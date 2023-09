Fitoszterolok, avagy a természetes koleszterincsökkentők

A fitoszterolok kifejezést a növényi szterinek és telített származékaik, a növényi sztanolok leírására használják.

Mik a fitoszterolok forrásai?

A fitoszterolok bioaktív összetevők, melyek minden növényben megtalálhatók, de legmagasabb koncentrációban a növényi olajok tartalmazzák, úgymint a kukorica-, napraforgó-, szójabab- és az olívaolaj. Ezenkívül az olajos magvak, búzacsíra, búzakorpa számítanak jelentős forrásnak.

A fitoszterolok szerepe az LDL-koleszterin-szint csökkentésében

A fitoszterolok szerkezetileg nagyban hasonlítanak a koleszterin molekulához, ezért fogyasztásuk versengést eredményez az állati eredetű koleszterin és a fitoszterolok között az utóbbiak javára, ezáltal az elfogyasztott fitoszterolok magas koncentrációja hatékonyan (8-10%-kal) csökkenti az LDL-koleszterin-szintet. A fitoszterolok koleszterincsökkentő hatását a világ számos irányelve alátámasztja. A fő mechanizmus, amellyel a fitoszterolok csökkentik az LDL-koleszterin-szintet, a koleszterin bélből történő felszívódásának 30-50%-os csökkenése.

Hirdetés

Lehetséges, hogy más egészségügyi előnyei is vannak

Habár a fitoszteroloknak a koleszterincsökkentés a legbiztosabb alapokon bizonyított előnye, egyéb területeken is hasznunkra válhat. Egyes kutatások szerint segít megelőzni egyes daganatos megbetegedéseket és szívbetegségeket, ám ezekkel kapcsolatban egyelőre még nincs evidencia, több hosszú távú kutatásra van szükség.

De miképp is tudjuk magunkhoz venni a növényi szterineket?

Ennek egyik kényelmes módja a funkcionális élelmiszerek fogyasztása, melyek egyre szélesebb körben terjednek el. Ezek olyan élelmiszerek, melyek bizonyos hatóanyagok hozzáadásával segítenek megőrizni az egészséget. Talán a legelterjedtebb példa hazánkban a jódozott só, de ilyenek a vitaminokkal dúsított növényi italok is. Ehhez hasonlóan találkozhatunk fitoszterollal, ezenbelül szterinnel dúsított margarinnal is a boltok polcain. A korábban említett koleszterinszint-csökkentő hatást ugyanis napi körülbelül 2 g szterinnel érhetjük el, míg ezzel szemben az átlag nyugati lakosság 300 mg-ot fogyaszt el naponta. Ennek kiegészítésére lehetnek segítségünkre a szterinnel dúsított ételek. A funkcionális élelmiszereken túl étrend-kiegészítő formájában is bevihető a megfelelő mennyiség.

Összefoglalva

Összegzésként tehát elmondható, hogy a fitoszteroloknak elsősorban az emelkedett koleszterinszint csökkentésében van szerepük, ám további, esetleges pozitív hatásai még tovább vizsgálandók.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Mázi-Fülöp Nóra, dietetikus