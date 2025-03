A cukorbetegek gyakran hiányt szenvednek mikrotápanyagokból

Sok 2-es típusú cukorbeteg szervezete nincs kellően ellátva vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

Ez a probléma egy indiai áttekintő tanulmány szerint a nőket általában valamivel gyakrabban érinti, mint a férfiakat. A vizsgálatok során a nők 48 és a férfiak 42%-ánál állapították meg egyszerre több mikrotápanyag hiányát is.

A dzsaipuri IIHMR Egyetemen Dr. Daya Krishan Mangal és kutatócsapata 132, a világ minden tájáról származó megfigyeléses tanulmányt értékelt ki, amely összesen 52.000 emberről gyűjtött adatokat tartalmazott.

Miket állapítottak meg a kutatók?

A leggyakoribb probléma a D-vitamin-hiány volt, ami a kutatásban részt vevők kereken 60%-ánál állt fenn. Ezt követte a magnéziumhiány, amelyben 42%-uk szenvedett. A férfiak és nők közel 28%-ának szervezete vassal sem volt kellően ellátva.

Azon cukorbetegek körében, akik a diabéteszük kezelésére metformint szedtek, 29%-kal többeknél fordult elő B 12 -vitamin-hiány, mint az összes résztvevő között (24%). (Hangsúlyozzuk, hogy a probléma megoldása nem a gyógyszer elhagyása, hanem a vitaminhiány megelőzése a táplálkozásra való odafigyeléssel, illetve már kialakult hiányállapot esetén a vitamin megfelelő pótlása.)

Az USA-ban küzd a legtöbb cukorbeteg tápanyaghiánnyal, a felmérésben részt vevők 54%-a.

Nem tudjuk, hogy a tápanyaghiányos állapot már a cukorbetegség kialakulását megelőzően is fennállt-e ezeknél a betegeknél, vagy a nem megfelelően kezelt diabétesz következtében alakult-e ki – írták a kutatók.

A mikrotápanyag-hiány elősegítheti 2-es típusú cukorbetegség kialakulását

Korábbi tanulmányok már rámutattak, hogy a mikrotápanyag-hiány fontos szerepet játszhat a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában. Feltehetően befolyásolja a cukoranyagcserét és az inzulinszabályozást.

Ehhez adódik még hozzá, hogy a 2-es típusú cukorbetegek gyakran túlsúlyosak, ami pedig bizonyos mikrotápanyagok fokozott igényével jár együtt.

Mivel azonban olyan kutatást még nem végeztek, ami a teljes népesség mikrotápanyag-hiányát felmérte volna, nem lehet megmondani, hogy a 2-es típusú cukorbetegeknél összehasonlíthatóan gyakrabban fordulnak-e elő ezek a hiányállapotok. Ettől függetlenül detektálhatóan jelen vannak jelentős részüknél.

A táplálkozás optimalizálása kiemelt jelentőségű

„A 2-es típusú cukorbetegek terápiájában a táplálkozás terén leginkább csak a kalóriákra és a makrotápanyagokra (elsősorban szénhidrátok, továbbá zsírok, fehérjék) koncentrálnak, ami valóban szükséges és fontos is, de nem elég!” – emelik ki a tanulmány szerzői. Kutatásuk rávilágít arra, hogy a táplálkozás egyéb aspektusaira is jobban oda kellene figyelniük a betegeknek, étrendük összeállításában a mikrotápanyagoknak is nagyobb figyelmet kellene szentelniük.

További vizsgálatokra lenne szükség annak megállapítására, hogy a mikrotápanyagok célzottan történő pótlásának a 2-es típusú cukorbetegség szövődményeinek megelőzésében lehet-e szerepe, és ha igen, milyen mértékű.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Mikronährstoffe: Diabetiker oft schlecht versorgt (NetDoktor.de)