Gombás fertőzés - Ami a reklámokból kimaradt

Makacs és elviselhetetlen viszketés, égető fájdalom, rosszul álcázott kínos vakarózás - ki ne ismerné a gombás fertőzés kínzó tüneteit? Statisztikai adatok szerint minden negyedik ember szenved rendszeresen visszatérő gombás megbetegedésben, a reklámok hatására általában különféle csodakrémektől és kenőcsöktől várva a gyors és tartós megoldást.

Bár a külsőleges kezelések elsőre általában hatékonynak tűnnek, a terápiát követően a tünetek sajnos többnyire kiújulnak, sőt, egyre súlyosbodnak. Vajon milyen okok rejtőzhetnek a makacs gombás fertőzések hátterében és miért érdemes a tüneti kezelés mellett a kiváltó okot is megszüntetni?

A gombás fertőzésről legtöbbünknek a bőr- és a hüvelygomba jut eszébe. Kevésbé köztudott, de a gombák sajnos nem csak a látható területeken (lábon, körmön, hajas fejbőrön stb.) szaporodhatnak el, hanem belső szerveinken is. Mi több, a bőr- és körömgomba is belső szervi zavar külső megnyilvánulása. A kórokozók ugyanis kizárólag abban az esetben tudják áttörni az immunrendszer védvonalait, ha az nem működik megfelelően. Ha tehát a fertőzés rendszeresen visszatér, a tüneti kezelések (értsd krémek és kúpok) mellett szerencsés utána járni annak is, hogy valójában mi okozza gyakori panaszainkat, hisz a háttérben lappangó ok(ok) kezelés nélkül hosszú távon a kellemetlen viszketés mellett súlyos szervi károsodásokat – zsíranyagcsere zavarok, májkárosodás, szív-és érrendszeri megbetegedések stb.– is okozhat(nak).

Gombás fertőzés - Mi állhat a hátterében?

A cukorbetegség kizárása A rendszeresen visszatérő gombás fertőzések hátterében cukorbetegség is állhat, így ez utóbbit mindenképp érdemes egy egyszerű vérvizsgálattal kiszűrni.

Gondolná-e, hogy a vissza-visszatérő gombás fertőzések igen gyakori kiváltó oka a magas vércukorszint? Mindez nem véletlen, hisz a gombák legfőbb tápláléka a cukor. A XXI. századra jellemző drámai mértékű cukorfogyasztás ideális környezetet teremt a gombák számára, nem meglepő tehát, hogy egyre többen dugdossuk lábfejünket zárt cipőbe, vagy használunk korpásodás elleni sampont (a korpásodás egyik leggyakoribb oka szintén gombás fertőzés). Ugyanakkor sajnos hiába kenegetjük fertőzött testrészünket kívülről akár a legdrágább gyógyszertári csodakenőcsökkel, ha mindeközben a mértéktelen cukorfogyasztással paradicsomi belső környezetet teremtünk a kórokozók számára.

Hasonlóképp gyakori, hogy a krónikus gombás betegséget lappangó élelmiszer intolerancia okozza. A közhiedelemmel ellentétben az étel intolerancia nem egyezik meg az ételallergiával. Utóbbiról általában tudomása van a betegnek, hisz az allergén fogyasztásakor a szervezet azonnali heves reakcióval válaszol. Az élelmiszer intolerancia – bár rendkívül gyakori jelenség – jóval nehezebben azonosítható. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy az adott élelmiszer fogyasztását követően bármilyen reakció is jelentkezne, így gyakran épp a különféle rendszeresen visszatérő fertőzések okának kutatása során fedezzük fel az élelmiszer intoleranciát.

A gombás fertőzések hátterében gyakran találunk glutén-érzékenységet, tejfehérje- (kazein) vagy tejcukor- (laktóz) érzékenységet anélkül, hogy a gombás fertőzésen kívül a páciens bármilyen más tünetet észlelne. A jó hír azonban az, hogy amint kiiktatja étrendjéből az intoleranciát okozó élelmiszert, megszűnik a kórokozók tápanyagforrása, így a szervezet képessé válik arra, hogy végleg legyőzze a betegséget.

Amikor a stressz és a mozgáshiány okozza a problémát A táplálkozási problémák és az étel intolerancia mellett a stressz és a mozgáshiány szintén hozzájárulhat a gombás fertőzések kialakulásához. Az állandó rohanás, a zaklatott mindennapok mind-mind folyamatos feszültség forrást jelentenek a szervezet számára.

A lelki stressz hosszú távon gyengíti az immunrendszert, így a pszichés mellett fizikai problémákat is okoz, a belső védekezés gyengülése ugyanis lehetővé teszi a kórokozók elszaporodását.

A rendszeres testmozgás nem csupán a stressz kivédéséhez, de az emésztő-, a kiválasztó- és az immunrendszer működésének serkentéséhez is jelentősen hozzájárul, ez az oka annak, hogy mozgás hiányában – többek közt – jelentősen nő a gombás fertőzések kialakulásának esélye is.

Mi lehet a megoldás a makacs gombás fertőzésekre?

Megelőzésképp érdemes a cukorbevitelt a minimumra csökkenteni, illetve kerülni azon ételek fogyasztását, amelyek hozzáadott cukrot tartalmaznak (leginkább a félkész és készételek, levesporok, édességek, cukrozott üdítőitalok, öntetek, szószok stb.). Hogy ne kelljen lemondani az édes íz élvezetéről, használjunk cukorhelyettesítő készítményeket, például eritritet, steviát és nyírfacukrot (xilit)! Ha nem tudjuk száműzni az életünkből a stresszorokat, megoldásként szóba jöhetnek a különféle stresszoldó technikák, mint a jóga vagy a meditáció. Végül, de nagyon nem utolsósorban mozogjunk rendszeresen (már napi 30 perc séta is mozgásnak számít)!

Ha a probléma már kialakult, első körben mindenképp forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz! Ha felmerül a cukorbetegség gyanúja, érdemes labor vizsgálatot is kérni. Ha a kezelés ellenére rendszeresen kiújul a betegség, következő lépésként végeztessünk el egy élelmiszer intolerancia tesztet! Ha a teszt pozitív, egy dietetikus szakember segítségével összeállított testre szabott diéta megszüntetheti a kiváltó okot, így tüneti kezelések helyett valódi megoldást nyújthat a problémára.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Benő Brigitta, dietetikus, reflexológus, voll diagnosztika, Feövenyessy Krisztina mozgásterapeuta, okl. rehabilitációs szakember, a Feövenyessy Medical Fitness Akadémia vezetője