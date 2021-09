Mellrák - Ezekre figyeljen az önellenőrzés során

A mellrákos betegek mindössze 10 százalékánál fordul elő emlőfájdalom. A daganatos fájdalom jellemzően állandó, az emlő meghatározott részére korlátozódik, legtöbbször egyoldali. Ritkán a fájdalom jelentkezhet az egész emlő területén tapasztalható formában is.



Megtévesztő lehet a fájdalom és az egyéb testi tünetek hiánya, ezért sokan nem tulajdonítanak jelentőséget a csomóknak, és későn fordulnak orvoshoz. Az emlőrák esetében is igaz, hogy a korai felismerés fél gyógyulás, ezért nagyon fontos, hogy gyanú esetén ne halogassuk orvosunk felkeresését, mivel a rák bármennyire jól gyógyítható is, mégiscsak agresszív betegség, így a diagnózis késlekedése az életet veszélyezteti!