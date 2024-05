Mobilapplikáció IBD-vel élők segítésére

A mobilapplikációt a gyulladásos bélbetegséggel (IBD) élők életminőségét támogató Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete (MCCBE) vezette be.

Miben nyújt segítséget az applikáció?

Az alkalmazás az érintettek leggyakoribb problémájára nyújt segítséget, azt mutatja meg, hol található a legközelebbi illemhely. A nyilvános WC-ken kívül kizárólag a betegségben szenvedők számára elérhető illemhelyek listáját is tartalmazza az applikáció. A programhoz számos szervezet, hivatal és kereskedelmi egység csatlakozott, és további befogadóhelyek jelentkezését is várják.

App Az applikáció letölthető a Nem tudok várni program weboldaláról ide kattintva

Hirdetés

Megnyugtató tudni, hol van illemhely a közelben

Az IBD (a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa)) a gyomor-bélrendszer krónikus gyulladásával jár. A gyulladás fájdalmat, görcsöket és hirtelen hasmenést okoz. Ma Magyarországon becslések szerint 60 ezer embert érint, de még nagyon sok a látens eset.

Az IBD leggyakoribb tünete a hasmenés, amely naponta akár 8-10 alkalommal is jelentkezhet, így a beteg számára egy program megszervezésekor fontos szempont az elérhető közelségben lévő illemhely. Felmérések szerint a betegséggel élők számára fokozott szorongást jelent, hogy hova tudnak mosdóba menni, amikor vásárolnak, ügyeket intéznek vagy éppen a munkahelyükre utaznak. Így minden nap kihívást jelent és fokozhatja a társadalmi elszigeteltséget. Mivel mindkét betegségnél sokszor előfordulhat a sürgető hasmenés, így sokan úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, míg akik kimozdulnak, úgy tervezik tevékenységeiket és utazásaikat, hogy mindig legyen elérhető mosdó a közelben.

A „Nem tudok várni!” programról

A betegszervezet a fenti problémák megoldására indította el a „Nem tudok várni!” programot. Egy olyan mobilapplikációt fejlesztettek ki, amely térképen mutatja meg a betegeknek a közelben elérhető mosdókat. Ezek között akadnak nyilvános WC-k, de a jogosult felhasználók, ha felmutatják az alkalmazásban elérhető kártyát (a „Nem tudok várni” kártya az applikációban érhető el, amelyet a beteg a mosdó használata előtt könnyen fel tud mutatni), hozzáférhetnek a mások számára „kulcsos” illemhelyekhez is. A kártyához csak azok a betegek juthatnak hozzá, akik a kezelőorvosuk által aláírt és pecsételt jogosultságot igazoló dokumentummal rendelkeznek, és azt regisztrációkor az applikációba feltöltik. Ezzel elkerülhető a jogosulatlan használata az illemhelynek.

Jelenleg 2452 mosdó található a rendszerben országosan: kávézókban, irodaházakban, állatorvosi rendelőkben találhatóak. A betegszervezet további elfogadóhelyek bevonását tervezi.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a programhoz bármilyen intézmény csatlakozhat, aki szeretné ezt a közösséget támogatni egy biztonságos, humánus, be- és elfogadó környezet kialakításával.

A programhoz csatlakozó vállalkozások megjelennek a „Nem tudok várni” alkalmazásban, és matricát is igényelhetnek, amelyet az üzletük ablakán helyezhetnek el. A matrica csak azon emberek számára jelent tájékoztatást, akik ismerik a programot.

A kártya azonban nem biztosítja, hogy bárhol beengedik felmutatóját a személyzeti mosdóba. Az alkalmazottak továbbra is megtagadhatják a hozzáférést, számukra érdemes megmutatni a kártyán lévő QR kódot, ami erre a weboldalra navigálja őket, ahol minden információt megtalálnak a programról. Ezzel a beteg maga is támogatja a programot és a többi betegtársát is.

Nem csak az IBD-vel élőknek, hanem más hasonló porblémával küzdőknek is segítséget nyújtanak

A program alapvetően IBD betegek számára érhető el, de nem zárják ki az egyéb betegségben szenvedőket sem. Vannak olyan egyéb betegséggel élők, akiknek hasonló módon problémát jelent a mosdók elérhetősége.

Mit tegyen, ha Ön is támogatná a betegeket és részt venne a programban mint befogadóhely?

Aki befogadóhelyként szeretne csatlakozni, az megteheti a Nem tudok várni weboldalán a „Befogadóhelyeknek” menüpont alatt.

WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Forrás: nemtudokvarni.hu