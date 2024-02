Női szívinfarktus: mások a tünetek

A szívroham jelentkezhet nők esetében is szorító mellkasi fájdalommal, de a női szívinfarktus tünetei gyakran mások, mint a férfiaknál tapasztalt, tipikus panaszokkal járó eseteké. Az atípusos szívinfarktusok magas száma a magyarázata annak, hogy a nők esetében gyakran nem ismerik fel, illetve - tévesen - emésztőszervi eredetű fájdalomként diagnosztizálják azt.

Noha szívinfarktus esetén a klasszikus mellkasi fájdalom főként a férfiaknál jelentkezik, a nők körében is ez a szívroham egyik vezető jele. A tipikus tünet jellemzői: szorító érzés a mellkasban, ami a nyakba, vállakba is kisugározhat, továbbá szédülés, ájulás, izzadás, hányinger és légzési nehézségek is kísérhetik.

Több nő azonban nem tapasztal mellkasi fájdalmakat, és mivel az orvosok még mindig főként ehhez kötik a szívinfarktus diagnózisát, rengeteg a fel nem ismert esetek száma. Egyes kutatások arra utalnak, hogy a mellkasi fájdalom előfordulásában a nemek közötti különbség csak kismértékű, de a nők gyakran máshogy fogalmazzák meg azt, vagy más tünetet emelnek ki panaszaik leírásában.

Ugyanakkor a szívinfarktus atípusos lefolyás magasabb arányát vizsgálati módszerek is megerősítették. A Michigani Egyetem kutatói 25 ezer szívrohamos páciens adatait összevetve megállapították: a nőknél kétszer gyakoribb, hogy az angiogram (érfestéses röntgenfelvétel) nem mutat ki érelzáródást, miközben más vizsgálatok megerősítik a szívinfarktus tényét.

A szívinfarktus tünetei nőknél

Az esetek többségében (egy felmérés szerint 92 százalékban) nőknél is jelentkeznek a légzési nehézségek, illetve nyomásérzet a mellkas alsó szakaszán, melyet könnyű összetéveszteni valamilyen emésztőszervi betegséggel (pl. a reflux betegséggel) vagy egy felső légúti fertőzés (pl. influenza) okozta panasszal. Emellett azonban gyakoriak az olyan nem tipikus tünetek, amik alapján nem feltétlenül gondol a beteg vagy orvosa az infarktusra.

A női szívinfarktus leggyakoribb tünetei a következők:

légszomj (58 százalék),

gyengeség, bágyadtság (54 százalék),

szokatlan, indokolatlan kimerültség (43 százalék),

hányinger vagy hányás,

szédülés vagy ájulás,

alsó mellkasi fájdalom,

felső gyomortáji diszkomfortérzet,

kisugárzó fájdalom: hátfájás, stb.

A szívinfarktus atípusos jellemzői nők esetén:

A nők egy része a mellkasi szorító érzést a nők inkább teltségérzetként, nyomásként írják le, nem fájdalomként.

Igen gyakori a női betegeknél a légszomj.

A fájdalom gyakran kisugárzik a hát, vállak mellett az állkapocsba, a karokba és a hasi területre is.

Gyakoribb nők esetében a hányinger, vagy akár a hányás jelentkezése.

Jellemzőbb női infarktus esetén az általános rossz közérzet, szorongás, feszültség érzése.

Nők esetében a férfiakhoz képest gyakrabban jelentkezik a szívinfarktus pihenés, fekvés, vagy akár alvás közben.

Fontos kiemelni, hogy atípusos tünetek férfiaknál is előfordulhatnak, csupán jelentkezésük arányában van különbség a két nem között.

Figyelmeztető előjelek

A női szívinfarktus lefolyásával kapcsolatos kutatást végző orvosok megfigyelései szerint a fenti tünetek némelyike (légszomj, kimerültség, hastáji fájdalom) akár már hat héttel a szívinfarktus bekövetkezte előtt jelentkezhet. A tünetek fizikai aktivitás nélkül, pihenés közben, vagy akár alvásból ébredve is jelentkeznek és egyre erősödnek.

A szívinfarkust előrjelző panaszok jelentkezése esetén érdemes kardiológiai kivizsgálást végezni, amellyel megelőzhető lehet az szíverek elzáródása.

Teendők és tanácsok

Ha úgy érzi, szívinfarktusa van, azonnal hívja a mentőket (112)! A nők gyakran attól félnek, hogy szégyenben maradnak, ha mégsem szívrohamuk volt. Ám ne feledjük, a szégyenérzet hamar elmúlik, komoly következmények nélkül, nem úgy a szívinfarktus.

A mentő sokkal jobb választás, mint a taxi, szomszéd vagy rokon riasztása, hiszen a szakképzett személyzet azonnal megkezdheti a megfelelő ellátást. A kórházba érve közölje az orvossal, hogy úgy érzi, szívinfarktusa van, hiszen a női tünetek különbözősége miatt sokkal nagyobb az esélye annak, hogy más problémára gyanakodjanak.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Források: Heart disease in women (Mayo Clinic), MTI

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika