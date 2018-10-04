Vércukor-önellenőrzés cukorbetegségben

A cukorbetegség kezelésének célja, hogy a vércukorértékei közel olyan tartományban mozogjanak, mint az egészséges embereknél, és elkerülhesse a cukorbetegség heveny és krónikus szövődményeit. A vércukorszint-önellenőrzés a diabetes mellitus gondozásának egyik legfontosabb eleme.

Miért fontos a rendszeres vércukorszint-mérés?

A vércukor-önellenőrzés minden cukorbeteg számára ajánlott a diabéteszgondozás keretén belül. A vércukor-önellenőrzés gyakoriságát, módját, gyakorlati kivitelezését azonban egyénre szabottan kell megállapítani.

Az 1-es típusú diabéteszben szenvedő valamennyi cukorbeteg számára szükséges a rendszeres, napi többszöri vércukor-önellenőrzés, illetve ajánlott a folyamatos glükózmonitorozás. A 2-es típusú diabétesszel élő, inzulinnal kezelt cukorbetegek számára ugyancsak ajánlott a rendszeres vércukor-önellenőrzés, az inzulinterápiák alapvető része az önellenőrzés a hipoglikémia kockázatának csökkentéséhez. A 2-es típusú diabéteszes, inzulinkezelésben nem részesülő cukorbetegek számára, jól karban tartott betegség esetén nem szükséges a napi szintű mérés.

A vércukorszint-méréscélja nem pusztán az adatok gyűjtése, hanem ezek elemzése és a szükséges terápiás változtatások meghozatala a jobb szénhidrátanyagcsere-helyzet elérése érdekében. Rendszeres használatával hozzájárulhat az anyagcserehelyzet javulásához és a késői szövődmények mérsékléséhez. A vércukor-önellenőrzés segíti a cukorbeteget és kezelőorvosát, mivel késedelem nélkül tájékoztat az aktuális vércukorszintről, lehetővé teszi az éhomi (étkezés előtti) és étkezés utáni vércukorérték meghatározását, növeli a kezelés biztonságát a hipoglikémia (alacsony vércukorérték) felismerése révén, segítséget jelent a kezelés szükség szerinti módosításának eldöntésében, illetve annak elfogadásában.

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A vércukormérés technikája

A vércukorszint önellenőrzésére több különböző hordozható, kisméretű, könnyen használható, rövid mérési idejű készüléket fejlesztettek ki. A legmodernebb készülékek már megközelítőleg laboratóriumi pontosságú eredményt adnak, ugyanakkor nem helyettesítik a kontrollvizsgálatok során szükséges vizsgálatokat.

A vércukor-önellenőrzésre használt készülékek pontossága, megbízhatósága nagy jelentőségű. A kérdést azért kell komolyan venni, mert elterjedőben vannak olyan készülékek, amelyeknek eredete bizonytalan, pontossága kétséges. A vércukormérő feleljen meg a hivatalos orvostechnikai eszköz minőségi kritériumainak, megvásárlása előtt pedig kérje ki diabetológiában jártas szakember (orvos, szakápoló) véleményét.

A cukorbetegséggel élők többsége hagyományos ujjbegyes vércukorszintmérő készüléket használ. A vércukormérőkhöz ujjbegyszúrót mellékelnek, amelynek a szúrásmélysége állítható. A ujjbegy területe idegvégződésekben gazdag, ezért a vérvétel kissé fájdalmas. Nem mindegy, hol szúrunk. Tanácsos nem az ujjbegy közepén, hanem az oldalán szúrni. Egyes készülékeknél lehetőség van a kevesebb idegvégződést tartalmazó testfelületekről történő vérvételre, például tenyér, alkar, csípő, has.

Folyamatos glükózmonitorozó rendszerek (CGM) A folyamatos glükózmonitorozó rendszerek lehetővé teszik a glükózszint folyamatos követését. A rendszer egy, a bőr alá helyezett apró érzékelő (szenzor) segítségével méri a szövetközti folyadék glükózszintjét, az adatokat pedig egy készülékre továbbítja. A mért értékekből megállapítható az aktuális glükózszint, azonosíthatóak a túl alacsony vagy túl magas értékek, továbbá a glükózszint változása, tendenciája is követhető. A mérési módszer különösen az inzulinnal kezelt és hipoglikémiára hajlamos cukorbetegeknek hasznos. Mivel a szenzor nem közvetlenül a vér, hanem a szövetközti folyadék glükózszintjét méri, ezért gyors vércukorváltozás esetén a kijelzett érték némi késéssel követheti a tényleges vércukorszintet.

Mikor és hogyan ellenőrizze vércukorszintjét?

A vércukor-önellenőrzés javasolt gyakorisága általában egyéni mérlegelést igényel: függ a kezelés típusától, az anyagcserehelyzettől és az életkörülményektől. Fontos, hogy ne csak éhgyomorra történjenek mérések, hanem étkezés után, illetve bizonyos esetekben lefekvés előtt és éjszaka is. Rosszullétek esetén vagy rendkívüli élethelyzetekben (akut megbetegedések, rendszertelen étkezés, fizikai terhelés, fokozott stressz) a fentieknél gyakrabban ellenőrizze vércukorszintjét!

