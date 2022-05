Sématerápia - egy új, hatékony pszichoterápiás megközelítés

Dr. Jeffrey Young az 1980-as évek közepén kezdte el a sématerápia fejlesztését, miután úgy találta, hogy a kognitív viselkedésterápia egyes egyének számára kevésbé hasznos, mint mások számára, különösen a krónikus karakterológiai (bizonyos személyiségzavarokra jellemző vonások) problémákkal küzdők számára. Dr. Young emellett észrevette, hogy bizonyos aggodalmakat különösen nehéz kezelni, és ezen állapotok egyes aspektusai továbbra is problémákat okoztak egyes egyéneknek, még akkor is, ha általában hatékony terápiás ülés után voltak. Ezért kombinálni kezdte a Gestalt terápia fogalmait, a tárgykapcsolatot, a konstruktivista és a pszichoanalitikus megközelítéseket, és egyesítette egy egységes modalitásba, amely az egyes módszerek sajátos erősségeire összpontosított. Az első Sématerápiás Központ (Schema Therapy Institute) az 1990-es években nyílt meg Manhattanben. Az ezzel a megközelítéssel végzett számos terápia alapján a kutatások rendkívül hatékony kezelésnek találták a sématerápiát a borderline személyiségzavar kezelésére. A sématerápia továbbfejlesztésére és hatékonyságának bizonyítására irányuló kutatások pedig még ma is folynak. Újabban a sématerápiát a mindfulness meditációval is kombinálták, hogy spirituálisabb, jelentudatosabb megközelítést alakítsanak ki. Az International Society of Schema Therapy (ISST) képzést és minősítést biztosít azoknak a terapeutáknak, akik sématerápiát kívánnak gyakorolni, valamint online adatbázist tart fenn a sématerápiában képzett terapeutákról. A sématerapeuták rendszerint alapos tudással rendelkeznek a krónikus mentális egészségügyi állapotok, és a személyiséggel kapcsolatos problémák kezelésében.