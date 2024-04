Gyermekek és serdülők nőgyógyászati vizsgálata

Az orvosi egyetem után az ezen a területen dolgozó orvosok először egy szülészeti és nőgyógyászati rezidensképzést végeznek. Azután, ha szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgáztak, lehetőségük nyílik a ráépített szakvizsgának minősülő gyermeknőgyógyászatból is képződni, majd szakvizsgázni. A képzés belépési feltétele tehát a szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, a képzési idő 96 hó, ami 60 hó alapképzésből + 36 hó ráépített képzésből tevődik össze. A gyermeknőgyógyászati szakvizsga feltételei között gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológiai gyakorlat és csecsemő- és gyermekgyógyászat gyakorlat is szerepel (fekvő- és járóbeteg-ellátás). Fontos tudni, hogy emellett minden csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos is rendelkezik gyermeknőgyógyászati ismeretekkel, a gyermekgyógyászat szakvizsga megszerzéséhez is szükséges ugyanis alapszinten rendelkezni a szükséges diagnosztikai ismeretekkel, ugyanakkor a nagyobb, (olykor sebészi) beavatkozást igénylő elváltozások megoldása a gyermeknőgyógyász szakorvos feladata.