Érszűkület - Jellegzetes tünet a terhelésre jelentkező lábfájdalom

Az alsó végtagi érszűkületet a jellegzetes lábfájdalom miatt „kirakatnéző betegségnek” is szokták nevezni. Ekkor járáskor, rövidebb táv megtételét követően a lábikra begörcsöl, az illető megáll, majd a panasz rövid időn belül a fájdalom megszűnik. Újrainduláskor a tünetek azonban ismétlődnek. Érszűkület esetén azonban a járás erőltetetése nagyon fontos feladat, mert a napi szinten végzett rendszeres séta javítja a tüneteket. Viszont, amikor a fájdalom már nyugalomban is fennáll, a végtagok elkékültek, hideggé váltak vagy fekélyek is megjelentek, akkor ez súlyos állapotra utal - ilyenkor érműtétre, az oxigénellátottság javítására van szükség.