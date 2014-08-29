Így kerülhetik el a gyerekek a mozgásszervi problémákat a tanév során is

A több hónapos vakáció után nagyon nehéz lesz a gyerekeknek visszazökkenni a dolgos hétköznapokba, ráadásul a sok ülés és a nehéz iskolatáska is megterheli a szervezetüket. Egy kis odafigyeléssel azonban elkerülhetőek a mozgásszervi panaszok.

Táborok, strandolás, családi nyaralás, játék a kertben, a nagyszülőknél vagy a játszótéren: a nyár számos lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek kielégítsék mozgásigényüket. Hamarosan azonban ismét be kell ülniük az iskolapadba és csak a rövid szünetekben mozgathatják meg a végtagjaikat. Az ortopéd-traumatológus szakember szerint a tanárok és a szülők felelőssége, hogy a gyerekek az iskolai kötelezettségek mellett is eleget mozogjanak.

Hogyan legyen a mozgás a gyerekek mindennapjainak része?

- Nem muszáj különórákra, edzésekre cipelni ahhoz a gyerekeket, hogy az iskola után átmozgassák egész testüket. Olykor az is segít, ha hamarabb leszállunk a tömegközlekedési eszközről, vagy – ha erre lehetőség nyílik – nem autóval megyünk értük az iskolába. A séta jót tesz a testnek és segít abban is, hogy a gyermek maga mögött hagyja az iskolai feszültséget. 15-20 perc séta a szabad levegőn is hatékony lehet. Persze az a legjobb, ha hetente kétszer-háromszor, legalább fél–egy órán át bármilyen sportmozgást végez a nebuló. Mindegy, milyen mozgásforma ez, a lényeg az, hogy örömét lelje benne. A sport fontos szerepet játszik a megfelelő csontanyagcserében, az izomfejlődésben, az esetleges tartáshibák javításában, megelőzésében – fogalmazott Dr. Börzsei-Knoll Veronika, az Emineo Egészségügyi és Baleseti Központ ortopéd-traumatológusa.

A megfelelő iskolatáska elengedhetetlen

A sok ülés mellett az sem elhanyagolható szempont a mozgásszervi problémák szempontjából, hogy a kicsik milyen táskával járnak iskolába. Sokan esnek abba a hibába, hogy a divat alapján választanak iskolatáskát, holott a külcsínnel szemben vannak sokkal fontosabb szempontok is. Az ortopéd szakorvos szerint egy fejlődésben lévő szervezet esetében különösen fontos, hogy milyen kialakítású táskát cipel a hátán. Kevés olyan intézmény van, ahol bent lehet hagyni a könyveket, így elkerülhetetlen, hogy a gyerekek nagy súlyokat cipeljenek. Ez azonban nagyon megterhelő a fejlődésben lévő szervezetnek. A doktornő azt tanácsolja, hogy ne a divat legyen a szempont, hanem praktikus, ergonomikus kialakítású, szimmetrikusan viselhető táskát válasszunk. Ugyanakkor ezek közül már hagy válassza ki a gyermek azt, amelyik neki tetszik, hiszen ő fogja hordani nap mint nap, fontos, hogy szívesen viselje. Az aszimmetrikus hátizsák tartási rendellenességhez, fájdalmakhoz vezethet.

Egyéb tanácsok a mindennapokra a mozgásszervi problémák elkerülése érdekében

- Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget a cipőnek, pedig az sem mindegy, a gyerekek milyen lábbelit viselnek több órán át az iskolában, illetve a tornaórán. A lábfájdalmak egy részét meg lehet előzni, ha jó kiképzésű, megfelelő méretű cipőt vásárolunk – egészítette ki jó tanácsait a lábsebész szakember.

Panasz, tünet esetén forduljunk mielőbb orvoshoz!

Előfordulhat azonban, hogy a kicsiknél tartásbeli rendellenességet tapasztalunk, vagy fáj a lábuk, hátuk, ilyenkor igénybe vehetjük az iskolai rendszerben működő orvosi vizsgálatot, vagy elmehetünk a gyermekkel egy gyermekortopédiai szűrővizsgálatra. Célszerű ezt nem halogatni, mert a panaszoktól is hamarabb szabadulhat gyermekünk.

