Táplálkozás, sporttáplálkozás: A szezonális bevásárlás kifizetődő

Az egészséges és tudatos táplálkozás és sporttáplálkozás egyik alapszabálya, hogy az élelmiszerek vásárlásakor részesítse előnyben a friss, szezonális és helyi termékeket.

Az egészségtudatos emberek szeretnének egészségesen és tudatosan táplálkozni, és étrendjüket általában jól átgondoltan állítják össze. Amennyiben táplálékintolerancia (amikor az immunrendszer nem lép működésbe, a kellemetlen tünetekért bizonyos emésztőenzimek zavara tehető felelőssé) vagy ételallergia (amely az immunrendszer túlérzékenységét jelenti bizonyos anyagokra) nem zárja ki, mindenféle élelmiszerből kerül az asztalukra, de persze nem mindegy, milyen arányban: sok zöldség, valamivel kevesebb gyümölcs is, kevés sovány hús vagy hal. Szénhidrátokra, fehérjékre és zsírokra ugyanúgy szüksége van a szervezetnek, mint vitaminokra és ásványi anyagokra. Mindennek megvan a maga szerepe. Nem elég azonban változatosan étkezni, fontos, hogy az ételek alapanyagait is jól válogassuk össze: legyenek frissek, helyiek és szezonálisak a hozzávalók.

Ezen termékeket tekintve a szupermarketek kínálata nagyon bőséges, manapság egész évben szinte mindenféle gyümölcs és zöldség megtalálható a nagyobb áruházak polcain: az üvegházi termesztés, a gyors szállítás és a modern tárolási technika ezt lehetővé teszi. A világ minden tájáról származó, sokféle gyümölcs és zöldség bőséges kínálata az áruházakban egész évben rendelkezésre áll, ha valaki decemberben epret akar venni, megteheti, ám ilyenkor jóval drágábban juthat csak hozzá, mivel az eper természetes betakarítási ideje június-július körül van. A decemberben értékesítésre kerülő eper tehát csakis melegházi termesztésből származhat, és minden bizonnyal nem olyan minőségű és nincs benne annyi az értékes tápanyagokból, mint a nyáron beérett eperben.

A modern technológiák (így az üvegházi termesztésé is) árnyoldala, hogy rengeteg vizet és energiát emésztenek fel, és CO 2 -kibocsátás révén terhelik a környezetet. Továbbá a hosszas szállítás jelentette terheléssel is számolni kell. Ez még fokozottabban érvényes a tömeges hústermelésre.

Aki túlnyomóan zöldséget, gyümölcsöt, ugyanakkor kevesebb húst fogyaszt, annak kisebb az ökológiai lábnyoma.

Vásároljon szezonálisan és regionálisan!

Mindig friss élelmiszereket vásároljon, és amilyen gyakran csak lehet, a helyileg előállított termékeket válassza, mivel a közelből származnak, nem kell a hosszú szállítás során esetlegesen bekövetkező minőségromlástól tartani, így ezek a termékek frissek, érettek és jó minőségűek.

Ezzel szemben az import árukat gyakran beérés előtt takarítják be, ezért mind tápanyagok, mind íz tekintetében alulmaradnak a friss, éretten betakarított zöldségekkel, gyümölcsökkel szemben. Az import zöldségeket és gyümölcsöket általában vegyszerekkel, tartósítószerekkel kezelik és utóérlelik.

Vásárlásnál nézze meg a termék származási helyét.

Ha teheti, vásároljon inkább a piacon vagy közvetlenül a termelőtől.

A bio vagy öko termékek génmódosítástól mentesek, nem kezelik azokat szintetikus vegyszerekkel, műtrágyával.

A különféle zöldségek és gyümölcsök szezonja

