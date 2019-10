Életünk során számos kórokozóval találkozik a szervezetünk. Vírusok, baktériumok, paraziták és egyéb kórokozók által fertőződünk meg.

Vannak köztük súlyosabb lefolyású, és persze enyhe, gyorsan gyógyuló betegségek is. Vannak olyanok, amelyeket könnyen kezelhetnek gyógyszerekkel orvosaink, vannak olyanok, amikre nem is szükséges gyógyszeres kezelés, és sajnos olyan fertőzéseket is elkaphatunk, melyre nem létezik megfelelő gyógyszer. Egyrészük ellen védőoltásban részesülünk már gyermekkorban az itthon kötelező védőoltás-sorozat részeként, más kórokozók ellen önkéntesen is beoltathatjuk magunkat.

Miért is különösen veszélyesek a fertőzések a terhesség alatt?

Két ok miatt érdemelnek a terhesek fokozott figyelmet minden fertőzés esetén. Az egyik, hogy léteznek olyan kórokozók, amelyek az anyát megfertőzve egyúttal a magzatot is megfertőzik, és ennek nagyon komoly magzati betegségek, fejlődési rendellenességek, vetélés, koraszülés, vagy akár halvaszülés is lehet a következménye. A másik ok pedig maga a terhes nő. Terhesség során az anyai szervezet arra van felkészülve, hogy egy genetikailag félig ismeretlen, így a teste számára részben idegen szervezetet neveljen sok hónapon át. Egy terhesség során a várandós szervezetében rengeteg fiziológiás változás következik be, és ennek része az immunrendszer működésének a változása is. Éppen ezért sohase várjuk, hogy a terhesek szervezete minden fertőzésre ugyanúgy reagál, és ugyanúgy megküzd azokkal, mint a nem terhes egészséges felnőtteké.

Hirdetés

Krónikus, bakteriális hüvelyfertőzések

A legtöbb egyszerű hüvelyfertőzés semmilyen problémát nem okoz terhesség alatt, és a második trimesztertől könnyedén kezelhetőek elsősorban helyi, de szükség esetén szájon át szedhető gyógyszerekkel is. Vannak azonban olyan esetek, amikor a kórokozókat nehezebb kiirtani, azok megtelepedhetnek a méhszájban, és időnként semmilyen panaszt nem okozva egy krónikus fertőzést alakítanak ki. Ezek a baktériumok okozhatnak komoly gyulladást is felszálló fertőzésként a méhben és a húgyutakban, ami miatt vetélés, koraszülés, és nagyon ritkán, de az egész szervezetet érintő szeptikus, életet veszélyeztető gyulladásos folyamat is kialakulhat. Vannak köztük olyan kórokozók, melyek az anya szervezetére nem jelentenek nagyobb veszélyt, míg szülés során a magzatot megfertőzhetik, miközben a szülőcsatornán áthalad. Ilyenkor leggyakrabban az újszülött osztályon nagyon hamar észreveszik a fertőzést, és megfelelő antibiotikumokkal kezelik is azt. Ez, bár nem életet veszélyeztető, és gyógyszerekkel kezelhető fertőzés, mégis a friss anyukáknak igen nagy feladat lehet néha a többnapos kórházi kezelés, az újszülött miatti aggodalom, és a szokásosnál alkalmanként nagyobb figyelmet is igényelnek, több törődéssel.

A legegyszerűbb megelőzés igazából az, hogy amennyiben panaszok lennének, ami miatt felmerül a hüelyfertőzés lehetősége, mielőbb érdemes orvosi vizsgálatot kérni, hogy megfelelően legyen minden betegség kezelve, kérdéses esetekben tenyésztéses vizsgálatra is sor kerülhet, ami segíti, hogy a probléma forrását célzottan kezeljék.

Húgyúti fertőzések

Az egyszerű hólyaghurutnak is lehetnek terhesség alatt komoly következményei. Terhesség esetén gyakrabban fordulnak elő hólyaggyulladások, melyek sokszor bizony panaszmentesek is lehetnek. Ennek az orvosi neve a tünetmentes bakteruria, ami szó szerint azt jelenti, hogy mindenféle tünet nélkül a vizeletben baktréiumok vannak jelen. Első lépésként fontos elkülöníteni, hogy a baktériumok valóban a húgyutakban vannak­-e, vagy csak hüvelyváladék keveredett a vizeletbe a mintaadás során. Emiatt is nagyon fontos a vizeletminta leadásának a módja: alapos mosakodás után középsugár vizeletből.

A húgyutakban jelen levő baktériumok minden esetben kezelést igényelnek, mert bizony a tünetmentes terheseknél is koraszülés, idő előtti burokrepedés, és a méhbe felszálló fertőzés lehet a következménye. Emellett fontos a nyomon követés, látni kell, hogy a baktériumok valóban eltűntek, vagy szükség esetén mikrobiológiai tenyésztéses vizsgálattal lehet specifikus baktériumot keresni, és annak ismeretében megfelelően kezelni azokat. A terhesség alatt jelentkező vesegörcs esetén (ami gyakoribb a húgyutak renyhébb működése, és a növekvő méh nyomása miatti ürülési nehézség miatt) is ellenőrizni kell a baktériumok jelenlétét, mert a vesemedence-gyulladás is gyakrabban fordulhat elő.

A szexuális úton átvihető fertőzések

Vannak olyan kórokozók, amelyek már a teherbeesést is megnehezítik, ilyen például a Chlamydia vagy a Gonorrhoea, krónikus kismedencei gyulladást, összenövéseket okozhatnak, a méhen kívüli terhesség kialakulásának az esélyét növelik. Emellett a Gonorrhoea jelenléte a szülőcsatornában a magzatot születés közben megfertőzheti, ez pedig igen súlyos magzati szemfertőzéshez vezethet. Hasonló kórokozó a herpeszvírus és a humán papillomavírus is, melyek a szeméremtesten aktív betegséget okozva szintén a születő magzatot fertőzik meg. Ezt a magzati fertőzésveszélyt aktívan jelen lévő betegség esetén legkönyebben császármetszéssel lehet elkerülni.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A HPV elleni védőoltás

A szifilisz egy klasszikus nemi úton átvihető betegség, mely kezeletlen pacienseknél nagyon komoly magzati fejlődési rendellenességet is okozhat, de antibiotikummal kezelhető, és hazánkban a terhesgondozásban kötelezően szűrni is kell.

A HIV-fertőzéstől mindeki retteg, sokan azt hiszik, ez a betegség csak egy halálos ítélet, így sokan azt sem tudják elképzelni, hogy akár hazánkban is lehet a HIV-fertőzött nőnek gyermeke. Sőt, megfelelő kezeléssel a magzati fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, és teljesen egészséges magzatot hordhatnak ki a fertőzött anyukák is. Emiatt rendkívül fontos, hogy amennyiben tudomása van valakinek arról, hogy HIV-fertőzése van, mielőbb megfelelő kezelésben részesüljön. Egyrészt a fertőzés progressziója, azaz előrehaladása jelentősen csökkenthető, másrészt terhesség esetén kiemelkedő szerepet kapnak azok a gyógyszerek, melyek csökkentik a magzati fertőződés esélyét.

Lisztéria, szalmonella, E. coli, toxoplazmózis

A fertőző betegségek másik csoportja az ételek fogyasztása során elkapható fertőzések. A felsorolt betegségek elsősorban nem megfelelően hőkezelt vagy nem megfelelően tisztított ételek fogyasztása során kaphatóak el. Terhesség során különös figyelmet kell fordítani ezen fertőzések megelőzésére, mert koraszülést, vetélést és magzati fejlődési rendellenességeket is okozhatnak. A Toxoplazma az egyike azon kórokozóknak, melyeket nem megfelelően hőkezelt ételekből, húsokból is elkaphatunk, de gyakran hordozzák a házimacskák is, melyek széklete nagymennyiségű baktériumot is tartalmazhat. Emiatt, ha egy várandósnak macskája van, az alomtakarítást mindenképpen más végezze. Az udvari macskák esetén érdemes lehet azt is ellenőriztetni a háziorvosnál, hogy a fertőzést már átvészelte-e a kismama, hogy tisztában legyenek azzal, fennáll-e a friss fertőzés lehetősége.

Felső légúti vírusos megbetegedések

Egyszerű megfázás esetén nagyobb kockázat nem jelentkezik a terhes anyukáknál, amire viszont sokkal jobban kell náluk figyelni az a láz. Mindenképpen fontos a megfelelő lázcsillapítás, és ezzel együtt a megfelelő folyadékpótlás is. A betegség megelőzésére lehet nagyobb hangsúlyt fektetni a várandósság alatt is, de egyébként is a megfelelő személyi higiéniával, rendszeres kézmosással és kézfertőtlenítéssel. Érdemes kerülni a felső légúti tünetekben szenvedő embereket, a zsúfolt helyeket, és járványok idején inkább kevesebbet kell közösségbe menni.

