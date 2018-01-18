A gyomorvérzés tünetei és kezelése

A gyomorvérzés a felső tápcsatornai vérzések egyik gyakori formája. Nagyobb mennyiségű vérzés esetén jelezheti vérhányás, kávéaljszerű hányadék vagy fekete, szurokszerű széklet, de olykor a vérszegénység az egyetlen figyelmeztető jel. Minden esetben sürgős orvosi kivizsgálást igényel, mert akár életveszélyes állapotok is okozhatják.

Gyomorvérzésre utaló tünetek

A gyomorvérzés a tünetek alapján általában nem különíthető el a tápcsatorna felső szakaszának más vérzéseitől (nyelőcső és nyombél), én önmagában nem azonosítható a tünetek alapján a kiváltó ok sem. Felső tápcsatornai vérzések során gyakran hányás formájában távozik vér, a székelés során pedig általában fekete, ún. szurokszéklet távozik.

A gyomorvérzés legjellemzőbb tünetei:

Vérhányás: friss piros vér a hányás során jelentős, nagyfokú akut vérzésre utal, sürgősségi ellátást indokol. Vérhányás egyéb okai

friss piros vér a hányás során jelentős, nagyfokú akut vérzésre utal, sürgősségi ellátást indokol. Vérhányás egyéb okai Kávéaljszerű, sötétbarna hányadék: enyhébb, gyakrabban krónikus gyomorvérzés jele lehet, a barna színt a részben emésztett vér adja.

enyhébb, gyakrabban krónikus gyomorvérzés jele lehet, a barna színt a részben emésztett vér adja. Szurokszéklet: a fekete, nyálkás szurokszéklet (meléna) azt jelzi, hogy a tápcsatornai vérzés magasabb szakaszon (pl. gyomor) következett be.

a fekete, nyálkás szurokszéklet (meléna) azt jelzi, hogy a tápcsatornai vérzés magasabb szakaszon (pl. gyomor) következett be. Véres széklet: a piros vért tartalmazó széklet inkább a tápcsatorna alsóbb szakaszainak vérzéséből ered (vastagbél, aranyér), ugyanakkor nagy mennyiségű, gyors vérzés esetén olykor a gyomor is lehet a vérzés helye. Véres széklet egyéb okai

A heveny, masszív gyomorvérzés megingathatja a vérkeringést is: eshet a vérnyomás, emelkedhet a pulzus, a beteg bőre hideg, verejtékes, tudata romlik, eszméletét vesztheti (hipovolémiás sokk). Krónikus, kisebb mennyiségű vérvesztés esetén akár vérszegénység is lehet az egyetlen figyelmeztető jel.

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A leggyakoribb gyomorvérzést okozó eltérések

Gyomor- és nyombélfekély: a gyomorfekély a gyomorvérzés leggyakoribb oka, lehet stressz, fertőzés vagy gyógyszermellékhatás következménye is

a gyomorfekély a gyomorvérzés leggyakoribb oka, lehet stressz, fertőzés vagy gyógyszermellékhatás következménye is Gyomorhurut (gasztritisz): a gyomorhurut a gyomornyálkahártya gyulladása, amely kisebb sérülés hatására is vérzést okozhat

a gyomorhurut a gyomornyálkahártya gyulladása, amely kisebb sérülés hatására is vérzést okozhat Érsérülések: nagyon nagy vérzést okozhatnak érfejlődési rendellenességek, érbetegségek vagy a gyomorfekély okozta ércsonk-sérülés.

nagyon nagy vérzést okozhatnak érfejlődési rendellenességek, érbetegségek vagy a gyomorfekély okozta ércsonk-sérülés. Mallory-Weiss-szindróma elsősorban alkoholistáknál, májbetegeknél

elsősorban alkoholistáknál, májbetegeknél Daganatos betegségek: a gyomorrák egyik lehetséges tünete

a gyomorrák egyik lehetséges tünete Gyógyszermellékhatás: A gyógyszerek közül leginkább a nemszteroid gyulladáscsökkentők mellékhatása lehet a gyomornyálkahártya-károsodás, továbbá véralvadásgátló, vérlemezkegátló gyógyszerek segítik elő a jelentős vérveszteséget már kisebb érsérülés következtében is.

Vizsgálatok gyomorvérzés esetén

Kivizsgálásnál fontos a beteg kórelőzménye:

Friss vagy barna vér ürül?

Hányással vagy köhögéssel (utóbbi légúti eredet mellett szól) is összefügg?

Milyen a széklet színe?

Van-e fekélyre utaló panasz: gyomorégés, fájdalom, sav felböfögés, mellkasi diszkomfort?

Milyen gyógyszereket szed a beteg: nemszteroid vagy szteroid gyulladáscsökkentők, véralvadásgátlók?

Van ismert májbetegség?

Van ismert vesebetegség?

Történt-e alkoholfogyasztás?

Fennáll-e a daganatos betegség gyanúja: fogyás, étvágytalanság, fájdalom?

A beteg fizikális vizsgálata során:

Vérnyomás és pulzus ellenőrzése.

Májbetegség vizsgálata: a máj tapintása, bőr sárga, a tenyér piros, hasi folyadék májzsugor esetén.

A has tapintása: tapintható rezisztencia, tumor lehet.

A végbél vizsgálata ujjal: aranyér kizárása, daganat kizárása a végbélben.

Székletminta nyerése a székletvér kimutatására (amennyiben nincs szemmel látható vér a székletben).

A bőr tapintata:

- Hideg, nyirkos: vérvesztés miatti sokkra utalhat.

- A bőr színe fehér, a nyálkahártya halvány: vérszegénységre utalhat.

- A bőr színe sárga: májbetegségre utalhat.

- A bőr színe barnás: vesebetegségre utalhat.

Az elvégzendő vizsgálatok:

Vérkép, máj- és vesefunkció, ionok.

Vércsoport meghatározása, ha vért adni szükséges.

Hemosztázis (váralvadás) laborvizsgálata.

Gyomortükrözés: megadja a diagnózist és terápiás ellátásra is lehetőséget ad.

Képalkotó kiegészítő vizsgálatok, pl. máj- vagy vesebetegség, daganat gyanúja esetén.

Indokolt esetben sürgős gyomortükrözés végzendő, mert ez vezet a diagnózishoz, és egyes terápiás célú beavatkozások is elvégezhetőek ennek során. Ha a vérzés nem ingatja meg a keringést, a vérkép rendezett, akkor a tükrözés nem tartozik a sürgősségi vizsgálatok közé.

A gyomorvérzés kezelése

Akut súlyos, jelentős vérzés esetén a legfontosabb a vérzés megállítása, a keringés fenntartása. Ehhez vénabiztosítás szükséges, a beteg fektetése, pontos monitorozása. Szükség esetén vér, vérlemezke, friss fagyasztott plazma, alvadási faktorok adása infúziós úton. Abban az esetben, ha a vérzés gyomortükrözés során nem szüntethető meg, műtétre, akár sürgős műtétre is sor kerülhet.

A kiváltó ok kezelése a pontos diagnózis után kezdhető:

Gyomorfekély okozta vérzés esetén gyomorsavcsökkentőt, illetve a gyomor nyálkahártyáját bevonó gyógyszert kell adni.

Ércsonk vérzést el kell kötni (klippek segítségével), koagulálni (hőkezelés), erre többféle endoszkópos módszer áll rendelkezésre.

Gasztritisznél általában tüneti gyógyszeres kezelés, diéta és az alkoholfogyasztás kerülése elég, de szükség esetén (fertőzés, autimmun gyulladás) alaposabb kivizsgálás és célzott kezelés lehet szükséges.

Daganat esetén pontos szövettani diagnózisnak megfelelő terápia szükséges. Vérző daganatszövet gyomortükrözés mellett ritkábban látható el, gyakran nyílt műtét szükséges.

A véralvadásgátló kezelés esetén egyéni mérleges alapján kezelőorvosa dönthet a gyógyszer felfüggesztéséről.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus