Mindig fáradt? - A 7 leggyakoribb ok

Ha sokszor elgondolkozik azon, vajon miért olyan fáradt mindig, nincs egyedül. Felmérések szerint minden öt megkérdezettből kettő érzi magát a hét nagy részében fáradtnak, és minden harmadik ember alváshiánnyal küzd.

A munka, család, barátok és egyéb elkötelezettségek mellett könnyű a zsúfolt életmódra fogni a fáradtságot, ám az is lehet, hogy azt valamilyen háttérben meghúzódó egészségügyi probléma okozza. Különösen igaz ez abban az esetben, ha annak ellenére, hogy rendszeresen időben fekszik le és stresszkezelő technikákat is alkalmaz, még mindig kimerült. Az alábbiakban a 7 leggyakoribb kimerültséget okozó egészségügyi állapotról olvashat.

1. Anémia

Az anémia (vérszegénység) okozta fáradtság hátterében a tüdőből a szövetekbe és sejtekbe oxigént szállító vörösvérsejtek hiánya vagy csökkent száma áll. Ilyenkor a beteg gyengének érzi magát, illetve légszomja is lehet. A vérszegénységet vas- vagy vitaminhiány, vérveszteség, belső vérzés, vagy olyan krónikus betegség, mint a reumatoid arthritis vagy veseelégtelenség, felnőttkorban sok esetben daganat okozhatja.

A fogamzóképes korú nők különösen érzékenyek a vashiányos vérszegénységre a menstruáció idején a vérveszteség, terhesség és szoptatás alatt pedig a megnövekedett vasszükséglet miatt.

Tünetek: Folyamatos fáradtságérzet, szélsőséges gyengeség, alvási nehézség, koncentrációs problémák, gyors szívverés, mellkasi fájdalom, fejfájás. Az olyan egyszerű testmozgás, mint a lépcsőzés vagy rövid távok gyaloglása is kimerítő.

Diagnózis: Az anémia alapos diagnózisa magában foglalja a fizikai vizsgálatot és a vérvizsgálatot (beleértve a vörösvérsejtek és a vérben lévő hemoglobin és vasszint ellenőrzését is). Emellett székletvizsgálatra is sor kerülhet a vérveszteség megállapításához. Kiegészítő vizsgálatként képalkotó és endoszkópos beavatkozásra is sor kerülhet.

Kezelés: A vérszegénység nem betegség, csak egy tünet, melynek hátterét mindig keresni kell! A kezelés általában a vérszegénység okától függ. Általában egyszerűen elegendő vasban gazdagabb ételek fogyasztása, vagy vaskészítmény szedése. Beszéljen orvosával arról, milyen kezelés a legmegfelelőbb az Ön esetében!

2. Pajzsmirigybetegség

Amikor a pajzsmirigy kevés hormont termel, még a mindennapi tevékenységek is fárasztóvá válhatnak. A pajzsmirigy termeli a metabolizmusért felelős hormonokat, s túl sok pajzsmirigyhormon – pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis) – esetén az anyagcsere gyorsul, míg túl kevés – pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis) – esetén lassul.

Tünetek: A hyperthyreosis izomfáradtságot és gyengeséget okoz, amely először a combokban jelentkezik. Az olyan mozgásformák, mint például a lépcsőzés vagy biciklizés nehezebbé válik. További tünet a megmagyarázhatatlan fogyás, hogy a betegnek folyamatosan melege van, a megnövekedett pulzusszám, a rövidebb és rendszertelen menstruáció és a fokozott szomjúságérzet, hasmenés. A hyperthyreosist leggyakrabban a 20-as és 30-as éveikben járó nőknél diagnosztizálják, de idősebb nők és férfiak esetében is előfordulhat.

A hypothyreosis fáradtságot, koncentrálási nehézséget és izomfájdalmat okoz, még kisebb aktivitás esetén is. További tünetei közé tartozik a vízvisszatartás miatti súlygyarapodás, a (meleg időben is jelentkező) fázékonyság, az erősebb és gyakrabban előforduló menstruáció és a székrekedés. A betegség az 50 feletti nők 10%-át érinti valamilyen formában.

Diagnózis: A pajzsmirigybetegség vérvizsgálattal és ultrahanggal kimutatható.

Kezelés: A pajzsmirigybetegségek kezelése eltérő, de magába foglalhatja a gyógyszeres kezelést, a műtétet is.

3. 2-es típusú cukorbetegség

A cukor, más néven a glükóz az az üzemanyag, mely biztosítja a szervezet működését. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők szervezete azonban nem termel elegendő mennyiségű inzulint, mely a cukor sejtekbe való bevitelét végzi, ezáltal az felhalmozódik a vérben. A szervezet számára a zökkenőmentes működéshez szükséges megfelelő energia nélkül a cukorbetegek gyakran fáradtak, mely a betegség egyik első figyelmeztető jele.

Tünetek: A fáradtság mellett a diabétesz egyéb jelei közé tartozik a túlzott szomjúság, a gyakori vizelés, az éhség, a fogyás, az ingerlékenység, a gombafertőzések és a homályos látás.

Diagnózis: A diabétesznek két fő vizsgálata van. A HbA1c-teszt, mely a leggyakoribb, néhány hónap átlagos vércukorszintjét mutatja meg. Az éhomi plazma glükóz vizsgálat 8 órás koplalás utáni vércukorszintértéket mér, emellé történik a terheléses cukorvizsgálat is.

Kezelés: Orvosa a tünetek kezelésére a betegség állapotától függően étrendváltoztatást, orális gyógyszereket és/vagy inzulint javasolhat.

4. Depresszió

A depresszió több mint a letargia: súlyos betegség, amely befolyásolja az alvást, az étkezést, illetve a beteg önmaga és mások iránti érzéseit. Kezelés nélkül a depresszió tünetei hónapokig vagy akár évekig is eltarthatnak.

Tünetek: A depressziót mindenki másképp éli meg, de a legtöbb betegnél csökkent energiaszinttel, az alvási és étkezési szokások változásával, memória- és koncentrációs problémával, valamint reménytelenség-, értéktelenségérzettel és negatív szemlélettel jár.

Diagnózis: A depresszió diagnózisát az orvos egy sor kérdésre adott válasz alapján állítja fel. Ha a fentiekben felsorolt tünetek közül több is legalább két héten át jelentkezik, vagy ha jelentősen befolyásolják az életét, keresse fel orvosát!

Kezelés: A depresszió kezelése általában pszichoterápia és gyógyszerek kombinációjából áll.

Bővebben A depresszió kezelése

5. Krónikus fáradtság

Ez a zavaró állapot gyorsan bekövetkező, komoly fáradtsággal jár. A betegek túl fáradtnak érzik magukat ahhoz, hogy a szokásos tevékenységeiket végezzék, és kis erőfeszítés után is könnyen kimerülnek.

Tünetek: Fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, gyengeség, érzékeny nyirokcsomók, koncentrálási nehézségek. A krónikus fáradtság szindróma továbbra is rejtélyes, mert nincs ismert oka.

Diagnózis: A diagnózis felállítása általában a hasonló tünetekkel járó betegségek (pl. lupus, sclerosis multiplex) kizárásával történik.

Kezelés: Sajnos nincs jóváhagyott gyógyászati kezelés a krónikus fáradtságra. Általában az öngondoskodás, az antidepresszánsok, a beszélgetésterápia és a támogató csoportokhoz való csatlakozás, vitamin szedése segíthet.

6. Alvási apnoe

Amennyiben függetlenül attól, mennyit aludt, rendszeresen fáradtan ébred, lehet, hogy alvási apnoéban szenved. Az alvási apnoe tünetei közé tartozik, hogy alvás közben a légzés rövid időre kimarad. A leggyakoribb típusú, obstruktív alvási apnoe esetén a felső légutak 10 másodpercre vagy annál hosszabb időre is elzárulnak, ami megakadályozza, hogy az agy mélyebb (REM) alvási szakaszba kerüljön. Aki obstruktív alvási apnoéban szenved, az több tucat, de akár 100 alkalommal is elfelejt levegőt venni az éjszaka.

Tünetek: Az alvási apnoét gyakran a horkolás jelzi, melyet a következő nap fáradtság követ. Mivel az alvási apnoe szívbetegséghez, magas vérnyomáshoz, diabéteszhez és stroke-hoz vezethet, fontos a mielőbbi diagnózis.

Diagnózis: Az alvási apnoe diagnózisa a klinikák alvásdiagnosztikai részlegén történő éjszakai benttartózkodás során végzett alvásteszttel (polysomnogram) történik, mely során az alvási mintákat, légzésváltozásokat és agyi aktivitást figyelik.

Kezelés: Alvási apnoe esetén folyamatos légúti nyomást biztosító, úgynevezett CPAP eszközt írhat fel az orvos, ami egy olyan maszk, ami az orra és/vagy szájra illeszkedve levegőt fúj a légutakba alvás közben.

7. B 12 -vitamin-hiány vagy -elégtelenség

A megfelelő B 12 -vitamin-bevitel elengedhetetlen fontosságú az agy egészségéhez, az immunrendszer és a metabolizmus működéséhez. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával a B 12 felszívódása csökken. A B 12 -hiány egyik első jele a fáradtság. Bizonyos diabétesz gyógyszerek, gyomorégés csökkentését célzó készítmények és az olyan emésztési zavarok, mint az IBS vagy Crohn-betegség, Helicobacter pylori fertőzés akadályozzák a szervezet B 12 -abszorpciós képességét. Emellett a vegánoknál is fennáll a hiány kockázata, mivel a B 12 természetes formában csak húsban, tojásban, kagylókban és a tejtermékekben fordul elő.

Tünetek: A fáradtság mellett a B 12 -hiány tünetei közé tartozik a kezek és lábak zsibbadása, memóriaproblémák, szédülés, szorongás és látászavarok.

Diagnózis: A B 12 -hiány vérvétellel kimutatható.

Kezelés: A vérvétel eredményétől függően az orvos B 12 -vitaminban gazdag étrendet, vagy B 12 -vitamin szedését javasolhatja.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; prevention.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus