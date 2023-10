A szemfenéken is lehetnek szöveti infarktusra utaló jelek - Dr. Szabados Edittel beszélgettünk

A szem az egészség tükre, ezért fontos az évenkénti szűrés, különösen 40-45 éves kor fölött: a látásvizsgálat, a szemnyomás ellenőrzése és a szemfenéki vizsgálat.

Dr. Szabados Edit szemész főorvos azt mondja, hogy a szembetegségek mellett számos alapbetegségre, mely a szervezetünkben bárhol előfordulhat, éppen egy ilyen vizsgálat mutathat rá, így még időben elirányítható a beteg a megfelelő szakrendelésre.

- Miért éppen a szemészet szakterület vonzotta?

- Mindenképpen a betegágy mellett képzeltem el a jövőmet, amikor orvostanhallgató voltam. Az tetszett a szemészetben, hogy van egy manuális vonatkozása, a diagnosztikán és a tüneti kezeléseken túl van lehetőség műtéteteket végezni, és ez nagyon vonzott. Amikor végeztem az egyetemen, sikerült elhelyezkednem a Mária utcai Szemklinikán, itt kiváló professzoroktól, kollégáktól tanulhattam. 1984-ben szereztem szemészeti szakvizsgát, és 20 éven át a II. Szemklinika dolgozója voltam.

- Ahogy az önéletrajzát böngésztem, feltűnt, hogy nagyon sok helyen kipróbálhatta magát...

- Igen, így hozta az élet! Egyik legkedvesebb kollégámmal közösen hoztuk meg a döntést a munkahelyváltásról, hogy Esztergomban, a Vaszary Kolos Kórház Szemészetén folytatjuk tevékenységünket. Mivel ez a szemosztály csaknem teljesen megüresedett a korábbi főorvos nyugdíjazása és távozása után, elképzelésünk szerint alakíthattuk a tevékenységünket és szakmailag újraépíthettük az osztályt és a szemészeti szakrendelőt is. Rengeteg beteg volt, akik szemészeti ellátásra vártak: glaukómások, szürke hályogos idős betegek, szemfenéki betegséggel küzdők. Úgy gondolom, sikerült megvalósítani a célunkat, ugyanis mára a jelentősebb, legkorszerűbb szemészeti centrumok egyike az esztergomi.

Hirdetés

- Hogyan folytatódott a pályafutása?

- Esztergomban sem szakadhatott meg a kapcsolatom a budapesti betegeimmel, hiszen 20 évig voltam a Szemklinikán, sokan szerettek volna továbbra is hozzám fordulni segítségért. Ezért párhuzamosan láttam el a pácienseimet vidéken és a fővárosban is. Pestszentlőrincen a szemészeti szakrendelőben voltam elérhető meghatározott időben, majd az Országos Sport Egészségügyi Intézet Szemészetén részmunkaidőben, a műtéteket pedig vagy az esztergomi kórházban, vagy a fővárosban végeztem el. Hét év Esztergom után a Sportkórházban dolgoztam főállásban és továbbra is végeztem szürkehályog-műtéteket a Dél-pesti Kórház Szemészetén.

A sportkórházi munkám kezdetén egy máltai központú, teljesen magán érdekeltségű, új szemészeti centrum kialakításakor megkerestek engem és több kollégámat is, hogy vállaljam el a szemészeti központ klinikaigazgatói pozícióját. A választás rám esett, így a következő 10 évben a Saint James Szemészeti Központban dolgoztam. A nyugdíjazásom előtt még volt lehetőségem váltani, és a Medicover Egészségközpont szemészetére kerülhettem, ahol jelenleg is részállásban dolgozom, illetve a Geomedical Egészségügyi Központban látom el a pácienseket, műtéteket már nem végzek.

- Melyek a leggyakoribb szembetegségek? Fontos különbséget tennünk a szembetegségek és a látásromlások között?

- A látásproblémák között vannak olyan esetek, amelyek nem igényelnek azonnali, sürgős ellátást, és vannak nagyon súlyos, akár hirtelen bekövetkező látásromlások, látásvesztéssel járó kórképek, amelyek akár azonnali, de legalább 24 órán belüli beavatkozást tesznek szükségessé, különben nem fordítható vissza a látásvesztés, teljes vakság alakulhat ki.

Meg kell említenünk azokat a szembetegségeket is, amelyek egyéb más állapotokhoz, betegségekhez társulnak. Ezen állapotok felsorolása szinte lehetetlen, a teljesség igénye nélkül: belgyógyászati, neurológiai, immunológiai, endokrinológiai, mozgásszervi, emésztőszervi, fül-orr-gégészeti alapbetegségekhez kapcsolódó tüneteket, gyulladásokat látunk a legtöbbször, de napjainkban a környezeti ártalmakat sem hagyhatjuk ki.

Külön ki kell emelni például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás szemészeti megnyilvánulásait, amelyek szemészeti kezelést igényelhetnek, de ezek csupán tüneti kezelések, hiszen magát az alapbetegséget kell kordában tartani.

Minden olyan állapot, amely az erek állapotát rontja – ilyen az említett magas vérnyomás vagy a magas koleszterinszint, illetve számos vérképzőszervi betegség, a különböző gyulladások –, befolyásoló tényezője lehet a vérkeringésnek, az erek falának, és ez látható a szemen. Itt gondolnunk kell például a helytelen táplálkozásra, egészségtelen étrendre, sok rossz életmódbeli szokásra, például a dohányzásra, kevés mozgásra, bizony közvetve ezek is láthatóak a szemen.

A szemfenéki vizsgálatból felmérhető, milyen állapotban van a páciens érrendszere. A szemfenéken láthatunk kisebb vagy nagyobb vérzéseket, szöveti infarktusra utaló jeleket, amelyek az oxigénhiányos állapotot jelentik. A vérzések megjelenési formái, mint a vérzés alakja, nagysága megmutatja, hogy az ideghártya melyik rétegében alakultak ki, és milyen eredetűek. Ilyen tünetek segíthetnek a diagnózis felállításában, hogy a páciensünket a megfelelő szakterületre tudjuk küldeni további kezelésre.

- Október a Látás hónapja. Miért fontos a szemünk, látásunk védelme, a rendszeres szűrővizsgálat?

- Ahogy látható, komoly jelentősége van a szemfenéki képnek, az érrajzolatnak, a látóideg állapotának, hogy rávilágítsuk a figyelmet akár egy komolyabb, még kezeletlen alapbetegségre, vagy addig felfedezetlen, alattomos szembetegségre, mint például a zöld hályog. Egy látásvizsgálat is nagyon sok mindenre fényt deríthet.

Évenként ajánlott elmenni egy szűrővizsgálatra, és meg kell értenünk, hogy nem csupán a szemüvegfelírásról szól egy ilyen vizsgálat.

Ez is érdekelheti Árulkodó szemek

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy igen kevés számban érkeznek önmaguktól, panasz nélkül a páciensek, csak azért, mert most van a Látás hónapja, mert szeretnék tudni, minden rendben van-e a szemükkel, a látásukkal. Napjainkban az egészségtudatosságra nevelés fontos kell, hogy legyen!

Vannak olyan esetek, amikor nem elegendő egy egyszeri látásvizsgálat, nem fér bele egy alkalomba a teljes körű szemvizsgálat és a szemüvegfelírás is egy időben. Amennyiben a látás nem jó és szemüveggel sem korrigálható, először ennek okát szükséges tisztázni, kezelési tervet kell az orvosnak kialakítania, melyet a betegnek meg kell értenie és együtt kell működnie. Ma már az optikában is figyelnek az eltérő értékekre, és ha szembetegségre van gyanú, a beteget szemorvoshoz irányítják.

- Mi a helyzet a készen kapható, drogériákban megvásárolható szemüvegekkel?

- Amikor elindul az úgynevezett öregszeműség (presbiópia) időszaka, hozzávetőleg 40-45 éves korban, amikor nem mindegy, milyen a megvilágítás, mekkora a betűméret az újságban, ebben az esetben jól jöhet egy szemüveg, amely készen megkapható. Amennyiben mind a két szemre ugyanolyan dioptria szükséges, megoldást jelenthet egy ilyen olvasószemüveg átmenetileg, amíg meg nem történik a szemorvosi vizsgálat.

Ez is érdekelheti Az öregszeműség (presbiópia) kezelése

A leggyakoribb és az egyik leggyorsabban terjedő szemészeti probléma a rövidlátás, világszerte 2,6 milliárd embert érint, hazánkban 2014. és 2019. között vizsgált, mintegy 80 ezer lakos felénél merült fel ez a probléma. Ennek hátterében a megváltozott életmódnak is van jelentős szerepe, az emberek rengeteg időt töltenek a képernyő előtt, a szobából sem mozdulnak ki, miközben állandón közelre néznek, a szemük egyfolytában közelre alkalmazkodik.

Monitoros tevékenység közben meredten nézünk, kevesebbet pislogunk, ezért kiszárad a szemfelszín, krónikusan száraz lesz. Sok szemtünet látható vizsgálatkor és sok szubjektív panaszt okoz a betegnek. Némelyeknél súlyos égő, száraz érzés jelentkezik, délutánra annyira elfáradhat a szem, hogy még nyitva tartani is nehéz, a látás is homályosabb, máskor éppen ellenkezőleg, nagyon könnyezik. Az úgynevezett diszkomfortérzés kezelhető probléma, tartósítószer-mentes műkönnyekkel, amelyeket recept nélkül meg lehet vásárolni a patikában.

Ez is érdekelheti Mit kell tudni a monitorszemüvegről?

Dr. Szabados Edit - Névjegy Képzések: 1974 - 1980 Semmelweis Egyetem, általános orvosi diploma

1980 - 1984 Szemészeti szakvizsga Munkahelyek: 1980 - 2000 Semmelweis Egyetem II. Szemklinika

2001 - 2007 Esztergom Vaszary Kolos Kórház Szemosztály és Szemészeti Szakrendelő

2001 - 2007 Dorogi Szent Borbála Szakrendelő Szemészet

2007 - 2008 Országos Sportegészségügyi Intézet Szemészet

2000 - 2008 Pestszentlőrinc - Pestszentimre Szolgáltató Nonprofit Kft. Szemészet

2007 - 2008 Jahn Ferenc Kórház Budapest Szemészet - egynapos sebészet

2008 - 2018 Saint James Szemészeti Központ – igazgató

Jelenleg: Geomedical Egészségügyi Központ, Medicover, Budapest Szakmai gyakorlat: Elülső szegmentum sebészet: szürkehályog-műtétek végzése, 2000 fölötti műtéti szám phacoemulsifikációs technikával;

A szem elülső szegmentumának vizsgálata, kezelése, differenciáldiagnosztikája;

A szem hátulsó szegmentumának vizsgálata, szemfenéki betegségek differenciáldiagnosztikája; speciális vizsgáló módszerek: angiográfia, ultrahang alkalmazása;

Argon-lézer kezelések az elülső és hátsó szegmentumban (glaukóma, diabéteszes retinopátia, vasculáris retinopátiák, retinadegenerációk és -szakadások) (20 éves klinikai gyakorlat);

Nd-YAG lézer kezelések (20 éves gyakorlat);

Szemhéjműtétek;

Hátsó szegmentum sebészet: ideghártya-leválás elleni műtétek és pars plana vitrektómiák (klinikai gyakorlat);

Csecsemők könnycsatorna-elzáródásának megoldása;

A sportolók szemészeti alkalmasságának elbírálása a különböző sportágakban;

Orvostanhallgatók képzése (egyetemi gyakorlat vezetése, tudományos diákköri oktatás, szakdolgozat-témavezetés;

Szemorvosok továbbképzése; Társasági tagságok: Magyar Orvosi Kamara

Magyar Szemorvos Társaság

Magyar Diabétesz Társaság

Magyar Katarakta és Refraktív Sebészeti Társaság