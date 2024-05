Alvásigény - A túl sok alvás is veszélyes

Az alvással töltött idő és a fennálló betegségek közötti ok-okozati összefüggés bizonyítása nehéz, de orvosok szerint a kapcsolat többirányú. Bizonyos embereknél a túl sok alvás valamely fenti betegség tünete, azaz a magas alvásigény csak jele, és nem oka a betegségnek.

Számos kutatás ugyanakkor arra az eredményre jutott, hogy a túl sok alvás sok esetben valóban a betegségek oka is lehet, és korábban fennálló betegség nélkül is növeli a fenti kórképek kialakulásának veszélyét.

Számításba kell venni, hogy sokszor egy közös ok áll a túlzott alvásigény és valamely krónikus betegség hátterében. Ilyen lehet a munkarend, a stressz, vagy az egészségtelen táplálkozás és az elhízás.

A túlzott alvásigény és az alapbetegség kölcsönösen fokozhatja egymást, tovább súlyosbítva mindkét állapotot.