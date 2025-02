Korai serdülés: mi lehet az oka és milyen problémákkal járhat?

Vizsgálatok szerint a túlsúlyos fiatal lányok életében az átlaghoz képest korábban köszönt be a pubertás időszaka, míg a sovány lányok később kezdenek serdülni. Hasonló eredménnyel jártak a húsfolyasztást vizsgáló felmérések, a gyermekkorukban sok húst fogyasztó lányok első menstruációja korábban következik be. A fiúk vonatkozásában a vizsgálatok korántsem ennyire egyértelműek, sőt az elhízott fiúk testileg sokszor későbben kezdenek érni. Az összefüggésért valószínűleg a leptin nevű hormon felelős, ami nem csupán az étvágy szabályozásáért felelős, hanem a testalkatra és a szaporodó szervek működésére is befolyással van. Az emberi zsírsejtek leptint állítanak elő, és minél több zsír halmozódik fel, annál nagyobb mennyiségű leptin van jelen a szervezetben. Az elhízás és a magas leptinszint önmagában nem vezet a klinikai értelemben vett korai pubertáshoz, azonban magyarázat lehet arra, ha az átlagostól némileg korábban indul meg a lányok serdülése.