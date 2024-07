A legfontosabb tudnivalók a 112-es segélyhívóval kapcsolatban

Bármikor bárki kerülhet vészhelyzetbe, akár külföldön is. Ezért hasznos dolog az eszünkbe vésni, hogy veszély esetén az egész Európai Unióban hívható az egyezményes segélyhívó szám: a 112.

Az Európai Unió mind a 27 tagállamában hívható a rendőrség, a mentők vagy a tűzoltók az egyezményes hívószámon. A 112-es segélyhívó valamennyi nyilvános, vezetékes- és mobiltelefonról ingyen hívható minden nap a nap 24 órájában bármikor. Mobiltelefonról a PIN-kód beírása nélkül is indítható a segélyhívás. A legtöbb mobiltelefonról a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.

A hívások fogadói több nyelven beszélnek.

Magyarországon a rendőrség a 107-es, a mentők a 104-es, a tűzoltók a 105-ös számon is továbbra is hívhatók. A balatoni vízi segélyhívó a szintén ingyenes 1817-es számon érhető el a 112-es szám mellett. A telefonos lelkisegély száma az ugyancsak ingyenesen hívható 116-123.

Milyen adatokat kell megadnia segélyhíváskor?

Ha bajba jut, vagy valaki másnak kér segítséget, lehetőség szerint pontos információkat adjon meg! Aki súlyos, veszélyes helyzetben segítséget hív, többnyire ideges, és érthető módon nem összeszedett. Ezért tanulja meg, hogy vészhelyzetben milyen információkat kell megadnia telefonon keresztül, illetve mire kell még odafigyelnie:

A bejelentő neve

Hol történt?

Mi történt?

Hány sérült van vagy hány személy került veszélybe?

Milyen sérülésről vagy betegségről van szó?

Az ötödik nagyon fontos dolog, hogy ne tegye le azonnal a telefont, mert a hívásfogadó központ operátorának (telefonos segítőnek) további információkra lehet szüksége, további kérdéseket tehet fel, illetve tanácsokat is adhat a segítség megérkezéséig. A hívásfogadó operátor szükség esetén továbbkapcsolja az Ön hívását az illetékes, intézkedő készenléti szerv(ek)hez, ami némi időbe telhet, fontos, hogy ezalatt se tegye le a telefont, hanem várjon az intézkedő szerv(ek) jelentkezésére!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: onmeda.de, Mi a 112-es segélyhívószám? (police.hu), 1817 (police.hu)