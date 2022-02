Árulkodó szemek

Szemünk nemcsak a lélek tükre, hanem árulkodhat bizonyos egészségügyi problémákról is. Milyen, nem (csak) a szemeket érintő betegségekre deríthet fényt egy alapos szemészeti szakvizsgálat?

Magas vérnyomás

A szemfenéki érhálózat az egyetlen olyan érhálózat testünkben, melynek állapotából következtetni lehet az egész szervezetünk érrendszerének állapotára. A szervezet érrendszerének állapotáról tehát a szemfenéki érrajzolat szakorvosi vizsgálatával képet kaphatunk. A szemfenéki érrajzolat ugyanis sok mindent elárul egészségi állapotunkról. Ha az ideghártyában (retina) futó vénák tágultak, az artériák viszont összeszűkültek, az magas vérnyomásra utaló egyértelmű jel. Mivel a magas vérnyomás sokáig nem okoz észlelhető panaszokat, hanem alattomosan károsítja a szívet és az érrendszert, illetve sok más szervet, sok esetben hosszú időn keresztül felfedezetlen marad, a szemfenéki érrajzolat eltérései azonban már korán felfedezhetőek szemészeti vizsgálat során.

Stroke

A szemben lévő erek károsodása alapján megbecsülhető az egyéni stroke-rizikó, ezt állapították meg indiai kutatók. Ha valakinek a szemében kis mértékben károsodottak a szemfenéki erek, akkor az ő stoke-kockázata 35%-kal nagyobb, mint az egészséges erekkel rendelkezőké, közepes vagy súlyos érkárosodottság esetén pedig ez a rizikó 137%-os.

Cukorbetegség (diabétesz)

A tartósan fennálló magas vércukorszint károsítja az ereket. Kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt diabétesz esetén a szemfenék vizsgálata során a vérereken apró kiöblösödések figyelhetőek meg, a retinán pedig jellegzetes pontszerű bevérzések (diabéteszes retinopátia) láthatók. Ha a beteg továbbra is kezeletlen marad, vagy még ebben az állapotban sem kap megfelelő kezelést, vércukorszintjét nem sikerül rendezni és beállítani, a látása is veszélybe kerül: Mivel az erek állapota miatt a szem nem jut elegendő mennyiségű oxigénhez, a szervezet ezt kompenzálandó érújdonképződéssel (gyengébb falú új erek kialakulása, rendellenes érburjánzás) reagál, amelyek akár be is törhetnek az üvegtestbe zavarva a látást, vagy megrepedhetnek és a retinán vagy az üvegtestben bevérzéseket okozhatnak.

Reuma, herpesz és tuberkulózis

A szemek kivörösödése, a szárazszem-érzés nem ritka jelenség, és a legtöbb esetben ártalmatlan (pl. ha ideiglenes túlerőltetés miatt következik be). Ám sokszor kezelendő szemészeti problémák állnak hátterében (pl. száraz szem szindróma, kötőhártya-gyulladás, allergia stb.). De a szemvörösség akár más jellegű súlyos betegségekre is felhívhatja a figyelmet. Gyulladásos folyamatok, például reumás betegségek esetében, ráterjedhetnek a szemekre is. De a herpeszfertőzés és a tuberkulózis is járhat a szemek kivörösödésével. Ezért szemvörösség esetén minden estben szakorvosi szemvizsgálatra van szükség!

Májgyulladás

A szemfehérje sárgás elszíneződése egyértelmű jele annak, hogy valami nincs rendben a szervezetben. Az ok sok esetben a májban keresendő. Májgyulladás esetén a vörösvértestek bomlástermékeként keletkező epefesték (bilirubin) felszaporodik, és megjelenik többek között a szemfehérjében (sárgaság). A szem sárgás elszíneződése utalhat az epevezeték elzáródására is, ami lehet például epekövesség következménye.

Depresszió

A depresszióban szenvedő emberek nem csak átvitt értelemben látják szürkének a világot. Náluk rosszabb a kontrasztok észlelésének képessége, mint a nem depressziós embereknél. Freiburgi kutatók bebizonyították, hogy nem szubjektív észlelésről van szó, a különbség ugyanis objektív módszerekkel mérhető.