Egyszerű megfázáshoz hasonló tünetekkel indulhat a Cytomegalovírus által okozott betegség is, megnagyobbodott nyirokcsomókkal, felső légúti tünetekkel, hőemelkedéssel, enyhe lázzal. Egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású a betegség, könnyen átvészelik, terhesség esetén viszont komoly következményei is lehetnek. A magzatnál is okozhatnak fertőzést már méhen belül, és a magzati betegségnek idegrendszeri problémák, süketség, mentális retardáció, szemproblémák lehetnek a következményei. Megelőzése a többi felső légúti vírusos betegségekhez hasonlóan lehetséges.

Védőoltással megelőzhető betegségek

Tíz, húsz évvel ezelőtt mindenki csak úgy gondolt az influenzára, mint egy olyan betegségre, mely a szokásos megfázásnál hosszabb ideig tart, és magas lázzal jár, ami részben igaz is. Hiszen valóban hosszabb ideig tart ebből a betegségből felépülni, mint egy megfázásból, és sajnos valóban magas, sokszor nehezen csillapítható lázzal jár. Emellett sokan elfelejtkeznek a betegség által okozott szövődményekről, melyek időnként komoly betegségek is lehetnek. Terhesség során, ami a legfontosabb szempont, hogy a betegség lefolyása súlyosabb lehet a szokásosnál, sokkal hamarabb igen komoly következménye is lehet. Amikor egy kismama általános állapota gyorsan romlik, és nehezen csillapítható magas láza van, az bizony a terhességre is negatív hatással van.

Mindezek miatt a nemzetközi ajánlásokat követve hazánkban is javasoljuk az influenza elleni védőoltást. Maga a védőoltás elölt vírusokat tartalmaz, így attól nem kell tartania senkinek sem, hogy a védőoltás miatt influenzás lehet.

A legtöbb ember felnőttkorára valamilyen formában védettséget szerez a bárányhimlő ellen. Vagy azért, mert gyermekkorában átesett a betegségen, vagy azért, mert védőoltásban részesült. Vannak azonban sokan, akik felnőttkorukra sem rendelkeznek megfelelő védettséggel. Ilyenkor kiemelkedő szerepe van a megelőzésnek. Egyrészt, olyan közösségben terhes nő ne tartózkodjon, ahol járvány van, másrészt, amennyiben kapcsolata volt bárányhimlős beteggel, mielőbb jelentkezzen terhesgondozáson. Az anyai megbetegedés minél súlyosabb, annál súlyosabbak lehetnek a magzatnál jelentkező tünetek, tünetegyüttesek, de minél nagyobb a terhesség is, annál könnyebben kialakulhat a magzati bárányhimlő is.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Bárányhimlő terhesség alatt

Szerencsére napjainkban már rózsahimlővel igen ritkán találkozunk a fejlett országokban, hiszen igen régóta a kötelező védőoltások része a betegség elleni immunizáció, jelenleg ez a védőoltás az MMR vakcina. Néha azonban előfordulhat a betegség, ha valaki nem részesült védőoltásban, és ilyenkor a terhesség alatti rózsahimlő magzati fejlődési rendellenességekhez, vetéléshez, vagy akár halvaszüléshez is vezethet. Érdemes emiatt még teherbe esés előtt gondoskodni a védőoltásról, ha valakinek ez kimaradt volna az oltási sorozatban.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a terhesség alatt, amennyire lehetséges, a komolyabb fertőzéseket megelőzéssel lehet elkerülni, védőoltás és megfelelő személyi higiénia kialakításával. Amennyiben mégis elkapunk valamilyen betegséget, mielőbb orvoshoz kell fordulni a megfelelő és időben elkezdett kezelés érdekében, hogy a lehetséges szövődményeket, következményeket, amennyire lehet, elkerüljük.

A fenti betegségek a fertőző betegségek közül csupán a hazánkban leggyakrabban előforduló betegségek, emellett érdemes mindig tájékozódni a terhesség alatti utazások előtt, hogy az úticélponton különleges óvintézkedésekre lesz-e szükség, adott esetben valamilyen jellegzetes helyi fertőzés miatt érdemes lehet a kirándulást elhalasztani a terhesség utáni időszakra.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász