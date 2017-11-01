Diabéteszes neuropátia és hólyagproblémák

A cukorbetegség okozta hólyag neuropátia egyfajta szövédmény, mely elsősorban idegkárosodás miatt alakul ki. Ilyenkor a húgyúti rendszer már nem megfelelően működik, és a hólyag nem képes teljesen kiürülni. A baktériumok túl könnyen kezdenek szaporodni a hólyagban és akár felszálló fertőzésként a vesékben, mely gyakori, nehezen kezelhető és/vagy szövődményes húgyúti fertőzéseket okoz.

A cukorbetegség okozta hólyag neuropátia vizeletinkontinenciát, illetve a hólyag feletti kontroll elvesztését is okozhatja. Az inkontinenciát az okozza, hogy a sérült idegek nem érzik, ha a hólyag megtelt és a beteg elveszti az ellenőrzést a hólyag izmai felett. Az idegkárosodás nem visszafordítható folyamat, de különböző kezelésekkel a hólyag neuropátia tünetei enyhíthetők.

Hirdetés

A hólyag neuropátia oka, kialakulása

Az idegkárosodást a magas vércukorszint, a hiperglikémia okozza. A cukorbetegek jelentősen csökkenthetik az idegkárosodás kockázatát, ha a vércukorszintjüket ellenőrzés alatt tartják. A további idegkárosodás megelőzése, és a betegség további romlásának megelőzése a neuropátia minden formájánál nagyon fontos.

Rendszeres vércukorszint-ellenőrzéssel, megfelelő táplálkozással, rendszeres fizikai aktivitással és megfelelő, egyénre szabott gyógyszereléssel csökkenthető a szervezet kóros glükózszintje, így elkerülhető a hólyag neuropátia kialakulása, vagy ha már kialakult, akkor megállítható a folyamat súlysobodása. Fontos tudni, hogy a tünetek kezdetben rosszabbodhatnak, mielőtt javulás állna be.

Húgyhólyagproblémák és húgyúti fertőzések kezelése

Az orvosok írnak antibiotikumot a húgyhólyagproblémákra vagy húgyúti fertőzések kezelésére. Természetesen indokolt a vizelettenyésztés és a célzott antibiotikumválasztás.

A vizeletretencióra általában betanekolt használnak, mely serkenti a hólyagösszehúzódásokat és növeli a kibocsátott vizelet mennyiségét.

A cukorbetegeknek növelni kell a folyadékbevitelt, hogy megakadályozzák a további fertőzések kialakulását.

Hólyagtorna, elektromos stimuláció nagyon sokat enyhít a panaszokon.

WC-használat és katéterezés

A diabéteszes neuropátiához kapcsolódó inkontinenciában szenvedőknek maximum háromóránként feltétlenül ki kell üríteniük a hólyagjukat, még akkor is, ha nincs vizelési ingerük.

Indokolt esetben a húgyúti katéter bevezetése segíti a hólyagürülést és megakadályozza a vizelet összegyűlését és pangását. Ugyanakkor a katéterezés során megnőhet a húgyúti fertőzések és tályogok kialakulásának veszélye, illetve gyengítheti tovább a hólyag működését. A katéter használata azoknak a betegeknek ajánlott, akik nem képesek a hólyag teljes kiürítésére, de erről természetesen csak szakorvos dönthet. A felhelyezés technikája könnyen megtanulható, így a beteg saját magának is elvégezheti azt.

A vizelési zavarok megoldása műtéti beavatkozással

Súlyos hólyag neuropátia esetén műtéti eljárás válik szükségessé.

Ebben az esetben a záróizmot vagy az alsó medenceizmokat teszik feszesebbé, a vizeletkontroll javítása érdekében.

Legvégső megoldásként a vizelet útját megváltoztatják, és az a testen kívül helyezett üres tárolózacskóba (percutan nephrostoma) jut.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; livestrong.com

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus