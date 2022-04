Diabéteszes neuropátia: A fájdalom leküzdése

A diabéteszes neuropátia által okozott idegi fájdalom igencsak megviseli érzelmileg a beteget és a családtagokat is, hiszen egy krónikus fájdalommal küzdő emberrel nehéz együtt élni. A beteg érezhet dühöt, csalódottságot, bűntudatot, magányt.

Ugyanakkor reményt és optimizmust is érezni kellene, mert bár a krónikus fájdalommal való együttélés nem könnyű, a megfelelő kezelés enyhet ad rá. Néha egyszerűen már annyi is javít az életminőségen, ha megtörjük a fájdalom ciklusát, hiszen ezáltal a beteg visszatérhet a normális életbe.

Az antidepresszánsok és a pszichoterápia segíthet leküzdeni a beteg depresszióját

Az antidepresszánsok kettős feladatot látnak el, mivel nem csak a beteg depresszióját, de fájdalmát is enyhítik. Használat előtt mindenképpen beszéljen orvosával, mert bár nagyon sok antidepresszáns jótékony hatású, némely súlygyarapodást és a diabétesz romlását okozhatja.

A pszichoterápia is hasznos lehet a beteg depressziójának kezelésére. A terapeutával történő beszélgetés segíthet azonosítani azokat a problémákat és eseményeket a beteg életében, melyek hozzájárultak a depresszió kialakulásához. Mindez segít a probléma megoldásában, illetve abban, hogy visszanyerje az ellenőrzést az élete felett, újból élvezze azt.

A cukorbetegséggel és az idegi fájdalommal kapcsolatos érzelmekkel való megbirkózásban az alábbi taktikák is segíthetnek:

Tanuljon meg relaxálni! Próbálja ki a mély légzést és egyéb relaxációs technikákat is!

Elérhető célokat tűzzön ki maga elé! Ne essen túlzásokba azokon a napokon se, mikor jobban érzi magát!

Gondolkodjon pozitívan!

Szakítson időt a stresszkezelésre! Mozogjon és relaxáljon minden nap! A testmozgásra és a pihenésre is nagy szüksége van!

Csatlakozzon egy klubhoz, támogató csoporthoz, ahol megoszthatja érzéseit a többiekkel!

Ne fogyasszon alkoholt! A fájdalom gyakran megzavarja az alvást, akárcsak az alkohol.

Szokjon le a dohányzásról! Kutatások igazolják, hogy a dohányosoknál nagyobb a fájdalom kockázata, ugyanakkor a dohányzás rontja a perifériás neuropátiát!

Intim kapcsolat diabéteszes neuropátiával

A krónikus fájdalom megnehezíti az intim kapcsolatokat. Lehet, hogy félelmei vannak a szexualitással kapcsolatban – fél az elutasítástól, a fájdalmas szextől. A diabéteszes neuropátia hatással lehet a szexuális funkcióra is, ezért előfordulhat, hogy attól tart, nem fog tudni teljesíteni. Mindezek ellenére fontos, hogy intim kapcsolatban maradjon szerettével. Egy egészséges, bensőséges kapcsolat minden szempontból pozitív hatással lehet az életére.

Szakítson időt az intimitásra! A krónikus fájdalom ellenére is lehet hosszú, kielégítő kapcsolata. Az őszinte kommunikáció az első lépés a bensőséges kapcsolat kialakításában. Szakítsanak időt arra, hogy kettesben legyenek! Beszéljen az érzéseiről, arról, mi az, ami jó, és mi az, amire szüksége van. Üljenek be egy kád vízbe együtt, beszélgessenek séta közben, vagy csak ölelkezzenek. Ha ezek után továbbra is szexuális zavarokkal küzd, keressen fel egy szakembert.

Mindemellett fontos, hogy olyan dolgokat csináljanak együtt, mely mindkettőjüket érdekli. A közös hobbi vagy önkéntes tevékenység sokat segít abban, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Legyen nyitott az új tevékenységekre is, melyet megoszthat szerettével!

