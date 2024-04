A magas vérnyomás TIA-hoz is vezethet

A TIA a stroke-hoz hasonló állapot, amely bár közvetlenül nem veszélyezteti az életet és rendszerint rövid időn belül elmúlik, ám a stroke előrejelzője lehet. A probléma egyik fő rizikófaktora a kezeletlen magas vérnyomás. A megelőzésről dr. Kapocsi Judit, a Trombózisközpont magasvérnyomás-specialistája beszélt.

A TIA és az agyi erek állapota

A TIA mozaikszó az átmeneti iszkémiás roham (transiens ischaemiás attack) neve. Tüneteit tekintve igen hasonló az érelzáródásos stroke-hoz, azonban jelentős különbség a kettő között, hogy TIA esetében a panaszok (féloldali gyengeség, kettőslátás, szédülés, fejfájás, nehezített beszéd) átmenetiek, legtöbbször 24-72 órán belül megszűnnek.

Az állapot egy átmeneti agyi keringészavar, így amikor a keringés újra megfelelővé válik, az ijesztő tünetegyüttes elmúlik. Bár ekkor a beteg rendszerint megnyugszik, ám fontos kivizsgálni, hogy mi is okozta a problémát, ugyanis a TIA-t nem ritkán stroke követi, így a megelőzés kiemelt jelentőséggel bír.

A TIA hátterében az egyik nagyon gyakori ok az erek belső felszínén kialakuló meszesedés (plakk) és/vagy az egyenetlen felszínen keletkező vérrög kialakulása. Amíg az érszűkület 70% alatt van, addig a vérellátási zavar esetleg csak fokozott terhelés esetén mutatja meg magát, és átmeneti panaszt okoz. Kezelés nélkül azonban a folyamat előrehaladásával az érszűkület és ezzel az érelzáródás kockázata fokozódik.

Bár az beteg kora, vérzsírszintje is komoly rizikófaktornak számít ezen problémák kialakulásában, ám magasvérnyomás betegség esetén a kockázat még magasabb.

Miért veszélyes a magas vérnyomás?

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért is olyan nagy baj az, ha magas a vérnyomásuk. Elvégre olyan sok embernél diagnosztizálják ezt a kórt...

A tartósan fennálló magas vérnyomás leggyakoribb szövődményei a szív, a vese, az agy, a szemfenék, és a végtagi erek megbetegedése, érelmeszesedése, ennek következtében az említett szervek vérellátásának romlása, működési zavara. Az ok és okozat néha nem különíthető el: az érelmeszesedés okozhat magas vérnyomás betegséget, és a tartósan fennálló magas vérnyomás okozhat érelmeszesedést. Ez pedig sajnos azt is jelenti, hogy a magas vérnyomás közvetve okozhat TIA-t is.

Az erek károsodásának egyik módja az erek belső felszínén található endothel, vagyis belső érfal sérülése. Leegyszerűsítve a történetet azt mondhatjuk, hogy a magasabb vérnyomás turbulens áramlást okozhat, főleg az erek elágazásánál, ami elégséges lehet a finom sejtstruktúra károsodásához. Ennek következtében a sejtfal belső sejtjeiben a helyileg termelődő értágító és érösszehúzó anyagok egyensúlya megbomlik, az ér összehúzódás irányába mozdul el, ami magas vérnyomáshoz vezet.

A másik vérnyomás emelkedéshez vezető út úgy képzelhető el, hogy a tartósan magas vérnyomás fokozott érfal feszülést eredményez. Emiatt az érfal szerkezete átépül, amelynek végső következménye érszűkület, érfali merevség fokozódás, további vérnyomás emelkedés lesz.

Persze nem csak ez az egyetlen kór, ami TIA-hoz vezet, de láthatjuk, hogy a magas vérnyomást is komolyan kell venni, érdemes orvossal konzultálni a kezeléséről. Mivel a TIA-nak nincs maradandó következménye, ezért aktuálisan kevésbé veszélyes, mint a szélütés, ez azonban nem jelenti azt, hogy könnyeden át lehet lépni rajta, mindenképen orvosi segítséget igényel, ha másért nem, akkor azért, hogy a későbbi nagyobb gondokat el lehessen kerülni.

Vérnyomáscsökkentéssel elkerülhető az állapot

Látható tehát, hogy mind a TIA, mind stroke esetében fontos az erek állapotának védelme. Ennek érdekében célszerű egyrészt a megfelelő életmódra (mozgás, só- és koleszterinszegény táplálkozás, dohányzásról való leszokás), valamint a vérnyomás csökkentésére helyezni a hangsúlyt.

Éppen ezért amennyiben már valaki átesett TIA-n, rendszeres vérnyomásellenőrzés szükséges, és ha magasabbak az értékek (>140/90 Hgmm), úgy szakorvosi konzultáció után személyre szabott - életmód, esetleg gyógyszeres - terápia javasolt.

Szerző: Dr. Kapocsi Judit, magasvérnyomás- és érkockázat-sepcialista - Trombózis- és Hematológiai Központ