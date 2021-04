Szociális ivók és nagyivók - Az alkoholizmusról

A legismertebb szenvedélybetegség, az alkoholizmus ellen a XX. század két szuperhatalma is eredménytelenül folytatott háborút. 1920. január 16-án az Egyesült Államokban betiltották a szeszesital-fogyasztást. Utólag visszatekintve látható, ez túl nagy falatnak bizonyult, és természetesen csak még vonzóbbá tette a törvényen kívül helyezett nedűt. Az alkoholtilalomból éppen ezért leginkább a bűnözők húztak hasznot, hiszen a fellendülő csempészet maga után vonta a szervezett bűnözés, a helyi maffia megszületését és megerősödését. 1934-ben a kudarcra ítélt rendeletet végül visszavonták, bár megjegyzendő, még ma is van az USA-ban olyan állam, ahol tilos a szeszesitalok árusítása.



Oroszországban, ill. a Szovjetunióban ketten vezettek be szesztilalmat: II. Miklós cár 1914-ben, illetve Mihail Gorbacsov szovjet pártvezető 1985-ben.