Szedjünk-e magnéziumot terhesség alatt?

Gyermekvárás során az egyik legfontosabb feladat, hogy mind a kismama egészsége, mind a magzat fejlődése szempontjából fontos vitaminok és ásványi anyagok megfelelő bevitelét biztosítsuk. Ez történhet a jól kialakított vegyes étrenddel is, de a legtöbb várandós nő ilyenkor valamilyen multivitaminnal, illetve magnéziumot és B6-vitamint tartalmazó készítménnyel segíti szervezetét. Miért is van szüksége a kismamáknak magnéziumra és B6-vitaminra?

Magnézium B 6 -vitaminnal kombinálva: mire jó?

Mind a magnézium, mind a B 6 -vitamin elengedhetetlen szervezetünk számára. Részt vesznek különböző enzimfolyamatokban, a magnézium szerepet játszik az izmok és idegek működtetésében, segíti a szív munkáját, a B 6 -vitamin pedig szintén az idegek számára fontos, illetve hányingert csillapító hatása miatt is használjuk.

TIPP 6 tanács a reggeli rosszullétek ellen

Hirdetés

Együttes alkalmazásuk azért is gyakori, mert a B 6 -vitamin segíti a magnézium felszívódását. A magnézium-B 6 kombinációt tartalmazó készítményeket általában magnéziumhiányos állapotokban alkalmazzuk. Magnéziumhiány esetén a legjellemzőbb tünetek a fáradékonyság, az ingerültség vagy ingerlékenység, illetve a visszatérő lábszárgörcs és egyéb izomgörcsök. Szintén magnézium pótlására lehet szükségünk fokozott vízvesztés (pl. vízhajtó terápia) vagy csökkent folyadékbevitel (pl. fogyókúra, egyoldalú étrend) miatt. Emellett vannak bizonyos állapotok, melyek során megnövekedik a szervezet ásványi anyag- és vitaminigénye, ilyen állapot például a terhesség is.

Tudjon meg többet! Egészségügyi tanácsok kismamák részére a WEBBeteg Terhesség aloldalán

Mennyi magnéziumra van szüksége egy kismamának?

A magnézium javasolt beviteli adagja kb. napi 300 mg, ez a kismamák esetében kb. 350 mg/nap adagra emelkedik (pontos ásványi anyag-szükségletünket a kor, nem és egyéb tényezők is befolyásolják). A terhesség során alkalmazott multivitaminok is tartalmaznak bizonyos mennyiségű magnéziumot, amely a táplálékban megtalálható mennyiséggel együtt fedezheti a kismama szervezetének igényeit. Így a magnézium alkalmazása a várandósság kezdetétől nem feltétlenül indokolt. Viszont felmerülhetnek olyan tünetek a várandósság alatt, amelyek további magnéziumpótlást indokolhatnak. Leggyakrabban a lábikra görcse, fáradékonyság, aluszékonyság, a hasfal keményedése és görcse utalhat a magnéziumpótlás szükségességére. Mivel a magnézium többek között a simaizmok görcsének oldására is alkalmas, segíthet megelőzni a korai méhösszehúzódásokat, így a koraszülés elkerülésében is szerepet játszhat. Másrészről éppen emiatt az ilyen készítmények csak a terhesség 37. hetéig alkalmazhatóak, mert izomgörcsoldó hatásuk miatt lassíthatják, késleltethetik a szülést.

A szervezet ásványi anyag- és vitaminszükséglete egyénenként változik, sok befolyásoló tényező áll fenn, amelyekre tekintettel kell lenni. Mindemellett a terhesség bizonyos szempontból egy speciális élethelyzet, ahol legfontosabb a baba megfelelő fejlődése és jólléte, így bármilyen készítményt is tartunk szükségesnek, szedése előtt érdemes orvossal is konzultálni.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész