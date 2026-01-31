Antitrombin III (ATIII)

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

Az ATIII egy májban termelődő fehérje, mely a vérünkben kering, és segíti azt a finom egyensúlyt, ami a megfelelő véralvadás kialakulásához kell. Ez a fehérje gátolja a túlzott véralvadást, az abban részt vevő aktivált II és X faktor leállításával.

Van laboratóriumi jelentősége, hisz szintjét nézve alacsony érték esetén fokozódik a kóros vérrögképződés, vagyis a trombózis kockázata.

Mikor lehet alacsony a szintje?

Ismerünk veleszületett és szerzett ATIII-hiányt is, a szerzett forma elsősorban a máj elégtelen működése esetén észlelhető.

Az ATIII terápiás jelentősége

Klinikai és terápiás jelentősége, hogy a véralvadás kezelésében szerepet játszó heparin az ATIII-hoz kötődik, és így a heparin véralvadásgátló hatása sokszorosára erősödik.

Másrészt ATIII-hiány esetén lehetőség van ATIII pótlására is.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Ujj Zsófia Ágnes

Dr. Ujj Zsófia Ágnes

Belgyógyász, hematológus, diabetológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Mucsi Orsolya

Dr. Mucsi Orsolya

Belgyógyász, Hematológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Fáradtság
Fáradtság

Gyakran érzi fáradtnak magát? Mi lehet az oka?
Candida-fertőzések
Candida-fertőzések

Ha az immunrendszer gyengül, nő a kockázat.
Miért gyakoribb a trombózis időskorban?
Miért gyakoribb a trombózis időskorban? WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró
Mit kell tudni a Leiden-mutációról?
Mit kell tudni a Leiden-mutációról? WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
A véralvadásgátló gyógyszerek típusai
A véralvadásgátló gyógyszerek típusai WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Véralvadásgátlás - A nem frakcionált heparin tulajdonságai
Véralvadásgátlás - A nem frakcionált heparin tulajdonságai WEBBeteg - Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész
A TTP okozta panaszok és kezelésük
A TTP okozta panaszok és kezelésük WEBBeteg összeállítás - Dr. Antalffy Katalin Anita és Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Disszeminált intravaszkuláris koaguláció (DIC)
Disszeminált intravaszkuláris koaguláció (DIC) WEBBeteg - Cs. K., fordító