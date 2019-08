Mit tegyen TIA után, hogy elkerülje a stroke-ot?

A TIA (tranziens iszkémiás attak) egy olyan agyi keringészavart jelent, amikor egy vérrög következtében érelzáródás történik az agyban átmeneti neurológiai tüneteket okozva. A vérrög spontán feloldódik és ezzel párhuzamosan a tünetek is megszűnnek.

A TIA tünetei legyakrabban: átmeneti beszédzavar, féloldali arcelferdülés, féloldali gyengeség/zsibbadás vagy féloldali látásvesztés. Sajnos a kórképet a mai napig nem veszik komolyan, pedig a TIA a stroke előszobája, a betegek jelentős részében néhány napon belül végleges agyérelzáródás/érkatasztrófa alakul ki. Amennyiben Ön a fenti tünetek valamelyikét észleli, célszerű a legközelebbi stroke centrumhoz fordulni. A tünetek észlelésekor - mivel mind a TIA, mind a stroke azonnali kórházi ellátást igényel - mentőt kell hívni.

Milyen vizsgálatokra van szükség a TIA diagnózisának felállításához?

Ellátás során Önt stroke-ellátásban jártas neurológus fogja vizsgálni. Részletesen kikérdezi a panaszok jellegéről, azok időtartamáról, esetleges korábbi, hasonló tünetekről. Fizikális vizsgálat történik vérvétel (laborvizsgálat), vérnyomásmérés és EKG elvégzése mellett. A fentiekkel párhuzamosan koponya-CT-vizsgálat is történik, esetlegesen érfestéssel (angiographia) kiegészítve, mely igen jó képet ad az agyi erek állapotáról. Az érfestéses vizsgálat plusz terhelést nem jelent, egy olyan injekció beadása történik, mely az agyi erek vizsgálatát segíti.

Mekkora a stroke bekövetkezésének kockázata TIA után?

A TIA utáni stroke-rizikó becslésére kockázatbecslő skála (úgynvezett ABCD2 score) áll rendelezésre, ahol a panaszok jellege, időtartama, a vérnyomásérték és társbetegségek alapján a stroke-rizikó igen jól jelezhető. Ha a stroke veszélye igen nagy, Önt néhány napra mindenképpen célszerű felvenni a stroke osztályra gyors kivizsgálás és állapotstabilizálás céljából. Ha a stroke-rizikó közepes vagy alacsony, a kivizsgálást járóbetegként is meg lehet tenni, lehetőleg 5-7 napon belül. Ismétlődő panaszok (crescendo TIA) esetén, még alacsony rizikó mellett is célszerű kórházi felvétel.

Milyen vizsgálatokat kell elvégeztetni egy TIA után?

Az alábbi vizsgálatok elvégzése történik (akár bennfekvőként, akár járóbetegként):

Nyaki ultrahangvizsgálat: Amennyiben a koponya-CT-vizsgálat során érfestés nem történt, akkor célszerű nyaki ultrahang elvégzése. Amennyiben a tünetekkel összefüggésbe hozható súlyos fokú érszűkület ábrázolódik, akkor annak műtéti megoldása szükséges, lehetőleg 2 héten belül.

EKG-vizsgálat, illetve EKG-monitorizálás: Mivel a pitvarfibrilláció a TIA egyik leggyakoribb oka (különösen időskorban), célszerű ennek kitartó keresése TIA után még normális alap EKG esetén is. Bizonyos rejtett szívritmuszavarok (paroxysmalis pitvarfibrilláció) csak hosszas monitorizálás után deríthetőek ki (24 órás vagy hosszabb EKG-ellenőrzés).

A fenti vizsgálatokra mindenképpen szükség van, ezek mellett kezelőorvosa még az alábbi vizsgálatokat is javasolhatja:

Szív-ultrahangvizsgálat: A szívelégtelenség, a szív nem megfelelő pumpafunkciója is szerepet játszhat a TIA és a stroke kialakulásában. A szív-ultrahangvizsgálat a szívműködés megítélésében igen fontos, emelett esetlegesen olyan állapotok is kiderülhetnek (fejlődési rendellenességek, pl. pitvari septum aneurysma vagy billentyűbetegségek), melyek műtéti megoldása is szóba jöhet.

Vércukorterhelés: A diabetes népbetegség, célszerű szem előtt tartani azt is, hogy valójában egy olyan érbetegség, mely magas vércukorral is jár. A diabetes mindenféle érkatasztrófa valószínűségét megnöveli, így ennek szűrése, illetve megelőzése létfontosságú. A normál vércukorszint 5,9 mml/l alatti, cukorbetegségről 7,1 mmol/l feletti éhgyomri mérési eredmények esetében beszélünk. Az 5,9 és 7,1 mmol/l közötti éhgyomri értékek esetében prediabéteszről beszélhetünk, ilyenkor vércukorterheléses vizsgálat elvégzése javasolt. Megfelelő kezelés mellett a cukorbetegség kialakulása akár 30%-kal csökkenthető.

Milyen orvosi kezelésre van szükség, hogy megelőzhető legyen a stroke?

Az alábbi gyógyszeres kezelések szükségesek:

Aggregációgátló adása: Mivel a TIA egy vérrög következtében jött létre, célszerű olyan gyógyszert alkalmazni, mely a vérrögképződést gátolja. Alapesetben aszpirin vagy klopidogrél hatóanyagú gyógyszer jön szóba, de amennyiben szívritmuszavar (pitvarfibrilláció) igazolódik, erős vérhígítót (antikoagulánst) kell szedni (ilyen pl. az acenokumarol vagy a dabigatrán hatóanyag).

Koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek (statinok): Mivel az érbetegségek túlnyomó többsége érelmeszesedés következtében alakul ki, melynek egyik fontos kiváltója a koleszterin, koleszterinértéktől függetlenül javasolt sztatin típusú gyógyszer szedése. A vérzsírcsökkentő hatáson kívül ezek a gyógyszerek vérrögképződés-gátló, érfali gyulladást gátló és antioxidáns tulajdonsággal is rendelkeznek, szedésükkel mintegy 20 százalékkal csökkenthető a szív- és érrendszeri betegség okozta elhalálozás.

Vérnyomáscsökkentő kezelés: Az elhanyagolt vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás-betegség az érkatasztrófák legfontosabb kiváltó oka. Mindenképpen célszerű a vérnyomás 140/90 Hgmm alatt tartása (cukorbetegség esetében még alacsonyabb, 130/80 Hgmm körüli célérték javasolt). Célszerű szem előtt tartani, hogy tartósan magas vérnyomás esetén ennek rendezése néhány hétig igen kellemetlen tünetekkel tud járni (szédülés, fejfájás, émelygés), melyek azonban átmenetiek és a vérnyomás rendezésével hosszabb távon Ön mindenképpen jobban jár.

Prediabétesz, illetve diabétesz esetén azok megfelelő kezelése szükséges.

A fenti kezelések mellett a stroke bekövetkeztének valószínűsége akár 80-90%-kal is csökkenthető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fehér Gergely, neurológus, agyérbetegség-specialista