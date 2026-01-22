A protein C

megjelent:

A protein C-nek (PC) nevezett fehérje a májban termelődő, K-vitamin-függő fehérje, és a véralvadásban van szerepe.

Mi a protein C?

Élettani esetben inaktív állapotban kering, a vér alvadása során kialakult úgynevezett trombin-trombomodulin komplex aktiválja. Az aktiválódás után (APC) egy együttműködő úgynevezett kofaktor (a protein S) segítségével szerin-proteáz enzimként egyes szintén véralvadási folyamatban szereplő fehérjéket, faktorokat bont (a faktor V és faktor VIII bontásáért felel). Ezáltal az ideális, nem eltúlzott alvadást segíti elő, lényegében megakadályozza, hogy ok nélkül az érben alvadék – vérrög – keletkezzen.

Mikor kerül sor a mérésére?

A protein C szint mérése elsősorban a kóros véralvadásban, vagyis a trombózishajlam kimutatásában vagy igazolásában kap szerepet.

Mit jelez, ha alacsonyabb a szintje?

Amennyiben a PC szintje alacsonyabb, mint szükséges lenne, fokozódik a vérrög, vagyis trombus kialakulásának kockázata.

Alacsony szintje tehát trombózishajlamot jelöl. Ennek lehet genetikailag meghatározott veleszületett formája, de észlelhetünk szerzett, kialakult formát is. PC-hiány szerzett formában elsősorban a májelégtelenség, sokk, szeptikus sokk állapotában jelentkezik.

Összességében trombózishajlam keresése esetén nem önmagában vizsgáljuk, hanem más paraméterekkel együtt. Ezek elrendelését mindig szakorvosnak kell végeznie.

A protein C gyógyszer is lehet

Laboratóriumi paraméterként való mérése mellett magát a protein C fehérjét gyógyszer formájában is ismerjük, súlyos estekben, elsősorban veleszületett PC-hiányban (purpura fulminans), esetleg kumarin típusú véralvadásgátlók hatásának felfüggesztésére alkalmazható.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

