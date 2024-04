Miért olyan káros a kamaszokra az energiaital?

Éjszakába nyúló közösségimédia-használat, túl sok bulizás, dohányzás, alkoholfogyasztás. Ezek az egészségre nem éppen veszélytelen szokások sokkal gyakoribbak az energiaitalokat fogyasztó serdülők között, mondhatni ok-okozati összefüggés van közöttük. Miért?

Az energiaital egyáltalán nem üdítőital!

Az Egészségügyi Világszervezet kutatói a mentális és fizikai stimuláció javítására alkalmazott energiaitalokat jelentős jövőbeni közegészségügyi kockázatnak tekintik, és úgy vélik, az energiaitalok nem ajánlottak érzékeny fogyasztói csoportoknak, így főként a gyermekeknek és a kamaszoknak.

A serdülők energiaital-fogyasztása rendkívül elterjedt világszerte, azonban a legtöbb helyen még most sem korlátozzák az értékesítést e korosztály számára. Az EU-ban több országban is fogadtak el hasonló jogszabályt, például Lettország és Litvánia már betiltotta az energiaitalok 18 éven aluliak számára történő értékesítését, hazánkban hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet az erről szóló törvénymódosítás (Minden olyan termék, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15 mg/100 ml mennyiséget, energiaitalnak minősül, és tilos lesz 18. életévet be nem töltött személy részére értékesíteni, illetve kiszolgálni). Az általunk megkérdezett szakértők mindegyike támogatja e korlátozást.

Mit tartalmaz egy doboz energiaital?

Az energiaitalok egyrészt sok koffeint, azaz pszichoaktív összetevőt rejtenek. A legtöbb dobozos energiaital (250 ml) 50 és 150 mg közötti koffeint tartalmaz. A biztonságos bevitel felső határa felnőttek számára legfeljebb napi 400 mg lehet (az ennél fiatalabb korosztály számára ez jóval kevesebb). Összehasonlításképpen: egy 170 g-os csésze főzött kávé 77 és 150 mg közötti koffeint tartalmaz, míg egy doboz vagy palack energiaital minimum 50, de akár 500 mg koffeint rejt.

Ezenkívül más növényi alapú stimulánsokat és más összetevőket is rejtenek: például gyógynövénykivonatokat, valamint van bennük nagy mennyiségű cukor is. Megnéztünk két ismert terméket: mindkettő 160 g koffeint és 54 g cukrot tartalmaz, találkoztunk olyan dobozzal is, amelybe 290 g koffeint és 50 g cukrot tettek bele.

Található bennük taurin vagy ehelyett hasonló hatású aminosavak, például inozitol vagy arginin. Ezek segítik a sejtek glükózfelvételét különböző transzportfolyamatokkal, ezáltal az energiaitalokban megtalálható szénhidrátok (például szacharóz, glükóz, fruktóz) nagyobb mennyisége tud hasznosulni.

Ezeken kívül tartalmaznak különféle vitaminokat is, általában a B-vitamin-csoport több tagját, valamint egyes termékekben találkozhatunk hozzáadott C-, D- és E-vitaminnal is.

Miért aggódunk úgy a kamaszokért?

Alkalomszerűen 1 doboz energiaital elfogyasztása egészséges felnőtt ember számára nem okoz egészségkárosodást és nem megterhelő a szervezetnek, de cikkünk nem róluk szól.

Főleg stimulánstartalmuk miatt az energiaitalok és összetevőik nem megfelelőek a fiatal szervezet számára, illetve éppen a bennük található összetevők egymásra gyakorolt negatív hatásai miatt kell óvatosnak lenni ezekkel az italokkal.

Azt szokták mondani a fiatalok, hogy hiába tiltanak meg nekik bármit is a felnőttek, már csak azért is kipróbálják. De ne feledjük el, hogy a serdülőkor egy gyors fejlődési szakasz, egy igen fontos állomás, amelyet jelentős fizikai, pszichológiai és pszichoszociális változások jellemeznek, és az ekkor berögzült szokások elkísérhetik az adott fiatalt a későbbi életkorban is.

Tanulmányok összefüggést találtak a gyakori energiaital-fogyasztás és a késői lefekvés, így a rövid alvás között, illetve az egészségtelen táplálkozás, a reggeli kimaradása és a fogmosás elhagyása között, nem beszélve a hosszabb képernyőidőről és az ezzel járó alacsonyabb fizikai aktivitásról. Ezek ok-okozati összefüggések, ugyanis azért isznak energiaitalt a kamaszok, mert gyors energiát remélnek, rendszeresen rövid ideig alszanak a megnövekedett internethasználat vagy a bulizás miatt, és reggel fáradtnak érzik magukat. Az energiaitalokból származó energia nagy része koffein, ezzel ördögi körbe kerülnek, mert a koffeinbevitelük miatt gondjaik lesznek az elalvással, és ha nem tudnak este időben elaludni, inkább leülnek a laptophoz vagy az okostelefonhoz és hajnalig fentmaradnak.

Ráadásul a már említett nagymennyiségű cukor, amelyet a legtöbb energiaital tartalmaz, tovább ront a helyzeten, ugyanis az egyszerre elfogyasztott sok cukor hirtelen és magasabbra megemeli a vércukorszintet (folyadék formájában gyorsabban kerül a véráramba), amelyet a szervezet több inzulinnal próbál kompenzálni, így 1-2 órán belül még fáradtabbnak fogja magát érezni az ember az alacsony glükózszint miatt és újabb adag „energiára” lesz szüksége – magyarázza a hátteret Szőke Andrea dietetikus. Továbbá szinte észrevétlenül juttatnak be a fogyasztók rengeteg plusz kalóriát, arról már nem is beszélve, ha ezt reggel éhgyomorra (esetleg reggeli helyett) teszik, még rosszabb a helyzet.

Ezek az italok a szervezet felfokozott (például edzés közben vagy után) állapotában még nagyobb terhet rónak a szívre és az érrendszerre (a nagy mennyiségű cukor és egyéb aminosav természetű anyagok, illetve a koffein egymás hatását erősítik, szinergiában működve), akár még a fiatal és egészséges szervezet is produkálhat ilyen esetekben negatív tüneteket (heves szívdobogás, szabálytalan szívverés, emelkedett pulzus, hányinger, hányás, remegés, szédülés, fejfájás stb.), a fel nem ismert keringési problémával rendelkezők pedig már egy doboz energiaitaltól is komoly mellékhatásokkal számolhatnak.

A koffein vízhajtó hatásának következtében (alkohollal együtt számottevően) fokozhatja a kiszáradás veszélyét is, különösen, ha valaki üdítőitalnak tekinti. Rendszeres, nagy mennyiségben történő fogyasztása esetén megnövelheti a cukorbetegség, a nem alkoholos eredetű zsírmáj kialakulásának a kockázatát – teszi hozzá a szakértő.

Az energiaitalok pont az ellenkező hatást váltják ki, mint amit fogyasztóik remélnek tőlük Egy 2021-es kutatás révilágított: gyakran jelentett az energiaitalok rendszeres fogyasztása nemkívánatos eseményeket: álmatlanság (35,4%), stressz (35,4%), depressziós hangulat (23,1%). Kockázatot jelent a napi teljesítményre, a tanulásra és a hangulatszabályozásra, az energiaitalok rendszeres fogyasztása tehát éppen ellenkező hatást válthat ki, mint az eredetileg keresett gyors energiához jutás. A legújabb kutatások fókuszába egyébként az energiaitalok gyakori fogyasztása és az érzelmi, viselkedési problémák összefüggései kerültek, ezek szintén érdekes és fontos eredményekhez vezethetnek majd.

Egyik káros szenvedély vonzza a másikat

A rendszeres, gyakori energiaital-fogyasztás több más negatív egészségügyi rizikófaktorhoz is társulhat. Egyre több szakirodalom szerint összekapcsolódik az energiaital fogyasztása más káros anyagok fogyasztásával, ilyen például az alkohol, a cigaretta és az e-cigaretta, ideértve a ma oly népszerű snus (azaz füstmentes dohány) használatát, illetve a különféle kábítószereket és gyógyszereket is. Azt mondhatjuk, hogy akik rendszeresen isznak ilyen italokat, rendszerint más káros életmódot is folytatnak. Hogy miért? A fiatalok többsége divatnak, menőnek tartja az energiaitalokat, egy másik részük szinte üdítőként, megint mások energiát adó italként fogyasztják ezeket.

Mit mond a gyermekgyógyász? Sokszor az jelent problémát, hogy elfelejtenek folyadékot, azaz csapvizet, ásványvizet, gyümölcsteát inni a gyermekek, és ezért kialakulhat vesekövesség. Más kérdés, hogy ha isznak is a kamaszok, akkor nem megfelelő folyadékot választanak: víz helyett szénsavas italokat, koffeinnel és cukorral ízesített üdítőt vagy éppen energiaitalt vásárolnak. Dr. Pethő-Orosz Petronella csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus szakorvos azt mondja: a fejfájással és magas vérnyomással hozzánk forduló fiatalok kivizsgálásánál lényeges kérdés, hogy fogyaszt-e energiaitalt, és a válaszokból kiderül, hogy van olyan eset, amikor a napi adag 3-4 doboz, azaz akár 1 liter is lehet. Fontos tudniuk a kamaszoknak és a szülőknek is, hogy a túlzott, akár naponta több doboz energiaital-fogyasztással olyan egészségügyi kockázatoknak tesszük ki a fiatalokat, mint a szív- és érrendszeri problémák (pl. szívritmuszavarok, illetve beszámoltak már hirtelen szívhalálról is), neurológiai és viselkedésbeli változások, akut szervi gyulladások (a májat, a gyomrot, a hasnyálmirigyet és a veséket is károsíthatja), nem beszélve a függőség kialakulásáról.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Szakértők: Szőke Andrea, dietetikus és Dr. Pethő-Orosz Petronella, csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus szakorvos

Felhasznált irodalom: