Tartós fáradtság: ne halogassuk az orvosi kezelést!

A krónikus fáradtságot gyakran mi okozzuk az életmódunkkal, de van, amikor ez az állapot betegséget jelez. Ha az alábbi tanácsokat megfogadva három hónap után sem érezzük magunkat frissebbnek, akkor érdemes utánajárni, mi okozza a tartós energiahiányt a szervezetben.

Fogalmazza meg, mit érez!

Fáradtság, levertség, gyengeség, álmosság – a betegek különböző módon írják le a tüneteiket, azonban orvosi szempontból ezek a jelzők eltérő jelentéssel bírnak – magyarázza dr. Vida Zsuzsanna neurológus, szomnológus. Ismerjük azt az állapotot, amikor úgy érezzük, hogy leragad a szemünk és gyakorlatilag bármilyen testhelyzetben, bárhol elaludnánk. Lehet azonban valaki fáradt anélkül is, hogy álmosnak érezné magát. A levertség inkább a hangulatunkra utal, míg fáradtság alatt elsősorban az energiahiányát értjük.

Fáradtságot okozó függőségek

Életünk során mindannyian átvészeltünk már olyan időszakokat, amikor nem voltunk igazán formában, nem nyújtottuk a megszokott teljesítményt. Az akut fáradtság általában hirtelen jelentkezik, elsősorban nőknél fordul elő és három hónapnál kevesebb ideig áll fenn. Kiváltója valamilyen életviteli, vagy környezeti faktor: stressz, alváshiány, dehidratáltság, nem megfelelő étrend. Az alkohol, a nikotin és a koffein mellékhatásaként is érezheti magát fáradtnak. Ha túlhajszolt, stresszes, emiatt napközben gyakran rágyújt, kávéval tartja ébren magát, este pedig alkohollal oldja a napi feszültséget, akkor a szervezete idővel komoly energiahiánnyal fogja jelezni, hogy pihenésre, feltöltődésre van szüksége.

Evés, alvás, mozgás

Akut fáradtság esetén a panaszok a mindennapi rutin tudatos átszervezésével, odafigyeléssel rendszerint meg is szűnnek: stresszkezelés, elegendő alvás, pihenés, rendszeres étkezések, a függőségek elhagyása, vagy legalább csökkentése javítja a tüneteket. Nem elhanyagolható a rendszeres mozgás, hiszen kiváló stresszoldó is egyben és kellemesen elfáraszt. Szakértők szerint már napi 30 perc, közepes intenzitású mozgás hatására is érezni fogjuk a kedvező változást.

Ha három hónapnál tovább tart

A krónikus fáradtság több hónapig is fennáll és hátterében rendszerint valamilyen betegség is felfedezhető, ami szerepet játszik kialakulásában. Vérszegénység, autoimmun betegség, idegesség, depresszió, vese-, máj- vagy szívbetegség, pajzsmirigy-alulműködés kezdeti tünete vagy szövődménye is lehet a tartós fáradtság. A tartós fáradtságot mindenképp kezelni kell, így amennyiben a tünetek három hónapja fennállnak és elegendő alvás, megfelelő napirend és étkezés, rendszeres mozgás hatására sem javulnak, akkor javasolt orvoshoz fordulni – tanácsolja dr. Vida Zsuzsanna.

Egyedül nem megy

Krónikus fáradtság esetén az irányítás már nem a beteg kezében van, így ő egyedül, vagy a felsorolt, akut fáradtság esetén egyébként valóban nagyon hatékony eszközökkel nem fogja tudni megoldani a problémáját. Az alvászavar, légzéskimaradás oka lehet a krónikus fáradtságnak, ugyanakkor a fáradtság okozta stressz, feszültség növeli az alvázavarok kialakulásának esélyét, így a beteg ördögi körbe kerül – magyarázza dr. Vida Zsuzsanna. A panaszok kezeléséhez ilyenkor komplex kivizsgálásra van szükség, mert a fáradtság csak a mögöttes problémák feltárásával és kezelésével szüntethető meg.

(Jó Alvás Központ - Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus)