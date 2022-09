Éjszakai hipoglikémia: a rejtőzködő gyilkos

Az 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyerekek szüleinek egyik legnagyobb félelme, hogy nem tudják, másnap reggel ébren találják-e gyermeküket. Ez az egyik oka annak, hogy az 1-es típusú diabéteszes gyermek szülei nagyon keveset alszanak. Miért?

Mert ébren maradnak, vagy többször is felkelnek, hogy teszteljék az alvó gyermeket, és biztosak legyenek benne, hogy nem esik le túlzottan a vércukorszintje az éjszaka folyamán.

Cikkünk címét és bevezetőjét talán túl drámainak találja, de sajnos a világon előforduló probléma az éjszakai hipoglikémia miatti haláleset. Noha nem gyakori, de megtörténhet. Ha Ön vagy gyermeke 1-es típusú cukorbetegségben szenved és aggasztja az éjszakai hipoglikémia eshetősége, akkor az alábbi cikkből megtudhatja, milyen lépéseket tehet, hogy megakadályozza az éjszakai alacsony vércukorszint bekövetkeztét.

A tünetek felismerése

Ha Ön nem cukorbeteg, nehéz lehet megtanulni, hogyan ismerje fel az alacsony vércukorszint tüneteit a szeretett személynél, különösen ha az illető alszik. Az éjszakai hipoglikémia nem nagyon különbözik az egyéb időszakban jelentkező alacsony vércukorszinttől. Íme a leggyakoribb tünetek, amit a diabéteszes betegek az éjszakai alacsony vércukorszintnél tapasztalhatnak:

Fejfájással ébredés

Szokatlan fáradtság

Fáradtan és izzadtan ébredés

Alvási zavarok.

Ezek közül néhányat akkor is felismerhet, ha Ön nem cukorbeteg. Ha azt tapasztalja, hogy szerette nyugtalanul alszik, vagy a szokásosnál jobban izzad, érdemes tesztelni, hogy vércukorszintje a biztonságos tartományban van-e.

Mi okozza az éjszakai hipoglikémiát?

Noha alacsony vércukorszint bármikor előfordulhat, a túlzott mértékű zuhanás bekövetkeztének kockázatát növelik a következők:

A fizikai aktivitás növekedése a nappali órákban. Ez növelheti az inzulinérzékenységet és a vércukorszintben éjszakai mélyponthoz vezethet.

A vacsora hiánya vagy kihagyása.

Betegség után, ugyanis betegség idején a szervezetnek több inzulinra van szüksége, emiatt az inzulin adagja növelhető, ha viszont a szükségesnél tovább vagy nagyobb mértékben tesszük ezt, abból baj lehet.

Az esti snack kihagyása.

Alkoholfogyasztás.

Túl sok bazális inzulin.

Az éjszakai hipoglikémia megelőzése

Néhány lépéssel megakadályozhatja, hogy a vércukorszint mélypontra zuhanjon. A legjobb, ha lefekvés előtt rendszeresen megméri a vércukorszintjét. Ez segít abban, hogy ismerje az éjszakai szakasza kiindulási értékét a vércukorszintjének. Ha azt gyanítja, hogy az éjszakai mélypontok Önnél előfordulnak, állítsa be hajnali 3 órára az ébresztőt, és teszteljen – ez segíthet felismerni a túlzottan alacsony vércukorszintet. Ha lefekvés előtt, az éjszaka közepén és reggel is megméri a vércukorszintjét, az segít abban, hogy Ön és orvosa is jobban megértse, mi történik a vércukorszintjével az éjszakai órákban, valamint abban, hogy tudjanak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák az éjszakai mélypontok előfordulását. Ha úgy találja, hogy az éjszaka folyamán vércukorszintje túlzottan alacsony, ideje lehet az inzulinadagok módosításának. Beszéljen orvosával, mielőtt bármilyen módosítást végezne, nélküle nem szabad dönteni vagy változtatni!

Az éjszakai mélypontok megakadályozása a következőképpen érhető el:

Az esti inzulinadagok csökkentése fokozott aktivitási időszakok után.

Szénhidrát fogyasztása lefekvés előtt.

Ne hagyja ki a vacsorát!

Az orvosi csapatával való együttműködés annak biztosítása érdekében, hogy a bazális inzulin mennyisége ne legyen túl magas.

Folyamatos glükózfigyelő használata éjszakai hipoglikémia megelőzésére

Az éjszakai mélypontok megakadályozásának másik módja a folyamatos (szöveti) glükózmonitor, a CGM használata. A CGM úgy van programozva, hogy riasztást ad, ha a vércukorszintje túl alacsony lesz az esti órákban, miközben alszik. Ez segíthet abban, hogy az éjszaka közepén is hatékonyan és gyorsan kezelje az alacsony vércukorszintet. Lehetővé teszi továbbá, hogy teljes képet kapjon arról, hogy milyen a vércukorszintje az éjszaka alatt.

Az éjszakai hipoglikémia kezelése

Az éjszakai mélypontok kezelése megegyezik a nappaliakéval. A legjobb, ha 10-15 gramm gyorsan felszívódó szénhidrátot, például gyümölcslevet vagy szőlőcukrot fogyaszt, amit lassabb felszívódású szénhidrát, például keksz vagy egy szelet kenyér kövessen, hogy megakadályozza a további mélypontokat.

Mindig jó, ha az ágya mellett tart a mélypontok kezelésére szolgáló dolgokból arra az esetre, ha éjszaka szüksége lenne rá. Ez segít a lehető leggyorsabban kezelni az alacsony vércukorszintet.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Nocturnal Hypoglycemia: The Hidden Killer (The Diabetes Council)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász