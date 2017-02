A refluxbetegség várható kimenetele

A reflux tünetei mindenképpen kezelést igényelnek. Az első lépés az életmód-változtatás, mely azonban önmagában az esetek jelentős részében nem elég hatásos.

Refluxbetegségről akkor beszélünk, ha a beteg gyomor- és nyelőcsőégésről, savas felböfögésről panaszkodik (nyelőcsőtünetek). A kezeléshez szükséges az életmódváltás, bizonyos szabályok követése: a megfelelő diéta, a késő esti étkezés kihagyása, az ágy feji végének megemelése, a testsúlycsökkentés, a derékban szoros ruhák mellőzése.

Az életmódváltás mellett a leggyakrabban gyógyszeres kezelésre (protonpumpagátlók, prokinetikumok, H2-receptor blokkolók) van szükség, csupán az esetek egy kisebb részében szükséges a részletes kivizsgálás (gyomortükrözés, kontrasztanyagos nyelési vizsgálat, pH-metria, manometria, impedancia vizsgálat) után sebészi megoldás. Ezen beavatkozások célja kettős: egyrészt a tünetek megszüntetése, másrészt az endoszkópos eltérések mérséklése, megszüntetése.

Fontosak a kísérő tünetek is

Amennyiben a 45 évnél fiatalabb betegnek a refluxbetegségre típusos tünetei vannak, de súlyos szövődményre figyelmeztető (alarm) tünetei (például hányás, fogyás, vérszegénység, nyelési fájdalom, nyelési zavar, az étel elakadása, véres vagy fekete széklet) nincsenek, valamint a vérszerinti családjában sem fordul elő súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedés, az életmód-változtatás és gyógyszeres kezelés terápiát alkalmazzuk. A kezelés akkor sikeres, ha a tünetek (a nyelőcső tünetek néhány nap vagy 1-2 hét alatt, a nyelőcsövön kívüli tünetek 1-3 hónap alatt) teljesen megszűnnek.

Mikor van szükség komolyabb beavatkozásra?

Ha ez nem következik be, vagy a 45 évnél idősebb betegnek a refluxbetegségre típusos tünetei vannak, bármely életkorú betegnek alarm tünetei jelentkeznek, vagy a családi kórtörténet súlyos gyomor-bélrendszeri megbetegedések irányában pozitív, mielőbbi gyomortükrözés szükséges. A látott nyálkahártyakép súlyossága (nincs eltérés, gyulladt, felületes hámhiányos, fekélyes, hegesen szűkült a nyálkahártya) nem párhuzamosan alakul a tünetek súlyosságával. Ilyenkor az életmód-változtatás és gyógyszeres kezelés terápia nemcsak a tünetek megszüntetésére, hanem a látott eltérés mérséklésére és megszüntetésére is irányul. Szövettani vizsgálatra nem minden esetben (inkább csak a súlyosabb eltérések esetén) kerül sor, de ilyenkor a sikeres kezelés a szövettani eltéréseket is mérsékli-szűnteti.

Barett-nyelőcső

Speciális állapot a Barrett-nyelőcső, melyben az életmód-változtatás és gyógyszeres kezelés vagy a sebészi terápia a látott endoszkópos képet nem szünteti meg, de a szövettani eltérések súlyosságát, és a szövődmények kialakulását csökkenti.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus