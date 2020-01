Hogyan tartsuk tisztán a kontaktlencséket?

A mai modern kontaktlencsék - hasonlóan a szemüvegekhez - képesek korrigálni a rövid- (myopia) és távollátást (hypermetropia), a tórikus lencsék pedig segítenek az astigmia korrigálásában. Mire figyeljünk oda az apró segédeszköz tisztán tartása során?

A kemény kontaktlencsék alakja változatlan, így képes az astigmiát is nagyon jó mértékben korrigálni. Korábban olyan anyagból készítették őket, melyek nem nagyon eresztették át az oxigént, azonban ma már speciális anyagból állítják elő őket.

A lágy kontaktlencsék anyaga puha és hajlékony, megszokása és viselése könnyebb. Kissé nagyobb átmérőjűek, mint a kemény kontaktlencsék, ennek ellenére nagyon jó az oxigénáteresztő képességük.

Mind a napi, mind az eldobható vagy hosszú távon alkalmazható lencsék használata során fontos szabályokat kell betartani!

Tanácsok a kontaktlencsék tisztán tartásához

Éjszaka nem maradhat bent kontaktlencse, kivéve, ha speciális lencséről van szó.

A lencséket speciális tároló folyadékban érdemes tartani, melyek közül sok egyszerre tisztít és fertőtlenít, valamint tárolásra is használható.

Vannak egyszerűen használható, multifunkciós oldatok vagy peroxidalapúak is. A hidrogén-peroxidos tisztítófolyadék tartósítószer-mentes, így azoknak is ajánlott, akik érzékenyek a különböző multifunkciós készítményekre.

Amennyiben újrahasználja a régi tisztítófolyadékot, vagy frisset önt rá, akkor csökkenti a fertőtlenítő hatást, ezért minden alkalommal öntse ki a használtat. A lencsetartó tokban számos kórokozó lehet, ezért fontos a megfelelő higiéniai szabályok betartása.

Bármilyen folyadékot használ, be kell tartani az orvos/optometrista utasításait és a használati utasításban leírtakat.

Ne feledje, hogy a csapvíz nem fertőtleníti a lencséket, hiszen baktériumokat, klórt, fémet és egyéb anyagokat tartalmazhat, melyek a lencséket és a szemet egyaránt károsíthatják!

Érdemes egy külön kis „sarkot” kialakítani a kontaktlencse felszerelésnek, mivel így minimalizálhatjuk a fertőzéseket.

A kontaktlencse behelyezése és kivétele, valamint a tisztítási folyamat egy idő után rutinfeladattá fog válni. Éppen ezért veszélyes is, mivel a mozdulatok automatikussá válnak, és ekkor a legkönnyebb hibázni. A kontaktlencse viselése során a helytelen behelyezés, a lencse sérülése, elcsúszása, valamint a túlhordás miatt a szaruhártyán sérülések keletkezhetnek. Sőt, a túlhordás során ödéma, hypoxia, valamint vascularizáció is beindulhat, ugyanis ekkor a szaruhártya könnyebben fertőződik meg. A leggyakoribb kórokozók, melyek előfordulnak ilyen esetekben és súlyos problémát (akár szaruhártya-gyulladást vagy fekélyt is) okozhatnak a Pseudomonas aeruginosa, Acanthamoeba és Streptococcus pneumoniae.

Amennyiben új keletű kényelmetlenséget vagy gyenge látást tapasztal, amikor kontaktlencsét visel, akkor érdemes azonnal szemész orvoshoz fordulni, valamint kicserélni a tároló folyadékot és tilos a kontaktlencsét tovább hordani! A lencséket a szakemberek/gyártó által előírt időben el kell dobni és ki kell cserélni, csak így lehet sikeres, kényelmes a viselése.

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán, szemész rezidens