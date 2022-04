A diabéteszes neuropátia diagnosztikája és szűrése

A cukorbetegségnek igen sok neurológiai szövődménye van. Jellegzetes és igen gyakori szövődmény az úgynevezett diabéteszes neuropátia, ami sokszor az első tünete is lehet a cukorbetegségnek. A diabéteszes neuropátiát elsősorban a környéki (perifériás) idegek érző rostjainak keringési zavarából adódó hosszan tartó idegkárosodás okozza.

Mivel ez a betegség tipikus panaszokkal jár, melyek alapján maga a beteg is felismerheti, amennyiben hallott már a kórképről, ezért fontos megismerni a diabéteszes neuropátia tünettanát.

Milyen tünetek utalhatnak diabéteszes neuropátiára?

A diabéteszes neuropátiára az jellemző, hogy a panaszok főleg éjszaka kezdődnek az alsó végtagok nagyon kellemetlen hangyamászásszerű zsibbadásával, majd égető, elviselhetetlen fájdalom jelentkezik, amit jelentősen fokoz az érintés, ezért a beteg a takarót, ruhát is nehezen tűri.

A cukorbetegek neuropátiás fájdalma együtt jár azzal, hogy kiesnek a lábfejen a felületes érzések (hő, fájdalom, tapintás) és mélyérzések (ízületi- és izom helyérzés, vibráció). A beteg csukott szemmel nem tudja megmondani, melyik lábujját mozgatjuk, nem érzi a vibrációt és azt sem érzi, hogy milyen talajon jár. Mindezt súlyosbítja a láb keringésének elégtelensége, az érszűkület, fekélyek jelentkeznek, végül a diabéteszes végtagot amputálni kell. Bár a diabéteszes neuropátia jellemzően az idegek érzőrostjait károsítja, de súlyosabb esetben előfordul a mozgató rostok, illetve a gerincből kilépő gyökök károsodása is, általában csak az egyik oldalon, ilyenkor az egyik végtag izomzata sorvad és petyhüdt bénulás alakul ki.

Milyen vizsgálatok történnek diabéteszes neuropátia gyanúja esetén?

A lábfájdalom igen gyakori panasz. Orvosi szempontból fontos megkülönböztetni a szomatikus és neuropátiás fájdalmat. A neuropátia kezelése eltér a hagyományos fájdalomcsillapítástól, speciális erre (is) törzskönyvezett gyógyszerek alkalmazását igényli, ezért is fontos elkülöníteni.

A szomatikus és neuropátiás fájdalom elkülönítésére kérdőíveket (DN4, painDETECT) dolgoztak ki.

Az előszűrés kapcsán maga a beteg egyedül vagy nem diplomás egészségügyi dolgozó segítségével is kitöltheti a painDETECT kérdőívet.

A painDETECT kérdőívet Freynhage és társai állították össze 2006-ban cukorbetegek hát- és lábfájdalmának kivizsgálása céljából. A teszt nagy biztonsággal külőníti el a neuropátiás fájdalmat az egyéb típusú fájdalomtól orvosi vizsgálat nélkül. 2013-ban Gauffin és társai javasolták a painDETECT teszt (lásd alább) széles körű használatát a diabéteszes neuropátia szűrésében.

A végső maximális pontszám 38. 12 pont alatt a neuropátia lehetősége alacsony (<15%), 18 pont felett viszont szinte 90%-ban biztos. Ez utóbbi esetben javasolt a beteg beutalása neurológus szakrovoshoz.

Azoknál a betegeknél, akiknél a PainDETECT-pontszám 13 és 19 között van (nem egyértelmű vagy lehetséges neuropathiás fájdalom), javasolt a háziorvossal együtt kitölteni a DN4 diagnosztikus kérdőívet (lásd alább) is. Ha a DN4-pontszám ≥4 vagy a PainDETECT-pontszám >18, akkor igazoltnak tekintjük a perifériás neurpátia fennállását. Indokolt a teljes körű laborvizsgálat (vérkép, májenzimek, vesefunkció) elvégzése. (Nem csak cukorbetegség okoz neuropátiát, ezért a tesztet nem kifejezetten cukorbetegek számára fejlesztették ki.)

A beteget neurológus szakorvoshoz utalják be, aki további kivizsgálást kezdeményez és megfelelő terápiát állít be.

Milyen vizsgálatokat rendelhet el a neurológus?

A neurológus, amennyiben a neurológiai vizsgálat során biztosnak ítéli meg a diabéteszes neuropátia diagnózisát, elrendeli a megfelelő terápiát. Amennyiben diagnosztikai problémák merülnek fel, úgy további kivizsgálást javasolhat a betegnek (ENG-vizsgálat a neuropátia súlyosságának megítélése céljából, lumbális MR-vizsgálat esetleges gerincvelői ok kizárása céljából, alsó végtagok color-Doppler-vizsgálata érszűkület gyanúja esetében, illetve gerincvízvizsgálat esetleges autoimmun neuropátia kizárása céljából).

Ha már diagnosztizálták a betegségét - Fontos a rendszeres kontroll és az önvizsgálatok is!

A diabéteszes neuropátia diagnózisának kimondásakor a neurológus ad egy egy évre érvényes szakorvosi javaslatot, valamint feltitrálási útmutatást, és ha a gyógyszer hatékonynak bizonyul, akkor a betegeknek csak egy év múlva kell visszamenni neurológushoz. Ha viszont a maximálisan tolerálható és engedélyezett adag mellett sem csökken a fájdalom 3 hónap múlva, akkor vissza kell menni ekkor. A diabéteszes neuropátia esetében az oki kezelés a vércukorszint rendezése, ezért a legfontosabb az endokrinológiai gondozás.

A diabéteszes neuropátiás fájdalom gyakran fennmarad a vércukor rendezése után is, ezért minden cukorbetegnek érdemes rendszeres napi vércukor-önellenőrzés és vércukornapló vezetése mellett odafigyelni a koleszterin-célérték elérésére is (háziorvos vagy endokrinológus írja fel a terápiát és ellenőrzi félévente), valamint sokat segíthet a dohányzás abbahagyása és az optimális testsúly elérése is.

Minden diabéteszes betegnek javasolt hetente a lábfej önellenőrzése: a lábfej, főleg a talp alapos vizsgálata, hogy esetleges sebeket, melyekre a neuropátia következtében nem hívja fel fájdalom a figyelmet, időben észrevegyenek. Nagyon fontos a lábfej bőrének tisztán tartása, a bőr ápolása tápláló kenőcsökkel és a köröm rendben tartása.

A neuropátiás fájdalomnak nincs a szervezet szempontjából hasznos, védő szerepe, biológiai szempontból ez értelmetlen fájdalom. A krónikus fájdalom legalább három hónapig fennáll és az esetek harmadában depresszióval szövődik, gyakran okoz alvászavart, jelentősen rontja az életminőséget.

PainDETECT teszt (Freynhagen és társai 2006)

Az első 7 kérdés a fájdalom erősségét méri fel:

0 pont - nincs fájdalom

1 pont - jelzett fájdalom

2 pont - enyhe fájdalom

3 pont - közepes fájdalom

4 pont - erős fájdalom

5 pont - elviselhetetlenül erős fájdalom

Milyen erősségű a fájdalom? Pontérték Érez-e égető jellegű (csaláncsípésszerű) érzést a fájdalommal érintett területen? 0-5 Tapasztal-e bizsergő (hangyamászás vagy áraműtés jellegű) vagy szúró érzést a fájdalmas területen? 0-5 Előfordul-e, hogy gyenge érintés (pl. ha a ruha vagy a takarő hozzáér a bőréhez) kellemetlen érzést okoz? 0-5 Érez-e az érintett területen áramütésszerű fájdalmakat? 0-5 Érez-e fájdalmat, ha az érintett területet meleg vagy hideg inger éri (pl. fürdővíz)? 0-5 Zsibbad-e a fájdalmas terület? 0-5 Kiprovokálja-e az érintett terület gyengéd megnyomása a fájdalmat? 0-5

A 8. kérdés a végtagfájdalom jellegét pontozza -1 és +1 között.

Milyen a végtagfájdalom jellege? Pontérték Folyamatos fájdalom, ennek intenzitása minimálisan ingadozik. 0 Folyamatos fájdalom időszakos intenzív fájdalomrohamokkal. -1 Rohamszerű fájdalmak, két roham között fájdalommentesség. +1 Visszatérő erős fájdalomrohamok, két roham között folyamatosan fennálló enyhébb fájdalom. +1

A 9. kérdésben a fájdalom kisugárzását pontozzák 0 és 2 között.

A fájdalom kisugárzik-e? Pontérték Igen +2 pont Nem 0 pont

Maximális pontszám: 38 pont

Kiértékelés:

18 pont felett a neuropátia diagnózisa >90%

DN4 kérdőív

A Francia Neuropátiás Fájdalom Munkacsoport által kifejlesztett teszt nemzetközi MAPI intézet által validált magyar változata.

A beteg kikérdezése:

1. kérdés: Jellemző-e az Ön által tapasztalt fájdalomra az alábbi tulajdonságok közül egy vagy több? Igen (1 pont) Nem (0 pont) 1. Égő érzés 2. Fájdalmas hidegérzet 3. Áramütésszerű érzés

2. kérdés: Tapasztalható-e a fájdalmas területen az alábbi tünetek közül egy vagy több? Igen (1 pont) Nem (0 pont) 4. Bizsergés 5. Tűszúrásszerű érzés 6. Zsibbadás 7. Viszketés

A beteg orvosi vizsgálata:

3. kérdés: Panaszol-e a beteg fájdalmat azon a területen, ahol a vizsgálat kimutatja az alábbi eltéréseket? Igen (1 pont) Nem (0 pont) 8. Tactilis hypaesthesia 9. Algetikus hypaesthesia

4. kérdés: A fájdalmas területen kiváltja vagy fokozza-e a fájdalmat? Igen (1 pont) Nem (0 pont) 10. Érintés (vatta vagy finom ecset alkalmazása)?

Maximális pontszám: 10 pont

Kiértékelés:

4 vagy több pont: a neuropátia diagnózisa >90%

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus és gyermekneurológus