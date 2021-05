PCOS és magnézium - Mi az összefüggés?

A magnézium a szervezet számára az egyik legfontosabb ásványi anyag, de a PCOS-es nőknél 19-szer nagyobb a valószínűsége a magnéziumhiánynak, mint a betegségben nem szenvedők körében.

A magnéziumnak jelentős szerep jut a szervezet számos fontos folyamatában. Részt vesz az inzulin és glükóz jelátvitelben, és szükséges a szívizom összehúzódás szabályozásához is. A magnéziumhiány fokozza a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát és rosszabb egészségügyi kimenetellel jár.

PCOS - Miért szükséges a magnézium?

Az optimális magnéziumszintnek számos előnye van. Bizonyítottan csökkenti a fájdalmat és gyulladást, elősegíti a jobb alvást és csökkenti a PMS tüneteit is. A PCOS betegek számára azonban a legnagyobb előnye az lehet, hogy enyhíti a szorongást és csökkenti a vérnyomást valamint az inzulin szintet.

Csökkenti a szorongást

A szorongás és a depresszió is nagyon sok PCOS beteget érint. Szakértők szerint a szorongás egyik háttérben meghúzódó oka az alacsony magnéziumszint lehet. Ezt támasztják alá azok a kutatási eredmények is, melyek szerint a magnézium pótlás jelentősen csökkentette a betegek olyan szorongásos tüneteit, mint az apátia, ideges viselkedés, harag, idegesség, álmatlanság, szapora pulzus vagy szívdobogás. A magnéziumról emellett azt is kimutatták, hogy segíti a jobb alvást, ami szintén kedvező hatással van a szorongásra.

Javítja az inzulinrezisztenciát

A PCOS beteg nők körében gyakori a magas inzulinszint, és többségük inzulinrezisztenciában szenved.

A magnézium fontos szerepet játszik a glükóz és inzulin szabályozásában, hogy segítse a glükóz sejtekbe jutását és energiává történő felhasználását. Az alacsony magnéziumszint - függetlenül attól, hogy az elégtelen táplálkozás, az életmód vagy egyéb tényező okozza – megakadályozhatja, hogy elegendő mennyiségű glükóz jusson a sejtekbe.

Ennek eredményeképp az inzulinrezisztens betegek hajlamosak a fáradtságra, és a vércukorszint szabályozása is nehézséget okoz a szervezetük számára. A megfelelő magnéziumszint javítja az inzulinrezisztenciát és csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Csökkenti a vérnyomást

A PCOS betegek körében gyakori a magas vérnyomás, mely fokozza a szívbetegségek kockázatát. A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, mely kiváló magnéziumforrás, hatékonyan csökkenti a magas vérnyomást és a PCOS-sel járó egyéb anyagcsere problémákat is. Minél több magnézium van a sejtekben, annál valószínűbb, hogy alacsonyabb a vérnyomás.

Mi a magnéziumhiány oka a PCOS betegeknél?

A PCOS-ben, inzulinrezisztenciában, metabolikus szindrómában és 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők hajlamosak a magnéziumhiányra. Ennek oka az lehet, hogy ezeknél a betegségeknél a krónikus inzulinszint csökkenti a magnéziumszintet.

Ugyanakkor a gyümölcsökben, zöldségekben és gabonafélékben hiányos étrend, valamint a nagy mennyiségű alkohol, a finomított lisztből készült élelmiszerek fogyasztása is alacsony magnéziumszintet okoz. A fehérjék, az oxálsav (pl. spenót, cseresznye) és a fitinsav (magok és gabonafélék) túlzott bevitele is befolyásolhatja a magnéziumszintet.

A magnézium felszívódására egyéb tényezők is hatással vannak. Bizonyos tápanyagok, így például a nátrium, kalcium, vagy a vas is befolyásolhatják a magnézium felszívódását, mint ahogy a fogamzásgátló tabletták vagy a diuretikumok is.

Még az olyan életmódbeli tényezők, mint a túl sok stressz is kihat a szervezet magnézium szintjére, ezért PCOS esetén különösen fontos odafigyelni a megfelelő mennyiségű magnézium bevitelre.

Magnéziumhiány tünetei

Sajnos a magnéziumhiány kimutatása nem egyszerű. A vérben található szint nem ad megbízható eredményt, mivel a magnézium főként a csontban található. A szervezet úgy működik, hogy ha a vér magnéziumszintje csökken, akkor a csontokból vonja el azt, hogy annak mennyiségét fenntartsa a vérben.

A magnéziumhiány leggyakoribb tünetei az alábbiak:

Fájdalmas menstruáció és súlyos PMS tünetek.

Alvászavar.

Csontok duzzadása és kövek fejlődése.

Kezek és lábak zsibbadása, bizsergése.

Fokozott édesség utáni vágy (különösen csokoládé).

Izomgörcsök, gyakori izomfájdalom.

Gyakori fejfájás, migrén.

Hangulatingadozások, szorongás, depresszió, ingerlékenység.

Magas vérnyomás.

Inzulin rezisztencia vagy metabolikus szindróma.

Alacsony energiaszint, krónikus fáradtság.

Memória problémák, fókuszálási nehézség, a figyelem fenntartásának nehézsége.

Ajánlott mennyiség és magnéziumforrások

Felnőtt nők számára az ajánlott magnéziummennyiség napi 320 mg.

Kiváló magnéziumforrásnak számít a csokoládé, avokádó, a zöld leveles zöldségek, gyümölcsök, diófélék, magvak, babok és a teljes kiőrlésű gabonafélék, ám ezek fogyasztása sem elegendő, ha magnéziumhiányban szenved.

A magnézium kiegészítők közül a legjobban azok szívódnak fel, melyek magnézium-aszpartát, glicinát, laktát, citrát és klorid formák. A magnézium-oxid és a magnézium-szulfát kevésbé jól szívódik fel.

Mivel a magnézium vízben oldódik, a toxikusság ritka, mivel a felesleges mennyiség vizelettel távozik. A túlzott magnéziumbevitel (napi 3-5 gramm) hasmenést, gyomorpanaszokat és dehidratációt okozhat.

Egyes szívproblémák és vesebetegség esetén konzultáljon orvosával, mielőtt magnéziumot szedne!