Fontos az eredmények rögzítése az adatok utólagos értelmezéséhez. A napjainkban használt vércukormérő készülékeknél lehetőség van a mérési adatok számítógépre, mobiltelefonra történő letöltésére, illetve egyre inkább online, felhőalapú rendszerben történő tárolására. Ezek nagymértékben megkönnyítik és gyorsítják az adatok áttekintését és a terápiás döntések meghozatalát. Segítségével vércukorátlagok, tendenciák, mérési naplók, grafikonok, statisztikai adatok több felhasználó számára (orvos, szakdolgozó, beteg) lérhetővé válnak. Amennyiben készüléke erre nem alkalmas, a mérési eredményeket az erre kialakított kezelési naplóban rögzítse, és mindig vigye magával kezelőorvosához!

1-es típusú diabétesz esetén

Elsősorban az 1-es típusú cukorbetegséggel élők számára elengedhetetlen a gyakori mérés, napjainkban a betegek többsége folyamatos glükózmonitorozást lehetővé tevő rendszert használ. Hagyományos vércukorszint-mérő használata esetén alaphelyzetben naponta indokolt a mérés éhomra, étkezések előtt, étkezések után és lefekvéskor. További mérés indokolttá válhat inzulinpumpa használatakor, hipoglikémia-érzéketlenség esetén, gépjárművezetéskor, fizikai aktivitás, átmenetileg kialakuló betegség, terhesség esetén, illetve a napi szokásos életmód megváltozásakor.

Inzulinterápiával kezelt 2-es típusú diabétesz esetén

Napi négy-ötször alkalmazott bázis-étkezési inzulinkezelési séma: az elv azonos az 1-es típusú diabétesznél leírtakkal.

Keverék inzulin: alaphelyzetben éhomi mérés naponta, egy további mérés lépcsőzetesen változó időpontban. További mérések indokolttá válhatnak hipoglikémia tünetei, gépjárművezetés, fizikai aktivitás, terhesség, a napi szokásos életmód megváltozása, illetve magas HbA 1c -érték esetén.

Bázisinzulin és tabletta kombinációja esetén, valamint nem inzulintípusú injekciós készítmények alkalmazása esetén: alaphelyzetben éhomi vércukormérés naponta, egy étkezés utáni vércukormérés naponta, lefekvés előtti mérés hetente. További mérések indokolttá válnak a kezelés módosítása, hipoglikémia tünetei, gépjárművezetés, fizikai aktivitás, terhesség, a napi szokásos életmód megváltozása, illetve magas HbA 1c -érték esetén.

Inzulinterápia nélküli 2-es típusú diabétesz esetén

Életmód-kezelés vagy életmód és tablettás kezelés esetén hetente 3-szor 3 különböző napon javasolt mérni főétkezés előtt és utána másfél-két órával (például hétfőn reggeli előtt és után, szerdán ebéd előtt és után, pénteken vacsora előtt és után). Időnként lefekvés előtt is mérjünk! További mérések indokolttá válnak hipoglikémia tünetei, gépjárművezetés, fizikai aktivitás, terhesség, a napi szokásos életmód megváltozása, illetve magas HbA 1c -érték esetén.

Segítség lehet kezelőorvosának, ha 3 havonta végez egy teljes képet adó mérést. Ez úgy történik, hogy 3 napon át, minden főétkezés előtt, után, valamint lefekvés előtt meg kell mérni a vércukorszintet (3 nap alatt összesen 21 alkalommal). Ezen méréssorozattal teljes képet kapunk a vércukor ingadozásairól. Kiszűrhetjük a táplálkozásra, testmozgás hatására bekövetkező szélsőséges vércukorértékeket.

Milyen vércukorértékek elérésére törekedjünk?

Az inzulinkezeléssel többnyire törvényszerűen együtt járó anyagcsere-labilitásra tekintettel csupán a vércukor céltartományon belül tartására törekedhetünk: ez éhgyomorra elfogadható esetben 4,0 és 6,5 mmol/l közötti, étkezés után 90–120 perccel pedig 6,0 és 8,0 mmol/l közötti értékeket jelent. Az éjszakai hipoglikémia elkerülése céljából a lefekvés előtti vércukorértéket kívánatos kicsit magasabban, 6,0–8,0 mmol/l között tartani.

Amennyiben a mért esetek legalább 70 százalékában a vércukor a fenti céltartományokon belül mozog, és a HbA 1c szintje az egyénileg megállapított célértéken (6,0–8,0 százalék közötti céltartományon belül a kockázat nélkül elérhető legalacsonyabb értéken) van, a vércukorkontroll jónak tekintendő.

Az ön számára elérendő vércukor- és egyéb célértéket kezelőorvosa határozza meg!

Mit tegyünk eltérés esetén? A túl alacsony vagy túl magas vércukorszint esetén kövesse az orvosával előzetesen egyeztetett kezelési tervet! Hipoglikémiáról általában 3,9 mmol/l alatti vércukorszint esetén beszélünk. Ilyenkor gyorsan felszívódó szénhidrátot, például szőlőcukrot vagy cukros üdítőt kell fogyasztani, majd körülbelül 15 perc múlva ellenőrizni a vércukorszintet. Súlyos hipoglikémia, eszméletvesztés vagy nyelési képtelenség esetén elsősegélynyújtás és azonnali sürgősségi segítség szükséges. Hiperglikémia, azaz túl magas vércukorszint esetén érdemes a mérést megismételni, majd a kezelőorvossal egyeztetett terv szerint eljárni, az inzulin adagját önkényesen nem szabad módosítani.

(Diabetes - Dr. Hidvégi Tibor, belgyógyász, diabetológus, lipidológus)