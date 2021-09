Lumbálpunkció - Mikor, miért és hogyan történik ez a vizsgálat?

A lumbálpunkció (más néven gerinccsapolás vagy lumbal punctio) egy olyan diagnosztikus vagy terápiás eljárás, melynek során egy speciális tűvel a gerinccsatornából gerincvelői folyadékot nyernek.

Az agy-gerincvelői folyadék az agy és gerincvelő körül lévő üreges térben helyezkedik el, védi az idegrendszer elemeit, táplálja azokat, részt vesz anyagcsere-folyamatokban, eltávolít bizonyos bomlástermékeket is. Adott mennyiségű glükózt, fehérjét, ásványi anyagokat, ionokat és kevés számú fehérvérsejtet tartalmaz. Ez az összetétel vagy arány bizonyos kórállapotokban adott módon változik meg, így a vizsgálat során az összetételmeghatározás is segíti a diagnózis felállítását.

Hirdetés

Hogyan végzik a lumbálpunkciót?

Elsősorban ülő testhelyzetben előre hajolva, fejet lehajtva és a karokat térd alatt összekulcsolva, domborítva, esetleg oldalt fekvő helyzetben felhúzott lábakkal kell elhelyezkedni. A vizsgálatot végző orvos először kitapintja a 3-4. vagy 4-5. háti csigolya köztti területet, ennek magasságában végzik a szúrást. Alapos helyi fertőtlenítés történik, majd érzéstelenítő injekció beadása. Ezt követően egy hosszú vékony speciális tűvel szúr a vizsgálóorvos a két csigolya közti területbe, míg el nem éri a gerinccsatornán belüli gerincvelői folyadékot. Ezt a tű végében megjelenő átlátszó folyadék is jelzi.

A vizsgálat elvégzését nehezítik a gerinc alaki eltérései, korábbi műtétek, degeneratív betegségek.

A levett gerincvelői folyadékot számos laboratóriumi vizsgálatra elküldik, cukor-, fehérje-, egyéb sejt (gyulladásos sejtek, daganatsejtek) tartalmát határozzák meg, kórokozók jelenlétét is kimutathatják tenyésztésre is elküldve a mintát. Sok esetben nemcsak mintavételre van szükség, hanem gyógyító céllal gyógyszer beadása is történhet (pl. szteroid, antibiotikum, citosztatikus szer), vagy kanül behelyezéssel például érzéstelenítés is végezhető egyéb beavatkozás, műtét segítésére.

Maga a vizsgálat 5-10 percet vesz igénybe ideális esetben, de fontos a beteg nyugodtsága, mozdulatlansága. Az éhgyomri állapot nem mindig feltétel, viszont a bőséges folyadékfogyasztás segíti a sikeres, gyors mintavételt. Minden beavatkozás előtt részletes tájékoztatás és beleegyezés szükséges. Egyéb megelőző intézkedés nem kell, de a vérhígító szedésére rákérdez az orvos és figyelembe is veszi.

A vizsgálatot követően fontos az ágynyugalom, akár 6-8 óra fekvést, ágynyugalmat kérnek, bő folyadékfogyasztással, ami segíti a vizsgálatot követő kellemetlenségek megelőzését.

Mikor indokolt a vizsgálat?

Több idegrendszeri és rendszerbetegség – belgyógyászati betegség esetén szükséges elvégezni a vizsgálatot, vagy kell terápiás szúrást végezni gyógyszer beadásával.

Agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, központi idegrendszeri vagy gerincvelői gyulladás gyanúja esetén

központi idegrendszert is érinthető daganatok esetén fontos ismeret, hogy van-e érintettség, illetve szükséges-e helyileg citosztatikum beadása

sérülés esetén pl. vérzés megítélésére

subarachnoidalis vagy kamrákba törő vérzés, illetve annak gyanúja esetén

kóma, tudatzavar hátterének vizsgálatára

sclerosis multiplex gyanúja esetén

Lyme-kór esetén

Guillain-Barré-szindróma esetén

Milyen szövődményei lehetnek a vizsgálatnak?

Leginkább az alsó végtagok bénulásától tartanak az emberek. Abban a szintben, ahol a vizsgálat során a szúrás történik, az idegszálak közé juthat be a tű, nem roncsolja így elvileg az idegeket, nem vezet bénuláshoz. Elmozdulni azonban nem szabad a beavatkozás közben, ez a sérülés elkerülése miatt is fontos.

Gyakori mellékhatás a fejfájás, hányinger, rossz közérzet, főleg, ha nincs ágynyugalom, kevés a bevitt folyadék.

Felléphet fertőzés is az invazív beavatkozás során.

Ha kisebb eret is ér a szúrás, vérzés jelentkezhet, mely önmagában nem súlyos, de szennyezheti a gerincvelői folyadékot.

Allergia, gyógyszerérzékenység elsősorban a fertőtlenítőszerre vagy érzéstelenítőre (pl. lidocain) jelentkezhet.

Fájdalom.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus