetben antibiotikum nélkül is elmúlik. Viszont ha orvosa arra gyanakszik, hogy Önnek bakteriális fertőzése van, vagy komoly esélye van egy bakteriális felülfertőződésnek, akkor lehet, hogy antibiotikum szedését javasolja (pl. amoxicillin/kalvulánsav, cefalosporinok, makrolidok, fluorokinolonok, doxyciclin). Ha a fertőzés nem enyhül, vagy a szinuszitisz kiújul, újabb antibiotikumra, ritka esetben az arcüreg kiöblítésére is szükség lehet.

Orvosa mindemellett egyéb kezelési módot is javasolhat az orrmelléküreg-gyulladás hátterében álló októl függően. Az allergia kezelését írhatja elő, ha ez áll a betegség hátterében; az orrdugulás megszüntetésére orrcseppet vagy orrspray-t javasolhat, továbbá vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, vagy fiziológiás sóoldatot, amellyel az orrüreget kell naponta néhányszor átmosni.

Ha Önnek orrmelléküreg-gyulladása alakul ki, az alábbi otthoni eljárások segíthetnek a tünetek enyhítésében:

Használjon napi 3-5 alkalommal orrcseppet! Az orrcsepp használatának ideje ne haladja meg a 7-10 napot, különben hozzászokhat .

. Orrcsepp használata után 10-15 perccel használjon meleg borogatást: helyezzen meleg, nedves törölközőt az orrára, arcára, szemeire! A száraz hő is segít (pl. infralámpa , meleg tárgyak). Helyi melegítés után 1 órán át tilos kimenni a szabad levegőre.

, meleg tárgyak). Helyi melegítés után 1 órán át tilos kimenni a szabad levegőre. Igyon bőséges mennyiségű folyadékot! A folyadék felhígítja a nyákot és segíti a kiürülését az orrmelléküregekből.

Kerülje az alkoholfogyasztást! Az alkohol fokozza az orrüreg és az orrmelléküregek nyálkahártyájának duzzanatát.

Ha nincs láza, hőemelkedése, és a közérzete megengedi, akkor naponta egy vagy két alkalommal töltsön szabad levegőn minimum egy órát! Ez az orrnyálkahártya duzzanatának csökkentésével jelentősen elősegíti a váladék távozását az arcüregből.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, pszichoterapeuta

Lektorálta: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész szakorvos

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus