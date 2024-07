A gabonafélék fogyasztásával összefüggő panaszokról

Az egyeseknél felszívódási zavarokkal járó szénhidrátok a gabonaféléken túl más élelmiszerekben is megtalálhatóak, így a gabonák kizárása az étrendből bár csökkentheti a panaszokat, de nem szünteti meg azt teljes mértékben. Ilyen a fruktóz malabszorpció (felszívódási zavar), melynek a gabonafélékben is jelen lévő formája a fruktán. Glükóz-galaktóz malabszorpció esetén ezen cukorfélék fogyasztását kell kizárni a hasi panaszok megszüntetéséhez, míg a fruktóz (gyümölcscukor) fogyasztható. Az irritábilis bél szindróma esetében is megfigyelték, hogy a gabonafélék fogyasztásának csökkentése esetén enyhülnek a panaszok. Az utóbbi évek kutatásai alapján feltételezhető, hogy az ún. FODMAP csoportba tartozó szénhidrátok fogyasztásával függ össze a betegségség, és az ún. FODMAP-diéta követésével javulnak a panaszok. Ilyen típusú szénhidrátokat számos élelmiszer, köztük a gabonafélék is tartalmaznak.