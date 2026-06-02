A véletlen gyógyszer-túladagolás

Gyógyszer-túladagolás bekövetkezhet véletlen gyógyszerbevétel, vagy véletlen másik gyógyszer bevétele, vagy akaratlanul túl sok gyógyszer bevétele következtében.

Nagyobb a lehetősége a túladagolásnak, ha a beteg többféle gyógyszert szed, és a beteg nem veszi figyelembe az orvos, gyógyszerész tanácsait, valamint figyelmen kívül hagyja a betegtájékoztatót, esetleg azonos hatóanyagú gyógyszereket szed (legjellemzőbb a paracetamol, vagy az aszpirin).

Szintén bekövetkezhet gyógyszer-túladagolás, ha valaki rossz adagoló eszközt használ, mint kiskanál vagy nagykanál, összekeveri őket. Ilyen esetekben, ha kanalas adagolás van, mivel ezek nem egyformák, érdemes egy megfelelő fecskendőt venni, és abba felszívni az előírt oldatot vagy szirupot. Arról nem is beszélve, hogy még egy háztartásban is nehéz 2 ugyanolyan térfogatot befogadó kanalat találni. És ez már alapból veszélyes, de az sem előnyös, ha a beteg kevesebbet vesz be a gyógyszerből. Ezért jó, hogy egyre több ilyen gyógyszernél már beosztással rendelkező kis edényke van mellékelve a gyógyszeres dobozban.

Olyan is előfordulhat, hogy először szedi a gyógyszert a beteg, és túl erős a hatása, pl. vérnyomáscsökkentőknél az első 3 hét szükséges ahhoz, hogy beálljon a vérnyomás. Addig előfordulhat, hogy a beteg megszédül, leginkább felálláskor. IIyenkor érdemes rendszeresebben mérni a vérnyomást.

Idősebbeknél előfordul, hogy elfelejti, hogy már bevette a gyógyszert.

Ha valaki alkoholt fogyaszt a gyógyszer mellet, az módosítja jelentősen a gyógyszer hatását.

Súlyos veszély, hogy kisgyermekek a nem megfelelően elzárt gyógyszerből bevesznek még, vagy az összeset megisszák vagy beveszik.

Melyek a gyakran túladagolt gyógyszerek? Milyen tünetei vannak a gyógyszer-túladagolásnak?

Fájdalomcsillapítók

Mivel receptköteles és nem receptköteles gyógyszer is tartalmazhat paracetamolt, nagyon gyorsan el lehet érni a max. 4000 mg hatóanyag bevételét felnőtteknél. Túladagolásnál a májkárosodás jeleként sárgaság, emellett koordinációs zavarok, alacsony vércukorszint jelentkezik. A májkárosodás szélsőséges esetben halált is okozhat. Fontos a mielőbbi orvosi ellátás, mert a szervezet károsodása már azelőtt bekövetkezhet, mielőtt a beteg bármilyen mellékhatást észlelne magán.

Acetilszalicilsav-tartalmú gyógyszer szedése 12 év alatti gyermek számára ellenjavalt. Adásuk nem javasolt 12 év alatt, bárányhimlő vagy influenzás tünetek enyhítésére sem, mert fennáll a veszélye egy súlyos betegség, a Reye-szindróma kialakulásának! Az életkori határt nemrégiben csökkentették le, hosszú ideig 18 év volt, ameddig nem kaphatták még a fiatalok. Mivel az acetilszalicilsav egyrészt alkalmazható stroke megelőzésére 100 mg/nap adagolással, ugyanakkor megfázásra 650 mg-ot tartalmazó készítmény is kapható napi 2x1 adagolással, érzékenyebb gyomrúaknál akár fekélyt, vérzést okozhat pár napos együtt alkalmazás esetében is. Jellegzetes mellékhatása a kellemetlen fülzúgás.

