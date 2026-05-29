A visszérbetegség szövődményeként is alakulhat ki lábszárfekély

Az alsó végtag felületes vénás hálózatának, a visszereknek betegségei, vagyis elégtelenül betöltött funkciója (feladatuk, hogy az oxigénben szegény vért elszállítsák az adott területről) miatt is kialakulhatnak fekélyek.

Hogyan vezethet a visszérbetegség lábszárfekély kialakulásához?

A kialakulás oka természetesen összetett, de a lényege, hogy a pangó vér nyomást gyakorol a környezetére, még jobban fokozva a vénák károsodását, a többi szövet mellett. A jelen lévő tápanagyban és oxigénben nem gazdag vér pedig tovább rontja a szövetek állapotát. Ezt még számos gyulladásos mediátor, úgynevezett citokin felszabadulása, de akár apró mikrotrombusok, vérrög kialakulása is kíséri.

Összességében a vénás elégtelenség talaján idővel konkrét szövetelhalás is jelentkezhet. Ha a folyamat már a lábszáron észlelhető fekély kialakulását eléri, már biztosan nehezebben kezelhető, mint az első jelek észlelése esetén.

Mik a figyelmeztető tünetek?

A vénás elégtelenség önmagában lábfájdalmat, duzzanatot, nehézlábérzést, elszíneződést okoz, majd a károsodott szövetek, bőr utat enged egy egyre növekvő seb – fekély – kialakulásának.

Miért fontos mielőbb orvoshoz fordulni?

Ezt kezelgetni – főleg házilag – már nem lehet, pedig sajnos sokan ezzel próbálkoznak orvoshoz fordulás helyett. Megfelelő ellátás nélkül egyre nő és mélyül a fekély és a körülötte lévő szövetelhalás, egyre gyakoribb a felülfertőződés, amely krónikus betegség vagy gyengült immunrendszer talaján szisztémás, az egész testre kiterjedő problémát is okozhat.

Milyen tényezők hajlamosítanak rá? Mit tehet a megelőzés érdekében?

Hajlamosító tényező a genetikai hajlam, az érhálózat minősége, a vérrögképződésre való esetleges hajlam, az érelmeszesedés, a dohányzás, a túlsúly, a magas vérnyomás és cukorbetegség okozta problémák. Fontos tényező, hogy ha volt korábbi trombózis, azt időbe kezelték-e, illetve a láb további gondozása elengedhetetlen, leginkább annak hiánya lehet rizikófaktor.

Az ideális testsúly, helyes életmód, társbetegségek kezelése mellett fontos egy esetleges trombózis időben történő helyes ellátása is.

Trombózist követően pedig mindig érdemes külön figyelmet fordítani az érintett végtagra, mivel a krónikus vénás elégtelenség megjelenése akár 50%-os is lehet.

Itt újra az életmód, ideális testúly fontosságára kell felhívni a figyelmet, illetve a megfelelő láb- vagy vénás tornára, a kompressziós harisnya viselésére, az érfalat erősítő kiegészítő kezeléssel (pl. diozmin), a véralvadás gátlásának beállításával.

Ha már kialakult a fekély

Kialakult fekély esetén pedig mihamarabbi orvosi vizsgálat javasolt. Ilyenkor határterületi kérdésként a bőrgyógyász, sebész, érsebész próbálja minél hatékonyabban gyógyítani a fekélyt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus