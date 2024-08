12 tényező, mely súlyosbítja az allergiás tüneteket

Amennyiben Ön szezonális allergiától szenved, már bizonyára tud egy-két olyan trükkről, mellyel könnyíthet a tünetein, mint például nem megy a szabadba, mikor a pollenkoncentráció magas, vagy abban az időszakban zárva tartja az ablakot. Ám nem biztos, hogy tud a kevésbé ismert, allergiás tüneteket súlyosbító tényezőkről is, ezek közül gyűjtöttünk össze 12-t cikkünkben.

1. Stressz

Egy kísérletben, melyet az Ohio Orvosi Egyetem kutatói végeztek, azt tapasztalták, hogy a stresszhormonok stimulálják az IgE antitest kibocsátását, mely allergiás reakciókért felelős. A stressz tehát az allergia kialakulásának is kedvez, és a már meglévő allergiás panaszokat is súlyosbítja. Amennyiben stresszes életet él, gondoskodjon a megfelelő alvásmennyiségről is. Az alváshiány ronthatja az allergiás tüneteit és a stressztűrő képességét is. Sajátítson el és alkalmazzon stresszoldási módszereket, relaxációs technikákat.

2. Egy újabb pohár bor

Dán tudósok szerint az alkohol minden egyes pohár elfogyasztása után 3 százalékkal növeli az allergiás rhinitis kockázatát. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az alkoholban található baktériumok hisztaminokat termelnek, mely anyagok felelősek az orrdugulásért és viszkető szemekért.

3. Ha túl későn kezd el gyógyszert szedni

Az allergia elleni készítmények, melyek gátolják a hisztaminok működését, akkor a leghatásosabbak, ha már akkor elkezdi szedésüket, mikor még nincs kitéve az allergéneknek. Kezdje el a gyógyszerszedést pár héttel az allergiaszezon kezdete, illetve az allergiát kiváltó polleneknek való kitettség előtt (például, ha allergiás a fűfélékre, akkor túrázás előtt).

4. Ha nem elég forró vízben mos

Amennyiben azt tapasztalja, hogy köhög, tüsszög az ágyban, a lehető legmelegebb programot válassza az ágynemű mosására. Egy koreai kísérlet során azt tapasztalták, hogy a 60 Celisus-fokon végzett mosás alkalmával a poratkák 100 százaléka elpusztult, míg a 40 Celsius-fokos mosásnál ez az arány csak 6.5 százalék volt.

5. Egyes szobanövények

Egy ártatlan orchidea hatására is könnyekben törhet ki. Az allergiások 75 százaléka érzékeny legalább egy közkedvelt szobanövényre is – állítja egy belga tanulmány –, így az Ön állapotát is súlyosbíthatják. Noha minden szobanövény okozhat gondot, szakértők szerint az allergiások számára legproblémásabb a ficus, a yucca, a pálma és az orchidea.

6. Az esti gyógyszer elhagyása

Az esti lefekvés előtt ne felejtse el bevenni gyógyszerét, mert így az a véráramban kering még másnap reggel is. Mivel az allergiás tünetek, mint a tüsszögés, orrfolyás és szemkönnyezés a reggeli órákban a legerősebbek, ha nem mulasztja el bevenni este a gyógyszerét, akkor ezeken enyhíthet.

7. Beltéri medencében történő úszás

A klóros vízben történő úszás ronthatja az allergiás tüneteket. Erősen irritálja a bőrt, a szemet és a légzőrendszert. A Pediatrics című szaklapban megjelent tanulmány szerint azoknál a gyerekeknél, akik több időt töltenek a klóros vízben, gyakoribb a szénanátha kialakulásának kockázata, mint a nem klóros vízben úszó társaiknál.

Amennyiben szeretné csökkenteni az allergiás tüneteket úszás közben, viseljen maszkot vagy szemüveget, mely segít megóvni a szemét a klór irritáló hatásától. Még jobb, ha szabad levegőn úszik, ahol a klórgáz gyorsan elpárolog, illetve kerülje a klóros vízben való napi úszást.

Nemcsak a klórgáz jelenthet problémát, hanem a penész is, ami nedves környezetben könnyen megtelepszik, és amellett, hogy önmagában is egy allergén, más allergiák tüneteit is súlyosbíthatja.

8. Penész jelenléte a közvetlen környezetben

Ahogy az előző pontban már említettük, a penészgombák levegőben terjedő spórái maguk is képesek allergiás reakciót előidézni, lehetnek allergének. Penészgombafajtól függően okozhatnak szezonálisan vagy egész évben is tüneteket.

Ha valaki nem is allergiás kifejezetten a penészgombákra, azok jelenléte, spóráik belégzése, tovább irritálva a légutak nyálkahártyáját, súlyosbíthatja a tüneteit.

A penészgombák a nedves, magas páratartalmú, meleg környezetet kedvelik, így elsősorban a fürdőszobákban, klímaberendezésekben telepednek meg, de bármilyen rosszul szellőzött helyiség zugaiban, bútorok mögött, tapéták alatt vagy pl. matracokban is elszaporodhatnak.

9. Dohányzó barátok

Az közismert, hogy a dohányzás súlyosbítja az allergiával járó panszokat, többek között ezért is érdemes leszokni róla. Ám a passzív dohányzás is ártalmas. A cigaretta, mely számos mérgező és irritáló anyagot tartalmaz, senkinek sem jó, ám az allergiások különösen érzékenyek rá. Egy japán tanulmány kimutatta, hogy azoknak a tiniknek, akik családtagjai dohányoztak, több mint 80 százaléka mutatott allergiás tüneteket.

Még abban az esetben is, ha kerüli a dohányos embereket, helyeket, akár a dohányzó barátok, munkatársak ruhája is szennyezheti a levegőt a közvetlen környezetében.

10. Ha nem zuhanyzik le, miután hazaért

A szezonális allergiában szenvedők sokat enyhíthetnek a tüneteiken azzal, hogy amint hazaérnek a munkából, vagy valamilyen kültéri tevékenységből, azonnal lezuhanyoznak. Ez azért van így, mert a pollenek megtapadhatnak a testen, hajon, ruhán, cipőn, tovább irritálva a légzőszerveket.

Így a legjobb, amit tehet, hogy amint hazaér, cipőt vált, a ruháját a szennyesbe teszi, és zuhanyzik, hogy elkerülje a pollenek szétszórását a lakásban.

11. Légszennyezettség

A szennyező anyagok koncentrációjának emelkedése a levegőben súlyosbítja az allergiás és az asztmás panaszokat. Ezek elsősorban a járműforgalomból és az ipari tevékenységek során, valamint a fűtőberendezésekből és a dohányfüsttel kerülnek a környezetbe. Az apró részecskák bekerülnek a tüdőbe, ott megtapadnak és gyulladásokat idéznek elő. Japán kutatók kimutatták, hogy a szénanátha előfordulási gyakorisága annál nagyobb, minél közelebb lakunk valaki egy forgalmas utcához (és ezzel együtt minél több légszennyező anyagnak van kitéve).

Bizonyított tény, hogy a nitrogén-oxidok, a dízelmotorok kipufogógázaiból származó korom, az ózon vagy a cigarettafüst fokozza a légutak nyálkahártyájának áteresztőképességét az allergénekkel szemben, továbbá az allergiás tünetek jelentkezését közvetlenül kiváltó IgE antitestek képződését is befolyásolja. Mindezekből következik, hogy a légszennyező anyagok nem csupán a már fennálló allergia tüneteit súlyosbítják, hanem az allergiás megbetegedések kialakulásának kockázatát is növelik.

12. Helytelen táplálkozás - "nyugati étrend"

Az élelmiszer-adalékanyagok (pl. sűrítő, színező és tartósítószerek) allergiás reakciókat válthatnak ki és fokozhatják a már fennálló tüneteket. Ugyanez igaz a génmanipulált élelmiszerekre is. A zsírban gazdag étrend (főleg a transzzsírsavak, telített zsírok) feltehetően befolyásolja az immunrendszert és hozzájárulhat atópiás megbetegedések kialakulásához, valamint súlyosbodásához.

Próbáljuk meg minél több friss alapanyagból, elsősorban zöldségekre és gyümölcsökre alapozva összeállítani étrendünket, odafigyelve a rendszeres folyadékpótlásra is.

Itt említjük meg az úgyneveztt keresztallergiát is, ami – bár nem kizárólag, de –elsősorban pollenallergiások körében fordul elő, viszonylag ritkán. Arról van szó, hogy egy másik, ahhoz az anyaghoz nagyon hasonló kémiai szerkezetű anyag, amire az illető allergiás, az érintett személynél ugyancsak allergiás reakciót vált ki. Pl. a görögdinnye fogyasztása parlagfű-allergiásoknál vagy az alma fogyasztása nyírfapollen-allergiásoknál.

Szerző: WEBBeteg összeállítás - Cs. K., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: msnbc.com