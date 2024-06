Daganatos betegségek: Mely típusok jellemzőek fiataloknál?

A felnőttkori – és ebbe beletartoznak a fiatal felnőttek is – rákos megbetegedések számának emelkedése összefügghet a nem megfelelő életmóddal, így a különböző divatos trendekkel (több telített zsír, feldolgozott élelmiszerek, gyorséttermi ételek, több cukor, energiaitalok fogyasztása), valamint az alkoholfogyasztással, a dohányzással, illetve a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvással, a mozgásszegény életmóddal. Az olyan daganattípusok, mint a béldaganatok vagy akár az emlőrák összefügghetnek a helytelen táplálkozási szokásokkal, gondoljunk az elhízásból eredeztethető betegségekre, a gyulladási faktorok túlzott termelésére, a szabadgyök-képződésre, az antioxidánsok alacsony fogyasztására vagy éppen a kevesebb rostfogyasztásra. Szőke Andrea dietetikus kérdésünkre elmondta: amennyiben kevés antioxidánst (leginkább zöldségekben, gyümölcsökben, magokban, azaz növényi eredetű táplálékokban találhatóak meg ezek a vegyületek) fogyasztunk, akkor a rendszer eltolódhat, és több szabad gyök képződik, mint amennyit a szervezet képes kiküszöbölni. Azonban az antioxidánsok túlzásba vitt fogyasztása (főként étrend-kiegészítők formájában) éppen az ellenkezőjét válthatja ki, és felerősítheti ezt a gyökös reakciót. Az elhízás önmagában is rizikótényező, különösen a szívet és érrendszert érintő megbetegedések kapcsán, azonban az anyagcserére kifejtett hatása az egész szervezetet érintheti. A folyamatosan emelkedett inzulinszint (ami még inzulinrezisztenciában (IR) jellemző, azonban ez az állapot hosszú évekig fennállhat, mire fény derül rá) is növelheti a daganatok kialakulásának kockázatát – teszi hozzá a táplálkozási szakember. A nyugati típusú étrend jellemzően szegény kalciumban és folátban, bőségesen tartalmaz azonban telített zsírokat, egyes kutatások szerint az alkohol fogyasztása, az alacsony rostfogyasztás, valamint a gyorséttermi éttelek előtérbe helyezése pedig szignifikánsan összefügg a vastagbéldaganatok kialakulásával. Prosztataráknál az elhízás inkább a mortalitást növeli (itt is jelentősebb a hasi elhízás szerepe), valamint az inzulinrezisztencia esetében is találtak összefüggést a gyulladási faktorok miatt. Mellráknál szintén kockázati tényező lehet az elhízás, különösen IR esetében. Ha már életmód-változtatás: az általunk megkérdezett gyermekonkológus a káros napsugarakat hozta fel példaként. A gyermekkori melanoma esetében lehet az UV-sugárzásnak kóroki szerepe, azonban ez akár felnőttkorban is vezethet melanoma kialakulásához, ugyanis a bőr nem felejt, évekkel később is kialakulhat a betegség. Mind a gyermekkori, mind pedig a felnőtteknél megjelenő daganatos betegségek esetében is rendkívül fontos a korai felismerés, a szűréseken való részvétel, és gyanú esetén a betegek azonnali, onkológiai centrumba történő irányítása. Bár a szülők egyre tudatosabbak, a legtöbben időben elviszik a gyermeküket az orvoshoz, de ebben is van hova fejlődnünk.