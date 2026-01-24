A protein S

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
megjelent:

A protein S (PS) a véralvadásban részt vevő fehérjemolekula. A protein C kofaktora, vagyis hozzá kötődve segíti annak működését.

Kisebb arányban nem a PC kofaktoraként a V és VIII faktorokat inaktiválja, hanem más véralvadási fehérjéket is. Inaktív formában szabadon, vagy fehérjéhez kötve kering a vérben. A PS a májban termelődik, és a protein C jelenlétében, ha az aktiválódik, segíti leállítani a véralvadás folyamatát, így elérve azt a finom egyensúlyt, hogy megfelelő, de nem túlzott alvadás alakul ki az erekben.

Mikor vizsgálják?

Jelentősége laboratóriumi vizsgálat során a vérrögképződés, vagyis trombózishajlam megítélésében van.

Mire utal az alacsony szintje?

Alacsony szintje fokozza a trombózishajlamot.

Ismert genetikusan determinált veleszületett (PROS1 gén mutáció, több mint 200 ismert), vagy szerzett hiánya is. A kialakult szerzett hiány elsősorban a máj előrehaladott vagy hirtelen nagymértékű funkcióvesztésével (pl. akut májelégtelenség), esetleg súlyos K-vitamin-hiánnyal jár együtt.

Hiány esetén növekszik a trombózis kialakulásának kockázata. Általában más kockázati tényező együttes jelenléte magyaráz klinikai tünetet. Vizsgálata emiatt nem önmagában történik, hanem szakorvos által, a panaszok vagy tünetek figyelembe vételével más véralvadási paraméterrel együtt.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