Cukorbetegek gyógyszerei

A cukorbetegég ellen szedett gyógyszerek nem megfelelő bevétele súlyos vércukorszintesést okozhat, ami kezelés nélkül életveszélyessé válhat. Ha inzulintúladagolás lehetősége áll fenn, minél előbb ellenőrizni kell a vércukorszintet és a mérést gyakran ismételni. Fontos, hogy minden cukorbetegnél legyen glükóztartalmú cukorka és folyadék. Alacsony vércukorszintre utaló panasz az izzadás, végtagok zsibbadása, a szem káprázása, feszült hangulat, étkezés utáni heves vágy, kevés vizelet. A száj és a nyelv nedves, jellemző a kézremegés, akadozó beszéd, szapora pulzus. A rosszullét hirtelen jelentkezik. A vércukorérték 3,5 mmol/l alá süllyed. Súlyos esetekben kóma is kialakulhat, de az elhúzódó hipoglikémia maradandóan károsíthatja az agyat, előfordulhat stroke, agyvérzés is. Különösen az éjszaka, alvás közben kialakuló hypoglikémia veszélyes, mely szívritmuszavart, szívinfarktust vagy hirtelen szívhalált is okozhat.

Egyes antidepresszánsok

Triciklikus antidepresszánsok (TCA-k): Depresszió és egyéb pszichés állapotok esetében alkalmazzák, például pánik- vagy kényszerbetegség, illetve idegfájdalom kezelésére. Túladagolása viszonylag gyakori, melynek következtében izgatottság, szájszárazság, szívdobogásérzés, alacsony vérnyomás, szédülés léphet fel.

SSRI-k (antidepresszánsok egy csoportja): depressziós betegeknél alkalmazzák. Túladagolásakor nyugtalanság, mozgászavar, izgatottság, remegés, akaratlan szemmozgás fordul elő.

Opioidok

Az opioidok erős fájdalom esetén, illetve más fájdalomcsillapítóra nem reagáló ízületi fájdalmakkor alkalmazhatók. Mellékhatásai: légzéskihagyás alváskor, súlyos székrekedés, hozzászokás. Rákos betegeknél, akik legtöbben most tapaszt alkalmaznak, előfordul, hogy ha nem elég erős a tapasz, ahelyett, hogy jeleznék orvosuknak, még egyet tesznek fel a testükre, ezzel jóval és hirtelen megemelik a kábító fájdalomcsillapító szintjét a szervezetükben. Ha nem megfelelően csillapít a gyógyszer, orvoshoz kell fordulni, mivel rákos betegeknél létezik az áttöréses fájdalom, ekkor orvosi egyeztetéssel lehet még növelni a dózist, vagy más gyógyszerrel kiegészíteni. Ha a beteg nem ezt teszi, sajnos súlyos állapotba kerülhet.

Vérnyomáscsökkentők

Vérnyomáscsökkentők esetében a vérnyomás esése szédülést, elesést, bradycardiát okozhat, ez a vérnyomás per értékének lecsökkenése, melyet lassú pulzusként értékel a beteg. Emellett mellkasi fájdalom jelentkezhet.

Benzodiazepinek

Nyugtató hatású, szorongásoldásra és álmatlanság kezelésére alkalmazott hatóanyag. Az előírtnál több beszedésének mérgezési tünetei a koordinációs zavarok, beszédbeli nehézségek, álmosság, felületes légzés.

Mit tegyünk, ha észleljük, hogy nagyobb mennyiségű gyógyszert vettünk be?

Amennyire lehet, nyugodjunk meg, mert van segítség. Annak, akinek okosórája van, azon keresztül jelezheti a történteket. A 112-es telefonszámon azonnali segítséget kaphat, ha szükséges, mentőt küldenek. Ha lehet, vigyen magával a gyógyszerből, amiből többet szedett, bár nem biztos, hogy kórházi ellátásra lesz szüksége. Akár írja fel naponta, hogy mikor, miből mennyit vett be, ez megnyugtató lehet arra az esetre, ha elfelejtené, mert visszanézheti. Ki lehet előre adagolni a gyógyszereket is, de sok gyógyszernél ez nem előnyös, mert vannak nedvszívók, fényérzékenyek, egy hét alatt is el tud kezdődni bennük a bomlás nem megfelelő helyen tárolva, pl. lágyzselatin kapszulák előre kikészítésénél.

Ha túl sok gyógyszer halmozódik fel a háztartásban, szétválogatásukban a gyógyszertárakban segítenek. Ne otthon dobja ki őket.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész