Mindent a mélyvénás trombózisról

Amikor trombózisról beszélünk, a legtöbb ember szemei előtt az az állapot jelenik meg, ami sürgős kórházi ellátást igényel, ebből adódóan minden elzáródást mélyvénás trombózisként aposztrofálnak.

Pedig ez nagy tévedés, mivel sok esetben szerencsére „csak” a felületes vénák elzáródásáról van szó.

A mélyvénás trombózisról röviden

„A mélyvénás trombózis egy anatómiai elnevezést követ, miszerint az alsó végtagok úgynevezett. mélyvénáiban jelentkezik. A felső végtag "mély" vénái is elég mélyen vannak, de ott a nevük szerint nevezzük őket. A mellüregi, hasüregi vénák is elzáródhatnak (ezeket zsigeri vénás trombózisoknak hívjuk) és ezek is a "mély" kategóriába tartoznak, és azonnali alvadásgátlást igényelnek.”

Nem csak mélyvénás trombózis létezik

„Nem, kialakulhatnak elzáródások kisebb vénákban is. Nagyon gyakori azonban az alsó végtagok un. "felületes" vénáinak trombózisa: ezeket thrombophlebitiseknek, vagy phlebothrombosisoknak hívjuk. Ezek alapja sokszor az alsó végtag vénás keringésének megváltozása, a kialakult öröklődő visszeresség, ütések, elszorítások, bőrfertőzések, gyulladások, hormonkezelések és még számos ok. De ezek is érelzáródások (trombózisok) csak annyi előnnyel, hogy gyorsan kialakul az ún. kollateralis keringés (a kísérő erek keringése) és ezek nem okoznak a végtag keringésében akkora problémát. Ha nagyon el vannak hanyagolva, akkor persze igen, hiszen az úgynevezett perforans ágak is elzáródhatnak (ezek a mély és felületes vénák közti átjárást biztosítják).” – mondja prof. Dr. Blaskó György véralvadási specialista.

A felületes és a mélyvénás trombózist kezelése is eltérő

„A "felületes" és a "mély" vénás elzáródások kezelése annyiban különbözik, hogy a felületesek esetében ritkábban alkalmaznak teljes alvadásgátlást heparinokkal, míg a mélyvénák esetében mindig. A felületes trombózisok kezeléséhez is hozzátartozik az okok kezelése (gyulladáscsökkentők, hormonkezelés felfüggesztése, borogatás, stb.).”

A testben bárhol előfordulhat

„Mélyvénás trombózis tulajdonképpen bárhol kialakulhat, de leggyakrabban az alsó végtagon következik be a gravitáció miatt, de az egyes betegségek miatt különösen a felső végtagon is. Ha már a törzsön, esetleg a nyakon alakul ki felületes vénatágulat, az nagy baj, mert akkor a nagy gyűjtővéna (vena cava inferior) szűkülete állhat a háttérben és így próbál a szervezet kompenzálni. Az elzáródásokat mindenképpen érdemes orvosnak is megmutatni, hogy a további problémák kialakulása elkerülhető legyen” – mondja a szakember.

