Szürke hályog ellen C-vitamin? Segíthet és árthat is

A szürke hályog kialakulásában ismert módon szerepet játszik az oxidatív károsodás, ebből a megfontolásból vált fontos kutatási témává az antioxidánsok - köztük a C-vitamin - szerepe a szürke hályog (katarakta) megelőzésében.

Sokáig népszerűsítették az antioxidánsok szedését, beleértve a C-vitamint, mint a szürke hályog megelőzésének, a folyamat lassításának egyik lehetséges eszközét. Az antioxidánsok UV-sugárzást "elnyelő" képessége alapján számos tudós ajánlotta az UV-fény elleni védelem részeként, az oxidatív szöveti károsodás megelőző módszereként a C-vitamint. Ezt erősítette az a megfigyelés, hogy idősebb életkorban a C-vitamin szintje jellemzően csökken a lencsében, ezzel párhuzamosan pedig nő a szürke hályog előfordulási gyakorisága.

Nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedekben alaposan tanulmányozták az antioxidánsbevitel és a szürke hályog kapcsolatát. Míg egyes tanulmányok alátámasztották a C-vitamin és más antioxidáns tápanyagok fokozott bevitelének összefüggését a szürkehályog kockázatának csökkenésével, a hosszabb távú klinikai vizsgálatok nem igazolták ezt a következtetést, és azt az eredményt hozták, hogy a C-vitaminnak csekély szerepe volt, vagy egyáltalán nem volt haszna a megelőzésben és a kezelésben.

Mit mondanak a kutatások?

Az elméleti összefüggésekkel szemben a kutatások vegyes eredményeket hoztak: bár bizonyos körülmények között valóban van kedvező hatása a C-vitaminnak a katarakta kialakulása szempontjából, nem sikerült egyértelmű kedvező hatást kimutatni, sőt több kutatás a túlzott C-vitamin-bevitel ártalmas hatásának veszélyére hívta fel a figyelmet.

A vizsgálatok ellentmondásossága arra utal, hogy a kérdés specifikusabb megközelítése szükséges. Nem lehet tehát általánosságban, minden esetre vonatkozóan megállapítani azt, hogy jár-e előnnyel a C-vitamin alkalmazása a szürke hályog összefüggésében, hanem csak a részletek meghatározásával lehet ajánlásokat megfogalmazni. Bár a biztos álláspont kialakításához további vizsgálatok is szükségesek, egy 2020-as metaanalízis alapján a következő összefüggések látszanak alátámasztottnak.

A kórosan alacsony C-vitamin-szint valóban összefügg a szürke hályog fokozott előfordulásával, és a vitaminhiányos állapot megszüntetése kedvező hatást gyakorol a katarakta kialakulására és progressziójára egyaránt.

Egyértelműen kedvező az összefüggés az étrendi antioxidánsbevitel esetén, a C-vitamin mellett az E-vitaminban, katorinoidokban gazdag, gyümölcs- és zöldségfogyasztással elért vitaminbevitel esetén a szürkehályog előfordulása szignifikánsan csökken.

Nem vitaminhiányos embereknél a C-vitamin pótlás (napi 500 mg mennyiségben) nem jelent további előnyt, azaz nincs hatással a szürke hályog előfordulására. A különböző kutatások szerint napi 100-200 mg közötti érték az a C-vitamin mennyiség, amely mellett már csökken a hályog előfordulása, az e fölötti mesterséges bevitel már nem járt további előnyökkel.

Kivételt jelent a vitrectomia (különböző szembetegségek esetén alkalmazott műtét) utáni állapot, ebben az esetben a C-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítők képesek késleltetni a szürkehályog kialakulását.

A nagy dózisú (napi 1000 mg) C-vitamin-pótlás hatásai kapcsán több kutatás óvatosságra int, eredményeik szerint ugyanis ez kifejezetten súlyosbíthatja a betegség progresszióját.

Káros is lehet

A nagydózisú C-vitamint tartalmazó tablettákkal végzett állatkísérletek, majd férfiak és nők körében végzett emberi vizsgálatok is azt jelezték, hogy az ilyen kezelés gyorsítja az életkor előrehaladásával egyébként is megjelenő szürkehályog kialakulását. Egy svédországi vizsgálatból például kiderült, hogy azok, akik éveken át rendszeresen nagy dózisú C-vitamint szedtek, 38 százalékkal gyakrabban és előbb kerültek szürkehályog miatt szemműtétre. Még aggasztóbb, hogy azoknak az idősebb nőknek, akik hormonkezelésben is részesültek a C-vitamin-készítmények szedése mellett, 56 százalékkal nagyobb lett a szürkehályog esélye, mint a vitaminkészítményt nem fogyasztóknak.

A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a kiegészítő C-vitamin pótlás csak akkor előnyös, ha ténylegesen vitaminhiány állapota alakul ki, de ez az állapot általában elkerülhető kiegyensúlyozott, friss zöldségekben és gyümölcsökben gazdag táplálkozással is.

Mit tehetünk a szürke hályog megelőzéséért?

A szürke hályog elsősorban az életkorral összefüggő állapot, amely idősebb korban egyre több embert érint, különösen akkor, ha már előfordult a betegség a családban.

Az el nem kerülhető tényezők mellett létezik azonban több olyan rizikófaktor, amely elkerülésével jelentősen csökkenthetjük a betegség kockázatát. Ide tartozik az egyik fő rizikófaktor, a cukorbetegség megelőzése, vagy kialakult betegség esetén a vércukorszint szigorú kontrollja. Sokat tehetünk a megelőzést szemünk napfény elleni védelmével, mivel az UV-sugárzás is a katarakta egyik fő kockázati tényezője. Ezen kívül a felesleges szteroidhasználat mellőzése és a dohányzásról való leszokás is olyan faktor, amellyel mi is tehetünk a betegség elkerüléséért.

A változatos, természetes vitaminokban gazdag táplálkozás szintén ilyen tényező, azonban a nagy dózisú C-vitamin-bevitel már nem tartozik ezek közé.

WEBBeteg összeállítás - Vitamin C and the Lens (PubMed), MTI