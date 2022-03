Autoimmun májgyulladás

Az autoimmun betegség egy nem gyógyítható, de kezelhető, gyógyszeres terápiával nyugalomban (remisszióban) tartható állapot.

Normál esetben az immunsejtjeink felismerik az idegen és a szervezet saját sejtjei közötti különbségeket, így immunreakciót csak a „külsős sejtek” ellen váltanak ki. Autoimmun betegség esetén a szervezet a saját sejtjei ellen generál immunválaszt. Akárcsak a legtöbb szervünk, a májunk is érintett lehet.

Az autoimmun betegségekre általánosságban igaz, hogy a genetikailag arra hajlamos egyénekben, különböző környezeti hatásokra alakul ki, aktiválódik. Általában női dominancia jellemzi, és leggyakrabban a fiatal középkorúak (30-40 évesek) betegségének tartják.

Az AIH pontos etiológiája a mai napig nem tisztázott. Eddig a legszorosabb genetikai összefüggést a humán leukocita antigén (HLA) régió DR3 és DR4 génjeivel mutatták ki. Minden rassz, mindkét neme érintett lehet a betegségben, enyhe női dominancia itt is megfigyelhető. Az AIH két korcsoportban csúcsosodik ki, pubertás körüli és a 40-60 év közötti életkorban. A környezeti triggerek, amik aktiválhatják a betegséget, lehetnek vírusok (hepatitisvírusok, EBV, CMV, herpeszvírusok), gyógyszerek (nitrofurantoin, mynocyclin és még sok egyéb), drog, alkohol, jelentős hormonális változások (terhesség). A betegség megjelenése igencsak változatos lehet, a tünetmentes esetektől az akut májelégtelenséggel bezárólag, illetve társulhat más autoimmun betegségekkel.

A vérben keringő autoantitestek alapján az AIH-nek két (nagyon szigorú értelemben véve négy) alcsoportját különböztetjük meg.

Az autoimmun betegségek az orvostudomány kaméleonjai. A legváltozatosabb tüneteket képesek produkálni az adott szerv vonatkozásában és gyakran májon kívüli (extrahepatikus) manifesztációkkal is találkozunk. A tünetek általában nem betegségspecifikusak! A betegek kétharmadában jellemző az alattomos (akár hónapokkal, évekkel ezelőtti) kezdet, általános panaszok, mint pl.: fáradtság, általános rossz közérzet, jobb bordaív körüli fájdalom, hányinger, bőrviszketés, puffadás, sárgaság, ízületi fájdalom gyulladásos jelek nélkül.

Ezek megfelelnek a krónikus májgyulladás tüneteinek. A betegek kb. egyharmadában elsőként a májcirrózis tüneteit észleljük. Ritkán, de előfordulhat, hogy akut májelégtelenség képében jelentkezik. Érdemes gondolni AIH lehetőségére, ha ezek a tünetek jelen vannak egy olyan beteg esetében, akinek már van másik ismert autoimmun betegsége vagy az egyenesági rokonai körében előfordul pl. Hashimoto-thyreoiditis, Basedow-kór, vitiligo, rheumatoid arthritis, szisztémás lupus betegég (SLE).

A diagnózis felállítása általában kizárásos alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatokkal kizárunk minden egyéb más okot, ami krónikus májgyulladást okozhatna (pl. PBC, PSC, Wilson-kór, krónikus hepatitis-B vagy -C-fertőzés, NASH (nem alkoholos steatohepatitis), gyógyszer indukálta májgyulladás). A ’90-es évek elején megalkottak egy, a mai napig is használt pontrendszert, ami segít megítélni a leletek alapján az AIH valószínűségét. Ez a fajta diagnosztikai megközelítés kicsit úgy tűnhet a laikusoknak, mintha a kért vizsgálatokkal „vaktába lövöldöznénk” és „vagy eltaláljuk, mi a baja, vagy nem”. Ennél lényegesen átgondoltabb, egyidejű differenciáldiagnosztikai folyamatról van szó.

Már önmagában is elég nehézséget okoz az AIH felismerése éss igazolása a szerteágazó tünetek és a változatos molekuláris, genetikai mintázat miatt. Alkalmanként azonban előfordulhatnak úgynevezett átfedő (overlap) szindrómák is. Ilyen például az AIH társulása más, májat, epeutakat érintő betegséggel (pl. hepatitis-C, primer biliaris cholangitis (PBC) és primer sclerotizáló cholangitis (PSC)). Ezekben az eseteken mindkét betegségre jellemző vonásokat megfigyelhetünk, pl. AIH-ra jellemző laboratóriumi eltérések mellett PBC-re vagy PSC-re jellegzetes szövettani elváltozásokat.

Az AIH egy krónikus májgyulladást okozó állapot, hosszú távon, főleg a nem megfelelően kezelt esetekben májcirrózis és a vele járó szövődmények alakulhatnak ki.

Autoimmun betegség kezelésének célja a tartós remisszió elérése. A terápia során használt gyógyszerek dozírozása mindig egyénre szabva történik! Nem adható ugyanannyi gyógyszer egy gyermeknek, mint egy középkorú felnőtt férfinak.

A terápia során használt gyógyszereket összefoglalóan immunszuppresszív szereknek nevezzük, melyek célja a kóros immunválasz elnyomása.

Standard, első vonalban választandó terápia a szteroid (prednisolon) és azatioprin. Az esetek közel 80%-ában ezzel elérhető a remisszió. Amennyiben a kezelés hatástalan vagy a mellékhatások miatt a beteg nem tolerálja a gyógyszereket, másodvonalbeli szereket alkalmazunk: budesonid, merkaptopurin, mikofenolát-mofetil. Ha továbbra sem értük el a célunkat, harmadvolnalbeli szerek közül választhatunk (ciclosporin-A, tacrolimus, everolimus, infliximab, rituximab). Végső megoldásként májtranszplantáció jöhet szóba, a hatékony gyógyszereknek köszönhetően erre ritkán kerül sor.

Orvos szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

