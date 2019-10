Gyógyszerek biztonságos megsemmisítése - Mit tegyünk a lejárt gyógyszerekkel?

Mit tehetünk abban az esetben, ha lejárt a szavatossági ideje vagy valamilyen okból kifolyólag már nincs szükségünk egy gyógyszerre?

Valószínűleg mindenkivel előfordult már, aki egyszer vett valamilyen gyógyszert, hogy az nem fogyott el, és eközben lejárt a szavatossága. Ez leggyakrabban az akut problémákra vásárolt gyógyszerekkel fordul elő, hiszen például fejfájásra vagy hasmenésre csak alkalomszerűen kell gyógyszert bevenni, jó eséllyel hónapokig nincs rá szükségünk. De olyankor is előfordulhat, ha állandó gyógyszereinket lecserélik, és a korábban kiváltottakat már nem kell szedni. Mitévők lehetünk ilyenkor?

Hirdetés

Ne dobjuk ki!

Fontos, hogy lejárt gyógyszert vagy olyat, amit már nem kell szednünk, ne vegyünk be csak azért, hogy ne vesszen kárba. Ilyen esetben ugyanis többet árthatunk egészségünknek, mint használunk. Az is fontos, hogy ezeket a gyógyszereket soha ne dobjuk ki együtt a háztartási hulladékkal, mert a gyógyszerek tulajdonképpen vegyi anyagok, ezért a természetbe kerülve szennyezhetik a környezetet, árthatnak az állat- és növényvilágnak, vagy akár a levegő minőségének is.

A lejárt vagy már nem szükséges gyógyszerek szelektív gyűjtése hazánkban 2005. óta egy jól szervezett zárt rendszerben történik. A már lejárt vagy nem szükséges gyógyszereket csomagolásukkal együtt a gyógyszertárakban és a gyógyszereket forgalmazó egyéb helyeken külön erre szolgáló gyógyszerhulladék-gyűjtő dobozba lehet dobni. Minden gyógyszert forgalmazó hely köteles ilyen dobozt tartani, így ha nem találjuk, kérjük az ott dolgozók segítségét! Innen a zárt gyűjtődobozokat elszállítják, majd egy erre szakosodott cég, a Recyclomed Kft. a kijelölt égetőhelyeken megsemmisíti a gyógyszerhulladékot.

Minden mehet egy helyre?

A gyűjtődobozokba minden gyógyszerhulladék beledobható, kivéve a tűz- és robbanásveszélyes készítményeket (pl. spray) és az injekciós tűket. Ezeket az orvosi rendelőkben, kórházakban, szakrendelőkben található veszélyesanyag-gyűjtőkben lehet elhelyezni, vagy ha ilyet nem találunk, kérjük a szakszemélyzet segítségét.

Mindezeken kívül fontos, hogy a lejárt vagy már nem szükséges kábítószernek minősülő készítményeket ne a gyűjtődobozokba dobjuk, hanem minden esetben gyógyszertárba vigyük vissza, és az ott dolgozó szakszemélyzetnek adjuk át, ezek visszagyűjtése és megsemmisítése ugyanis a többi gyógyszertől elkülönítve, külön adminisztrálva történik.

Olvasson tovább! E-recept és EESZT - Itt vannak a válaszok a leggyakoribb kérdésekre!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész