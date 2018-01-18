A gyomorvérzés tünetei és kezelése
A gyomorvérzés a felső tápcsatornai vérzések egyik gyakori formája. Nagyobb mennyiségű vérzés esetén jelezheti vérhányás, kávéaljszerű hányadék vagy fekete, szurokszerű széklet, de olykor a vérszegénység az egyetlen figyelmeztető jel. Minden esetben sürgős orvosi kivizsgálást igényel, mert akár életveszélyes állapotok is okozhatják.
Gyomorvérzésre utaló tünetek
A gyomorvérzés a tünetek alapján általában nem különíthető el a tápcsatorna felső szakaszának más vérzéseitől (nyelőcső és nyombél), én önmagában nem azonosítható a tünetek alapján a kiváltó ok sem. Felső tápcsatornai vérzések során gyakran hányás formájában távozik vér, a székelés során pedig általában fekete, ún. szurokszéklet távozik.
A gyomorvérzés legjellemzőbb tünetei:
- Vérhányás: friss piros vér a hányás során jelentős, nagyfokú akut vérzésre utal, sürgősségi ellátást indokol. Vérhányás egyéb okai
- Kávéaljszerű, sötétbarna hányadék: enyhébb, gyakrabban krónikus gyomorvérzés jele lehet, a barna színt a részben emésztett vér adja.
- Szurokszéklet: a fekete, nyálkás szurokszéklet (meléna) azt jelzi, hogy a tápcsatornai vérzés magasabb szakaszon (pl. gyomor) következett be.
- Véres széklet: a piros vért tartalmazó széklet inkább a tápcsatorna alsóbb szakaszainak vérzéséből ered (vastagbél, aranyér), ugyanakkor nagy mennyiségű, gyors vérzés esetén olykor a gyomor is lehet a vérzés helye. Véres széklet egyéb okai
A heveny, masszív gyomorvérzés megingathatja a vérkeringést is: eshet a vérnyomás, emelkedhet a pulzus, a beteg bőre hideg, verejtékes, tudata romlik, eszméletét vesztheti (hipovolémiás sokk). Krónikus, kisebb mennyiségű vérvesztés esetén akár vérszegénység is lehet az egyetlen figyelmeztető jel.
A leggyakoribb gyomorvérzést okozó eltérések
- Gyomor- és nyombélfekély: a gyomorfekély a gyomorvérzés leggyakoribb oka, lehet stressz, fertőzés vagy gyógyszermellékhatás következménye is
- Gyomorhurut (gasztritisz): a gyomorhurut a gyomornyálkahártya gyulladása, amely kisebb sérülés hatására is vérzést okozhat
- Érsérülések: nagyon nagy vérzést okozhatnak érfejlődési rendellenességek, érbetegségek vagy a gyomorfekély okozta ércsonk-sérülés.
- Mallory-Weiss-szindróma elsősorban alkoholistáknál, májbetegeknél
- Daganatos betegségek: a gyomorrák egyik lehetséges tünete
- Gyógyszermellékhatás: A gyógyszerek közül leginkább a nemszteroid gyulladáscsökkentők mellékhatása lehet a gyomornyálkahártya-károsodás, továbbá véralvadásgátló, vérlemezkegátló gyógyszerek segítik elő a jelentős vérveszteséget már kisebb érsérülés következtében is.
Vizsgálatok gyomorvérzés esetén
Kivizsgálásnál fontos a beteg kórelőzménye:
- Friss vagy barna vér ürül?
- Hányással vagy köhögéssel (utóbbi légúti eredet mellett szól) is összefügg?
- Milyen a széklet színe?
- Van-e fekélyre utaló panasz: gyomorégés, fájdalom, sav felböfögés, mellkasi diszkomfort?
- Milyen gyógyszereket szed a beteg: nemszteroid vagy szteroid gyulladáscsökkentők, véralvadásgátlók?
- Van ismert májbetegség?
- Van ismert vesebetegség?
- Történt-e alkoholfogyasztás?
- Fennáll-e a daganatos betegség gyanúja: fogyás, étvágytalanság, fájdalom?
A beteg fizikális vizsgálata során:
- Vérnyomás és pulzus ellenőrzése.
- Májbetegség vizsgálata: a máj tapintása, bőr sárga, a tenyér piros, hasi folyadék májzsugor esetén.
- A has tapintása: tapintható rezisztencia, tumor lehet.
- A végbél vizsgálata ujjal: aranyér kizárása, daganat kizárása a végbélben.
- Székletminta nyerése a székletvér kimutatására (amennyiben nincs szemmel látható vér a székletben).
- A bőr tapintata:
- Hideg, nyirkos: vérvesztés miatti sokkra utalhat.
- A bőr színe fehér, a nyálkahártya halvány: vérszegénységre utalhat.
- A bőr színe sárga: májbetegségre utalhat.
- A bőr színe barnás: vesebetegségre utalhat.
Az elvégzendő vizsgálatok:
- Vérkép, máj- és vesefunkció, ionok.
- Vércsoport meghatározása, ha vért adni szükséges.
- Hemosztázis (váralvadás) laborvizsgálata.
- Gyomortükrözés: megadja a diagnózist és terápiás ellátásra is lehetőséget ad.
- Képalkotó kiegészítő vizsgálatok, pl. máj- vagy vesebetegség, daganat gyanúja esetén.
Indokolt esetben sürgős gyomortükrözés végzendő, mert ez vezet a diagnózishoz, és egyes terápiás célú beavatkozások is elvégezhetőek ennek során. Ha a vérzés nem ingatja meg a keringést, a vérkép rendezett, akkor a tükrözés nem tartozik a sürgősségi vizsgálatok közé.
A gyomorvérzés kezelése
Akut súlyos, jelentős vérzés esetén a legfontosabb a vérzés megállítása, a keringés fenntartása. Ehhez vénabiztosítás szükséges, a beteg fektetése, pontos monitorozása. Szükség esetén vér, vérlemezke, friss fagyasztott plazma, alvadási faktorok adása infúziós úton. Abban az esetben, ha a vérzés gyomortükrözés során nem szüntethető meg, műtétre, akár sürgős műtétre is sor kerülhet.
A kiváltó ok kezelése a pontos diagnózis után kezdhető:
- Gyomorfekély okozta vérzés esetén gyomorsavcsökkentőt, illetve a gyomor nyálkahártyáját bevonó gyógyszert kell adni.
- Ércsonk vérzést el kell kötni (klippek segítségével), koagulálni (hőkezelés), erre többféle endoszkópos módszer áll rendelkezésre.
- Gasztritisznél általában tüneti gyógyszeres kezelés, diéta és az alkoholfogyasztás kerülése elég, de szükség esetén (fertőzés, autimmun gyulladás) alaposabb kivizsgálás és célzott kezelés lehet szükséges.
- Daganat esetén pontos szövettani diagnózisnak megfelelő terápia szükséges. Vérző daganatszövet gyomortükrözés mellett ritkábban látható el, gyakran nyílt műtét szükséges.
A véralvadásgátló kezelés esetén egyéni mérleges alapján kezelőorvosa dönthet a gyógyszer felfüggesztéséről.
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Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus