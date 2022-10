Mire számíthatunk EMDR terápia során?

Az EMDR 1987-es bevezetése óta számos tanulmány bizonyította a hatékonyságát. Egy 2014-es 24 tanulmányt összesítő áttekintés az EMDR-t javasolta azért, mert: segíthet enyhíteni az érzelmi szorongást a kedvezőtlen élmények után

gyorsabban és hatékonyabban működhet, mint a traumafókuszú kognitív viselkedésterápia (CBT)

segíthet enyhíteni a szomatikus tüneteket, például fájdalmat vagy izomfeszültséget A kutatási eredmények arra késztették az Amerikai Pszichológiai Társaságot, hogy feltételesen ajánlja az EMDR-t a PTSD kezelésére. A feltételes ajánlás azt jelenti, hogy bár a kutatások pozitív kezelési eredményeket sugallnak, még nincs elegendő bizonyíték arra, hogy mindenkinek ajánlják. Egy 2015-ös tanulmány, amelyben 32, depresszió miatt fekvőbeteg-ellátásban részesülő személy vett részt, azt találta, hogy az EMDR-terápia ígéretesnek mutatkozott: az EMDR-ben részesülők 68 százaléka teljes remissziót mutatott a kezelés után. Az EMDR után összességében több javulást észleltek a depresszió tüneteiben, valamint kevesebb visszaesést és depresszióval kapcsolatos aggodalmat tapasztaltak az egy évvel későbbi követés során. A kutatási tanulmányok 2012-es összefoglalása szerint az EMDR hasznos lehet a gyermekek egyszeri traumájának kezelésében. Az EMDR az ismétlődő traumák, például a visszaélések kezelésére is ígéretesnek tűnik, a szakértők egyetértenek abban, hogy további kutatásokra van szükség. Egy 2017-es tanulmány, amelyben 84 pánikbetegségben szenvedő ember vett részt, azt sugallta, hogy az EMDR ugyanolyan hatékony a pánikbetegség tüneteinek kezelésében, mint a CBT. Egy 2018-as tanulmány megállapította, hogy egyetlen 1 órás EMDR kezelés segít megelőzni az agyrázkódás utáni tüneteket azoknál a betegeknél, akik stresszes esemény után kaptak sürgősségi ellátást. Egy 2018-as kis tanulmány az EMDR előnyeit vizsgálta a PTSD-vel küzdő szíriai menekültek számára. A 18 résztvevő közül, akik csoportterápiás beavatkozás során EMDR-t kaptak, valamivel több mint 61 százalékuk már nem felelt meg a PTSD diagnózis kritériumainak. Azok, akik EMDR-t kaptak, kisebb arányban számoltak be depresszióról. Egy 2020-as, hat tanulmányból álló áttekintés szerint az EMDR segíthet a pszichózis kezelésében káros hatások nélkül. Mind a hat tanulmányban az EMDR segített csökkenteni a téveszméket és a negatív tüneteket, és a résztvevők kevesebb gyógyszeres kezelés és mentális egészségügyi szolgáltatás igénybevételének szükségességéről számoltak be. Néhány résztvevő a hallucinációk és a paranoia csökkenését is észlelte. A felülvizsgálat szerzői megjegyezték, hogy nagyobb elemszámú kísérletekre van szükség ezen előnyök alátámasztására.