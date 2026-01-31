Antitrombin III (ATIII)

Az ATIII egy májban termelődő fehérje, mely a vérünkben kering, és segíti azt a finom egyensúlyt, ami a megfelelő véralvadás kialakulásához kell. Ez a fehérje gátolja a túlzott véralvadást, az abban részt vevő aktivált II és X faktor leállításával.

Van laboratóriumi jelentősége, hisz szintjét nézve alacsony érték esetén fokozódik a kóros vérrögképződés, vagyis a trombózis kockázata.

Mikor lehet alacsony a szintje?

Ismerünk veleszületett és szerzett ATIII-hiányt is, a szerzett forma elsősorban a máj elégtelen működése esetén észlelhető.

Az ATIII terápiás jelentősége

Klinikai és terápiás jelentősége, hogy a véralvadás kezelésében szerepet játszó heparin az ATIII-hoz kötődik, és így a heparin véralvadásgátló hatása sokszorosára erősödik.

Másrészt ATIII-hiány esetén lehetőség van ATIII pótlására is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus