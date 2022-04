Gyakori kérdések a szemészeti készítményekről

Szemészeti panaszokra általában helyileg alkalmazható készítményeket, szemcseppeket, szemkenőcsöket vagy szemspray-t írhat fel az orvos a tünetek enyhítésére. Mivel életünk során nagy valószínűséggel mindannyian használunk legalább egyszer ilyen készítményt, így tárolásukkal és alkalmazásukkal kapcsolatban nem árt tudnunk néhány fontos dolgot.

A leggyakoribb szemproblémák az allergia, szemszárazság, a szem különböző eredetű gyulladásai (akár sérüléstől, akár valamilyen kórokozótól), illetve az időskorral együtt járó különböző szemészeti betegségek (pl.: szürke hályog, zöld hályog, macula degeneratio).

Mind a szemcseppek, mind a szemkenőcsök steril vagy megfelelő mikrobiológiai tisztaságú, egy vagy több adagot tartalmazó készítmények. Összetett rendszerek, hiszen a hatóanyag és az oldószer mellett többféle segédanyagot is tartalmaznak annak érdekében, hogy a legoptimálisabb hatást érhessük el velük, a legkisebb irritációt okozva.

Meddig használhatok egy szemészeti készítményt?

A gyógyszertárban készített készítmények esetében a lejárati idő általában egy hónapnál nem több, gyári készítményeknél viszont akár több év is lehet. Ez azonban csak arra vonatkozik, hogy az adott szer bontatlan állapotban, megfelelő tárolási körülmények között meddig tartható el. Szemészeti készítményeknél azonban a felbontással nagymértékben, hetekre vagy néhány hónapra csökken a felhasználhatóság időtartama. Ennek legfőbb oka a készítmények mikrobiológiai tisztaságában rejlik, hiszen a felbontás és a napi többszöri felnyitás következtében azonnal ki vannak téve a környezetben található mikroorganizmusoknak, amelyek rontják a készítmény hatásfokát.

Azt, hogy egy szemészeti készítmény a felbontás után meddig jó, az előbbieken túl több tényező is befolyásolhatja. Ilyen többek között a készítés helyszíne, módja, a készítéskor alkalmazott eszközök, a készítmény tartósítószer-tartalma, a hatóanyag saját kémiai tulajdonságai, a tárolás körülményei (például a megfelelő hőmérséklet, fény és páratartalom). Éppen ezért ajánlott minden esetben tájékozódni a betegtájékoztatóból („Hogyan kell tárolni?” bekezdés) vagy érdeklődjünk orvosunknál vagy a gyógyszertárban.

Mint minden gyógyszer esetén, a szemproblémákra alkalmazott szereknél is fontos szem előtt tartani a lejárati időt, mert amennyiben a megadott időn túl is használunk egy szemcseppet vagy szemkenőcsöt, nemcsak a hatás elmaradását kockáztatjuk, de égő, szúró, viszkető érzést, akár kisebb gyulladást is előidézhetünk.

Hogyan tároljuk a szemészeti készítményeket?

Sokakba mélyen belerögzült az évek során, hogy a szemcseppeket hűtőben kell tartani, ez azonban nem teljesen igaz. Vannak bizonyos készítmények, amelyek csak 2-8 fok között, vagyis tényleg csak hűtőben tárolhatóak, ez minden gyógyszertárban készített készítményre, de néhány gyári termékre is igaz. Viszont elég sok olyan készítmény van már forgalomban, amelyek legfeljebb 25 fokig, vagyis szobahőmérsékleten is eltarthatóak, illetve olyanokkal is találkozhatunk, amelyek esetén kifejezetten tilos a hűtőszekrényben való tárolás.

Amennyiben szuszpenziós típusú szemcseppet írt fel az orvosa, fontos odafigyelni a megfelelő tárolásra és használatra. A szuszpenziós típusú szemcseppek használatakor figyeljünk oda arra, hogy szemcseppünket csak állva tároljuk, és minden használat előtt rázzuk össze. A szuszpenzió ugyanis azt jelenti, hogy a hatóanyag megfelelő méretű, a szemet nem irritáló szemcsék formájában van jelen a készítményben. Az álló helyzetben tartással ezeknek a szemcséknek a megfelelő ülepedését biztosíthatjuk, hogy felrázás után egyenletes legyen a hatóanyag eloszlása, és megfelelő legyen a hatás.

Hogyan használjam a különböző típusú készítményeket?

Az alkalmazás szempontjából fontos a cseppentés vagy a szemkenőcs felhelyezésének helyes technikája, illetve a kontaktlencsét viselők számára az is meghatározó, hogy mely szereket lehet a lencsével együtt alkalmazni.

Mind a szemcseppek, mind a szemkenőcsök esetében az alkalmazás módja hasonló, célunk ugyanis, hogy a megfelelő mennyiséget az alsó kötőhártyazsákba juttassuk. A szemkenőcsök és -cseppek esetében csak akkor várhatjuk a megfelelő hatást a készítménytől, ha megfelelően alkalmazzuk azokat.

A szemkenőcsöket kisméretű tubusban, míg a szemcseppeket kicsi, cseppentő feltéttel ellátott flakonban forgalmazzák, melyeknek olyan a vége, hogy abból könnyen adagolható kisebb mennyiség is. Így a flakon vagy a tubus enyhe megnyomásával kell az alsó szemhéj és a szem között elhelyezkedő kötőhártyazsákba juttatni a megfelelő mennyiségű készítményt. Eközben fejünket érdemes valamelyest hátra dönteni a hatékonyság javítása érdekében. Ezek után néhány pislogással biztosíthatjuk a készítmény eloszlását szemünkön. Fontos, hogy a tubust vagy a tartályt tartsuk közel, de ne érintsük a szemhez, hiszen megsértheti azt.

A szemspray-k a legújabb típusú készítmények a szemproblémák kezelésére, ezért sokan nem ismerik, esetleg tévesen tudják az alkalmazásuk módját. Leginkább a száraz szem kezelésében van szerepük, habár a nedvesítő szemcseppektől eltérően a spray-k a szem károsodott lipidrétegét segítenek helyreállítani, így tulajdonképpen a szem kiszáradásának megelőzésére szolgálnak. A szemspray-ket egyszerű használni, azonban fontos tudnunk, hogy csak csukott szemen alkalmazhatóak, a szemhéjra fújva. Nyitott szemen használva égő, irritáló hatást válthatnak ki. A könnyű alkalmazás mellett másik előnye, hogy mivel sprayként egy zárt rendszert alkot, így kevésbé van kitéve a környezeti hatásoknak, így felbontás után viszonylag hosszabb ideig (akár néhány hónapig) is alkalmazható.

A fentieket figyelembe véve a helyes alkalmazásról és tárolásról minden esetben olvassuk át a tájékoztatót, vagy érdeklődjünk orvosunknál, gyógyszertárunkban.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész